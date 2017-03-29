Организаторов митинга против коррупции в Твери отдадут под суд

28 марта были задержаны и доставлены в Центральный РОВД Твери Андрей Прокудин и Артур Барвин – организаторы митинга 26 марта на площади Славы. Активистов обвиняют в нарушении статьи 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Напомним, Прокудину и Барвину не согласовали проведение митинга против коррупции по инициативе Навального на площади Славы, объяснив это тем, что в этот день с 10.00 до 20.00 там будет проходить согласованная акция в поддержку экологии. Активисты обратились в суд, однако 24 марта в удовлетворении административного иска о признании решения администрации города незаконным было отказано.

Триста человек, митингующих против коррупции в стране, вышли на площадь в 14.00, заметив, что никаких экологов на месте не было. Митинг проходил под лозунгами, совмещающими запрещенный (под названием "Он нам не Димон") и разрешённый экологический - "ОННАМНЕЭКОЛОГ", "Есть коррупция - нет экологии". Как это было - в репортаже ТИА.

Как рассказал ТИА Андрей Прокудин, из отделения полиции их доставили в суд, но заседание перенесли на неопределённый срок.

- Пошлют повестку позже. Тем временем, адвокат уже найден, так что всё отлично. Всех по домам вчера отпустили.