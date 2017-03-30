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В тверском банке "Образование" ограничили выдачу вкладов и начали "зависать" деньги организаций

В тверском банке "Образование" ограничили выдачу вкладов и начали "зависать" деньги организаций - ТИА
30 Марта 2017 12:57
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Фоторепортаж

В редакцию ТИА позвонила жительница Твери, которая рассказала, что являясь юридическим лицом, не может снять средства с расчетного счёта в банке "Образование". Никаких причин в банке ей не называют, а она беспокоится, что ситуация развивается по сценарию "Торгового городского банка".

Об ограничении на выдачу вкладов в банке «Образование», филиал которого находится в Твери, сообщили федеральные СМИ. До 5 апреля выдача вкладов ограничена из-за недостатка наличных средств в кассах, пишет РБК со ссылкой на руководителя пресс-службы банка Илону Шиллер. Причина нехватки наличных - недавно завершившаяся в банке большая выдача средств по оканчивающимся зарплатным проектам с крупными вузами.

На официальном сайте «Образования» размещена информация о переходе внутренних структурных подразделений на четырехчасовой режим работы с 28 марта. С чем это связано, не объясняется.

Корреспондент ТИА побывал в тверском отделении банка на улице Симеоновской. Никаких очередей и ажиотажа там сегодня нет. Отделение работает по обыкновенному графику – с 9 до 18 по будням и до 17.30 по выходным.

Впрочем, даже немногочисленные клиенты беспокоятся за свои сбережения. У одного из юридических лиц в банке «зависли» деньги: два дня никакие платежи не проходили, на третий прошли только налоговые отчисления. Деньги с расчётного счета банк снять не даёт, ссылаясь на пресловутые ограничения.

У второй в банке находится пенсия. Но пенсионерка за свои деньги не переживает: «Сами понимаете, у меня же не миллионы здесь. Деньги копеечные, а в случае санации или отзыва лицензии, пенсии защищены. Пойду да в другой банк переведу».

Напомним, «Образование» - один из 15 банков, с которыми  отделение ПФР по Тверской области заключило договоры о доставке пенсий. При этом пенсионер сам вправе выбрать организацию, доставляющую пенсию, и ему нужно просто уведомить о своём выборе Пенсионный фонд.

«Да неспокойно у них всё!» - восклицает одна из клиенток в зале. Она рассказывает, что не может целиком забрать свой вклад: банк  предлагает либо подождать, либо забрать деньги за вычетом 10%. Третий вариант, который, как говорит клиентка, ей предложили  – обращаться в Агентство страхования вкладов.

Тем не менее, на официальном сайте «Образования» опубликована информация, что "на текущий момент банк выполняет все обязательства в полном объёме. Выдача наличных денежных средств, обслуживание юридических лиц и исполнение платежей и переводов также осуществляются в штатном режиме". 

За разъяснением ситуации корреспондент ТИА обратился в пресс-службу банка, однако ни один из указанных телефонов не отвечает. 

В Твери расположены два офиса банка "Образование"  - на улице Симеоновской и 50 лет Октября. 

 

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Метки: банки в твери банк образование в твери банк образование ограничения выдачи вкладов
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Комментарии (11)

  • Leandr 
    А в каком банке находятся расчетные счета правительства, думы и администрации? Лишь бы там все хорошо было, господи, лишь бы там...
    30.03.2017 13:04
    1 | 6

    • BARBAdos 
      в ЦБ РФ у них счета
      30.03.2017 13:11
      0 | 2

  • BARBAdos 
    ну все, капец образованию... Публикация в СМИ инфы о проблемах у банка - это самосбывающееся пророчество...
    30.03.2017 13:06
    0 | 7

  • ДеД 
    Вопросы:
Сколько в России банков?
Сколько на их счетах денежек?
Где взять денежки?
Кто сказал: "Денег нет"?
Ответы:
Хватит для России и десятка банков! 
Всё-всё, дальше не буду шутить!
    30.03.2017 13:16
    0 | 3

  • RVS 
    Ща ажиатаж устроят и капздец банку.
    30.03.2017 13:38
    0 | 8

    • Эго 
      Думаю, таки банк не уронят. Либо дадут шанс, либо, санируют.
      30.03.2017 14:08
      1 | 0

  • Эго 
    Как грится, "не хочу никого обидеть", но редакции следовало привести и другое объявление от 28/03/2017, вывешенное на сайте банка. http://tver.www.obrbank.ru/attention/2017/03/28/2470.html
Об изменении режима работы обособленных и внутренних структурных подразделений Банка:
Уважаемые клиенты!
Обращаем ваше внимание на изменение режима работы внутренних структурных подразделений Банка с 28 марта 2017 года.
Режим обслуживания физических и юридических лиц:
Понедельник – Пятница: ̲с̲ ̲1̲0̲:̲0̲0̲ ̲д̲о̲ ̲1̲3̲:̲0̲0̲
Суббота, Воскресенье:  выходные дни.
То есть, 3-х часовой рабочий день ,15-ти часовая рабочая неделя
    30.03.2017 14:04
    0 | 2

    • merlion 
      Напугали, давно уже так работаем:
      Прикрепленные изображения:
      30.03.2017 16:29
      0 | 0

  • bae99 
    Я давно говорил, что в стране будет один объединенный банк - Объебанк!
    30.03.2017 14:18
    0 | 7

  • Ferapont 
    Ну не дают банку работать. Так и норовят обанкротить.
    Прикрепленные изображения:
    30.03.2017 15:55
    0 | 0

  • merlion 
    Да ладно, там с прошлой недели ещё проблемы. Когда ситуация становится известной для общественности - уже всё, поздно пить боржоми.
"Ещё один упавший вниз"....
    30.03.2017 16:14
    0 | 1
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