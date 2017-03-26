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На "экологическом" митинге против коррупции в Твери никого не задержали

На "экологическом" митинге против коррупции в Твери никого не задержали - ТИА
26 Марта 2017 17:47
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Фоторепортаж

Несогласованный митинг против корруции по инициативе Навального, который прошёл днём 26 марта на площади Славы, где должна была целый день проходить разрешённая акция в защиту окружающей среды, собрал по меньшей мере 400 человек. Митинг проходил под лозунгами, совмещающими запрещенный (под названием "Он нам не Димон") и разрешённый экологический митинги - "ОННАМНЕЭКОЛОГ", "Есть коррупция - нет экологии".

Площадь начала заполняться к 14.00. С условной трибуны раздавалсь речи о Навальном, гражданском обществе. Выступали люди разных возрастов - от школьников до пенсионеров. 

Сотрудников правоохранительных органов в форме, как сообщали в соцсетях очевидцы, на митинге практически не было. После собрания на площади Славы митингущие отправились гулять к центру города. Участники дошли до ТЦ "Олимп" и там разошлись. В происходящее никто не вмешивался. Задержанных на тверском несогласованном антикоррупционном митинге нет. 

В региональных акциях "Он нам не Димон" приняли участие тысячи человек, как сообщают федеральные СМИ. Почти все акции не были согласованы. В большинстве городов единичные задержания, но в целом в полицию забрали десятки человек, как сообщает newsru.com. Инициатор митингов, как пишет РБК, задержан в Москве.  

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Метки: митинг против коррупции в твери
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Комментарии (32)

  • Uylo_Yobannen 
    Основные страсти в Москве кипят. У нас, в России, ситуация гораздо спокойнее.
    26.03.2017 17:54
    0 | 10

  • ckfdf_nhele 
    Опять мы отличились, в других областных городах винтили, а у нас нет. Белорусов совсем фишку не сечет.
    26.03.2017 17:55
    1 | 3

    • VZGLAD 
      ckfdf_nhele, а кто такой Белорусов?
      26.03.2017 17:59
      0 | 5

      • ckfdf_nhele 
        Белорусов криптоукраинец пробравшийся в высший орган регионального отделения нашей Партии.
        26.03.2017 18:01
        0 | 4

  • gorik vartanov 
    Это их худые черти бермутят воду во пруду, 
   Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году. 
   Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС, 
   Тут примчались санитары и зафиксировали нас.
    26.03.2017 18:01
    3 | 3

    • Georgchen 
      С уваженьем, дата, подпись,
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем в спортлото.
      26.03.2017 18:17
      3 | 2

  • romflyag 
    Может и прав Бертран, живём мы хорошо, раз в воскресный день в хорошую погоду народу лень просто прийти. Значит всех всё устраивает, и воду мутить не нужно.
Большинство сопли распускают про маленькие з/пл у врачей, учителей, пенсии и т.д. Поскольку в основном на митинге была молодежь, то представителей выше заявленных опять всё устраивает. Тогда рот по поводу не хватки средств не правильно открывать. 
Нужно отдать должное, что(без бабла) Навальный собрал больше людей чем вся псевдо оппозиция(КПРФ и прочие чуханы) вместе взятые.
Я лично ходил отложив все дела, хотя не разделяю взглядов Навального, но раб с галер со своими шестёрками уже давно привили страну в тупик.
    26.03.2017 18:28
    2 | 14

    • Бертран 
      Зоркость этих времен - это зоркость к вещам тупика.
Не по древу умом растекаться пристало пока,
но плевком по стене. И не князя будить - динозавра.
Для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера.
Неповинной главе всех и дел-то, что ждать топора
да зеленого лавра.
      26.03.2017 18:52
      3 | 6

      • Uylo_Yobannen 
        Совместимо ли цитирование Бродского с "облико морале" настоящего партийца?
        26.03.2017 19:13
        0 | 3

        • Бертран 
          Иосиф Александрович наш человек- за правду страдал от большевисткого режима, боролся за свободу и демократию.. На Дмитрия Анатольевича похож.
          26.03.2017 19:23
          1 | 8

          • Uylo_Yobannen 
            Иосиф Александрович вряд ли обрадовался бы такому сравнению...
            26.03.2017 19:38
            0 | 2

          • Leandr 
            Во как вштыривает!
            26.03.2017 21:23
            0 | 1

    • Sedmoy 
      Молодец,  Ромфляг.  Зауважал. :) Навальный-Шмавальный, Димон-мамон... Разве в них дело?  Повод может быть любой. Бастилию,  говорят,  взяли, выйдя протестовать против отставки мосье Неккера. :))
      26.03.2017 20:03
      1 | 6

  • Mike_V 
    Тверская молодежь - молодцы! Тверская полиция - нет слов, огромные молодцы (хотя немного странно, хвалить полицию за то, что она не нарушает закон и не ущемляет права граждан...)
    26.03.2017 18:59
    1 | 11

    • Proletary 
      Майк, как конспиролог-конспирологу. Наверняка эти бестии из редколлегии ТИА что-то знают, потому и поставили на зеро. Пойду продам доллары, куплю спичек и фольги для шапочки.
      26.03.2017 20:24
      0 | 5

