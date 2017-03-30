В тверском банке "Образование" ограничили выдачу вкладов и начали "зависать" деньги организаций

В редакцию ТИА позвонила жительница Твери, которая рассказала, что являясь юридическим лицом, не может снять средства с расчетного счёта в банке "Образование". Никаких причин в банке ей не называют, а она беспокоится, что ситуация развивается по сценарию "Торгового городского банка".

Об ограничении на выдачу вкладов в банке «Образование», филиал которого находится в Твери, сообщили федеральные СМИ. До 5 апреля выдача вкладов ограничена из-за недостатка наличных средств в кассах, пишет РБК со ссылкой на руководителя пресс-службы банка Илону Шиллер. Причина нехватки наличных - недавно завершившаяся в банке большая выдача средств по оканчивающимся зарплатным проектам с крупными вузами.

На официальном сайте «Образования» размещена информация о переходе внутренних структурных подразделений на четырехчасовой режим работы с 28 марта. С чем это связано, не объясняется.

Корреспондент ТИА побывал в тверском отделении банка на улице Симеоновской. Никаких очередей и ажиотажа там сегодня нет. Отделение работает по обыкновенному графику – с 9 до 18 по будням и до 17.30 по выходным.

Впрочем, даже немногочисленные клиенты беспокоятся за свои сбережения. У одного из юридических лиц в банке «зависли» деньги: два дня никакие платежи не проходили, на третий прошли только налоговые отчисления. Деньги с расчётного счета банк снять не даёт, ссылаясь на пресловутые ограничения.

У второй в банке находится пенсия. Но пенсионерка за свои деньги не переживает: «Сами понимаете, у меня же не миллионы здесь. Деньги копеечные, а в случае санации или отзыва лицензии, пенсии защищены. Пойду да в другой банк переведу».

Напомним, «Образование» - один из 15 банков, с которыми отделение ПФР по Тверской области заключило договоры о доставке пенсий. При этом пенсионер сам вправе выбрать организацию, доставляющую пенсию, и ему нужно просто уведомить о своём выборе Пенсионный фонд.

«Да неспокойно у них всё!» - восклицает одна из клиенток в зале. Она рассказывает, что не может целиком забрать свой вклад: банк предлагает либо подождать, либо забрать деньги за вычетом 10%. Третий вариант, который, как говорит клиентка, ей предложили – обращаться в Агентство страхования вкладов.

Тем не менее, на официальном сайте «Образования» опубликована информация, что "на текущий момент банк выполняет все обязательства в полном объёме. Выдача наличных денежных средств, обслуживание юридических лиц и исполнение платежей и переводов также осуществляются в штатном режиме".

За разъяснением ситуации корреспондент ТИА обратился в пресс-службу банка, однако ни один из указанных телефонов не отвечает.

В Твери расположены два офиса банка "Образование" - на улице Симеоновской и 50 лет Октября.