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Сотни тверских вкладчиков "ТГБ" вторые сутки стоят в очереди за своими деньгами у офиса «Россельхозбанка»

Сотни тверских вкладчиков "ТГБ" вторые сутки стоят в очереди за своими деньгами у офиса «Россельхозбанка» - ТИА
28 Марта 2017 16:59
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13 марта Центральный банк России отозвал лицензию у АО «Торговый Городской Банк», в панике вкладчики штурмовали тверские офисы «ТГБ». С 27 марта возмещения по вкладам начали выплачивать через АО «Россельхозбанк». Жители торопятся вернуть свое, так как опасаются, что денег хватит не всем.

С 27 марта 2017 года по 27 марта 2018 года через «Россельхозбанк» вкладчики «Торгового городского банка» могут вернуть свои деньги. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, вкладчики вернут 100%  суммы вкладов, но не более 1,4 млн.рублей.

Принимать заявления о выплате возмещения по вкладам, а также выплата возмещения будут проходить с 27 марта 2017 года  по 27 марта 2018 года  через АО «Россельхозбанк». После 27 марта 2018 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будет проходить  либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

В Твери горожане опасаются, что денег может не хватить на всех или опять что-нибудь случится, а потому с 4 утра 27 марта у офиса «Россельхозбанка» начали занимать очередь. Чтобы не запутаться в очереди и соблюсти справедливость активисты составили список от 27 марта - за сутки в очередь по списку встало более 600 вкладчиков. Список передали охране.

Дверь в офис банка закрыта, видимо, сотрудники опасаются, что общественное негодование и возмущение приведет  к беспорядкам.  Люди просят пустить погреться, но разжалобить охранников не получается. Примерно каждые 10 минут дверь открывает охрана банка и объявляет номер очередного вкладчика из составленного списка. На 15.00 заходили люди с номерами 300 и далее.

Постоянно к офису подходят новые вкладчики, которых заносят в новый список от 28 марта, там уже тоже более 200 человек. Кто-то уходит домой, не мерзнет под дверью банка. Другие боятся прокараулить свою очередь, а потому стоят здесь,  несмотря на жуткий холод.

Пожилой мужчина под номером 200 ушел домой пообедать, пришел, а очередь уже прошла на 100 пунктов вперед. Одна половина очереди кричала, что это его проблемы, были и те, кто кричали: «Пустите деда». Победили вторые, мужчину, пропустившего очередь, все-таки пустили. В очереди все громко ругаются на беззаконие, безнаказанность и жалуются на свою тяжелую долю.

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Метки: ТГБ торговый городской банк Россельхозбанк вернуть деньги по вкладам вкладчики штурмуют банк
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Комментарии (11)

  • Алексей Владимирович 
    у меня все сбережения в россельхозбанке! нам не чем это не грозит?
    28.03.2017 17:04
    1 | 3

    • 321pusk 
      Если сумма до 1.4 млн., то только очередью в другой банк)
      28.03.2017 17:11
      0 | 2

    • romflyag 
      Уважаемый ветеран, он же шут А.В. Россельхозбанк уже давно банкрот, как только у раба с галер, бабло на поддержание этих прокладок закончиться, сразу побежишь быстрее новой волги, плакатиком махать. 
Россельхозбанк также, как и ВТБ 24 банкроты. Их не бросают боясь потерять остатки имиджа и поддержки, а с т.з. финансов они сосут государственное бабло не зарабатывая ничего.
      28.03.2017 17:11
      0 | 1

      • 321pusk 
        Согласен по сути того, что как банкиры эти банки по сути насос для денег из бюджета.... но вот карта хозяина у них ничего... дельная...
        28.03.2017 17:14
        0 | 1

    • kudimov 
      Алексей Владимирович, грозит) ПолУчите вклад картофелекопалкой или сенокосилкой (б/у)
      28.03.2017 17:17
      0 | 2

  • 321pusk 
    Люди с советской закалкой - любят очереди) Что поделать, тяжелая судьба страны приучила к этому. Бедные старики, смысл стоять в очередях? Потом пришли бы спокойно и получили бы деньги...
    28.03.2017 17:12
    0 | 9

  • Leo-L 
    Слишком часто обманывали народ, отсюда и ажиотаж. Не верят.
    28.03.2017 17:19
    0 | 3

    • 321pusk 
      В том и беда - довели народ: государству и банкам не верят, а цыганке из "собеса" верят.
      28.03.2017 17:37
      0 | 1

  • Алексей Владимирович 
    сердце закололо. волноваться нельзя мне. или шутки у вас такие. не смейтесь над старым человеком. что делать то?
    28.03.2017 17:56
    0 | 0

    • uabumoderoff 
      Вешайся! Хватит прикалываться,Россельхозбанк пенсии не выплачивает!
      28.03.2017 18:15
      0 | 0

  • Эго 
    Насколько мне известно, ТГБ не первый банчок в нашем городке, вкладчики которого попали под АСВ. И что-то не припомню информации каком-то ажиотаже при получении сумм, выплачиваемых АСВ. Может, РСХБ не смог грамотно организовать процесс по обслуживанию бывших клиентов ТГБ? Почему толпа на улице, почему нет электронной регистрации очереди, а какие-то списки? И вообще, почему в обруганном неоднократно Сбере, Греф сумел наладить работу с клиентами и на обслуживание типовых операций операционистам отводится от 7 до 10 мин. А в РСХБ всё происходит, как в замедленной съемке, даже в обычном регламентном режиме.
    28.03.2017 18:13
    0 | 0
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