  • Dobry кrtek 
    Что характерно, все соседние ресурсы, как воды в жо... в рот набрали). ТИА в данном случае не испугалось и не отсиживалось в углу в ожидании реакции власти на этот, пусть и маленький, пусть не революционный, пусть и частично, но вольнодумный митинг. Молодцы девушки из ТИА! Не побоялись угроз пальцем!)
    Прикрепленные изображения:
    26.03.2017 19:17
    0 | 13

    • Sedmoy 
      ТИА лучшие! Только хотя бы потому, что не трусливые, до нЕльзя. А это так важно, вообще в жизни. :)
      26.03.2017 20:08
      1 | 5

      • Dobry кrtek 
        Ещё бы нас, патриотов типа "пролетарий и я с 70-м виром", за "расизм" в ШИЗО не отправляли...
        26.03.2017 21:17
        0 | 5

        • Uylo_Yobannen 
          А я вам говорил, сейчас в тренде лесбосепаратизм.
          26.03.2017 21:28
          0 | 0

          • Dobry кrtek 
            ...
            Прикрепленные видео:
            Прикрепленное видео
            26.03.2017 21:38
            0 | 1

        • Sedmoy 
          Это да,  это само собой. :))
          26.03.2017 22:04
          0 | 0

  • flam_47 
    Первыми кого будут сажать после смены режима это руководителей телеканалов, это как надо бояться потерять работу и сесть в тюрьму , чтобы обманывать свой русский народ, эти времена уже не за горами!
    26.03.2017 19:37
    2 | 8

    • Proletary 
      Можно подумать, у руководителей федеральных телеканалов таки нет маленького бомбоубежища на швейцарских Альпах?
      26.03.2017 20:27
      1 | 6

  • Forewer69 
    Сегодня даже не звонок прозвенел. Сирена прогудела. Кто и какие выводы из этого сделает - вопрос отдельный. Поэтому юмор на счет экологической темы как-то не очень хорошо смотрится. Тем более, что и эта экологическая составляющая тоже весьма мутная, если судить по информации группы https://vk.com/dimon_tver
А на счет правоохранителей - все верно. Не очень, правда, понятно, почему  при всей их малочисленности "пас" их в сторонке аж целый полковник...
    26.03.2017 19:59
    1 | 4

    • Dobry кrtek 
      Интересно, были ли на митинге Цаголов, Холодов, тропкин-кнопкин и прочие "честные никитины"?
      26.03.2017 20:42
      0 | 2

    • Mike_V 
      Вы видимо не в курсе, откуда появилась "экологическая составляющая"... Рассказываю: организаторы митинга "Он вам не Димон" подали заявку-уведомление о проведении митинга на 400 чел. 26 марта в 14 часов. При приеме этой заявки сотрудники администрации никаких препятствий не озвучивали, приняли документ, поставили штамп о регистрации ... Далее, через день, администрация Твери дает ответ, что, мол, ребята, митинг ваш нельзя проводить, так как раньше вас, на эту же дату и на время с 10 утра до 20 вечера, подана заявка эколога Гаврилова на митинг за защиту окружающей среды, место этого митинга Площадь Славы. А так как, в Твери больше мест, кроме пл. Славы нет, где бы можно проводить митинги с участием народа больше 400 чел., то мы, администрация Твери не можем вам предоставить место для митинга ... Вот примерно таков был ответ. Ребята обжаловали это письмо в суде, суд им отказал, по причине, что это письмо администрации формально не отказ (суд, это отдельная тема...) После суда, организаторы митинга нашли "эколога" Гаврилова и он им прямо заявил, что он не эколог  (вообще, как оказалось, он член местного отделения ЕР), впервые слышит про свой "экологический" митинг и подпись на заявке не его. Ребята также поговорили с его родителями, которые также не признали подпись на заявке, как роспись их сына. Вот, вкратце, описание ситуации ... Кстати, в 10 утра ( и до 14 часов дня) на пл. Славы было пусто, ни одного эколога на горизонте не наблюдалось ...
      26.03.2017 20:47
      1 | 3

      • Dobry кrtek 
        Да в курсе. Просто я подленькАй вопросец задал.)
        26.03.2017 21:15
        0 | 1

  • Partisan 
    Фигня это всё. К сожалению.
    26.03.2017 21:29
    0 | 1

  • Mike_V 
    Собственно, слышал интересную версию, что полиция никого не задержала из-за прокола администрации с фальшивой заявкой экологов ... Чтобы внимание не привлекать ... Ведь ни в одном городе местные власти не опустились до явной уголовщины - подделки документов. Придумали всякие турниры шахматные, концерты артиста, которого в городе нет, но ничего, чиновник проявил смекалку - использовали запись и много подобного ... И хоть это все треш, но закон явно не нарушен... А у нас, банальная подделка документов ... Даже не хватило ума попросить какого нибудь "патриота" подать реальную заявку ...
    26.03.2017 21:32
    0 | 2

    • Dobry кrtek 
      По 1-му каналу ни слова...Что хошь есть-#УкраинаВОгне# ,#ЛондонВзорвали#, #АмериканцыБомбятМирныхЖителей#, #ПевичкуНеПускаютНаЕвровидениеМыВсехПарвём# и т.д. и т.п.
      26.03.2017 21:45
      1 | 4

      • Uylo_Yobannen 
        Крот, стесняюсь спросить: откуда у вас информация о программном контенте 1-го канала?
        26.03.2017 22:02
        0 | 1

  • MikeH 
    Я как обычно все пропустил. Что хоть было то? И что за прикол с кроссовками?
    26.03.2017 22:04
    0 | 0
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