Сотни тверских вкладчиков "ТГБ" вторые сутки стоят в очереди за своими деньгами у офиса «Россельхозбанка»

13 марта Центральный банк России отозвал лицензию у АО «Торговый Городской Банк», в панике вкладчики штурмовали тверские офисы «ТГБ». С 27 марта возмещения по вкладам начали выплачивать через АО «Россельхозбанк». Жители торопятся вернуть свое, так как опасаются, что денег хватит не всем.

С 27 марта 2017 года по 27 марта 2018 года через «Россельхозбанк» вкладчики «Торгового городского банка» могут вернуть свои деньги. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, вкладчики вернут 100% суммы вкладов, но не более 1,4 млн.рублей.

Принимать заявления о выплате возмещения по вкладам, а также выплата возмещения будут проходить с 27 марта 2017 года по 27 марта 2018 года через АО «Россельхозбанк». После 27 марта 2018 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будет проходить либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

В Твери горожане опасаются, что денег может не хватить на всех или опять что-нибудь случится, а потому с 4 утра 27 марта у офиса «Россельхозбанка» начали занимать очередь. Чтобы не запутаться в очереди и соблюсти справедливость активисты составили список от 27 марта - за сутки в очередь по списку встало более 600 вкладчиков. Список передали охране.

Дверь в офис банка закрыта, видимо, сотрудники опасаются, что общественное негодование и возмущение приведет к беспорядкам. Люди просят пустить погреться, но разжалобить охранников не получается. Примерно каждые 10 минут дверь открывает охрана банка и объявляет номер очередного вкладчика из составленного списка. На 15.00 заходили люди с номерами 300 и далее.

Постоянно к офису подходят новые вкладчики, которых заносят в новый список от 28 марта, там уже тоже более 200 человек. Кто-то уходит домой, не мерзнет под дверью банка. Другие боятся прокараулить свою очередь, а потому стоят здесь, несмотря на жуткий холод.

Пожилой мужчина под номером 200 ушел домой пообедать, пришел, а очередь уже прошла на 100 пунктов вперед. Одна половина очереди кричала, что это его проблемы, были и те, кто кричали: «Пустите деда». Победили вторые, мужчину, пропустившего очередь, все-таки пустили. В очереди все громко ругаются на беззаконие, безнаказанность и жалуются на свою тяжелую долю.