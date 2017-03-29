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Организаторов митинга против коррупции в Твери отдадут под суд

Организаторов митинга против коррупции в Твери отдадут под суд - ТИА
29 Марта 2017 14:10
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28 марта были задержаны и доставлены в Центральный РОВД Твери Андрей Прокудин и Артур Барвин – организаторы митинга 26 марта на площади Славы. Активистов обвиняют в нарушении статьи 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Напомним, Прокудину и Барвину не согласовали проведение митинга против коррупции по инициативе Навального на площади Славы, объяснив это тем, что в этот день с 10.00 до 20.00 там будет проходить согласованная акция в поддержку экологии. Активисты обратились в суд, однако 24 марта в удовлетворении административного иска о признании решения администрации города незаконным было отказано.

Триста  человек, митингующих против коррупции в стране, вышли на площадь в 14.00, заметив, что никаких экологов на месте не было. Митинг проходил под лозунгами, совмещающими запрещенный (под названием "Он нам не Димон") и разрешённый экологический - "ОННАМНЕЭКОЛОГ", "Есть коррупция - нет экологии". Как это было - в репортаже ТИА.

Как рассказал ТИА Андрей Прокудин, из отделения полиции их доставили в суд, но заседание перенесли на неопределённый срок.

- Пошлют повестку позже. Тем временем, адвокат уже найден, так что всё отлично. Всех по домам вчера отпустили.

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Комментарии (11)

  • below 
    Ну дела... Такие действия повлекут за собой новые митинги. Всех посадят? Видимо да, всех, кроме коррупционеров (
    29.03.2017 14:21
    2 | 11

  • arcadi007 
    А в Максатихе экологическая катастрофа на мусорном полигоне назревает.
Деньги за работу кто-то получает, а не работает. Это не коррупция?
    29.03.2017 14:23
    0 | 5

  • Tina 
    Андрей Прокудин и Артур Барвин – организаторы митинга 26 марта на площади Славы просто "мечтают" о наказании, а то и говорить не о чем будет.  Не нарушай закон и вопросов не будет.  Стал организатором так  и будь ответственным.
    29.03.2017 14:38
    8 | 3

    • fenrir 
      но организатор экологического же другой.
      29.03.2017 14:54
      0 | 2

    • _Gelsomino_ 
      Может быть органам власти для начала тоже надо перестать нарушать закон? Например наш основной и самый главный закон - Конституцию РФ, в частности статью 31. Ну или скажем так - ПРЕПЯТСТВОВАТЬ выполнению этой статьи. Или вы считаете что митинг экологов и вправду имел место быть?
      29.03.2017 16:07
      0 | 0

  • id1Ray 
    меня поражает как глупо ведет себя власть...
плохо историю изучали господа властьимущие, доиграются ведь.
    29.03.2017 14:42
    1 | 7

    • AlexR69 
      действительно плохо.
нужно использовать китайский опыт 1989 года:
- беглый огонь по демонстрантам;
- решение суда о признании участников опасными преступниками;
- показательные суды;
- высшая мера организаторам.
после этого все в Китае успокоились и спокойно живут почти 30 лет.
      29.03.2017 14:54
      3 | 2

      • BARBAdos 
        надо признать, что на тяньаньмынь был протест против государственного строя, что в Китае считается преступлением. А в данном случае был митинг против коррупции - а бороться с коррупцией должно в первую очередь государство, а оно наказывает наоборот борцов с коррупцией... 

Кстати в Китае коррупционерам также вышку дают, и при том достаточно часто... Вот этот опыт нам и нужно перенимать.
        29.03.2017 15:36
        0 | 5

  • Судья 
    Если буду митинговать за потдержку коррупции в стране меня похвалят и может денежек дадут? ну раз против нельзя!
    29.03.2017 14:57
    1 | 6

    • Житель подземелья 
      это вы у МГЕровцев спросите, они всякие провластные шабаши регулярно устраивают, может и вам чего перепадет. Хотя они жадные, я бы засомневался в их искренности.
      29.03.2017 15:03
      0 | 4

  • MikeH 
    Да уж... Нисколько Навального не поддерживаю, но тут явно администрация с разбегу прыгает на грабли.
    29.03.2017 15:49
    0 | 1
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