На "экологическом" митинге против коррупции в Твери никого не задержали

Несогласованный митинг против корруции по инициативе Навального, который прошёл днём 26 марта на площади Славы, где должна была целый день проходить разрешённая акция в защиту окружающей среды, собрал по меньшей мере 400 человек. Митинг проходил под лозунгами, совмещающими запрещенный (под названием "Он нам не Димон") и разрешённый экологический митинги - "ОННАМНЕЭКОЛОГ", "Есть коррупция - нет экологии".

Площадь начала заполняться к 14.00. С условной трибуны раздавалсь речи о Навальном, гражданском обществе. Выступали люди разных возрастов - от школьников до пенсионеров.

Сотрудников правоохранительных органов в форме, как сообщали в соцсетях очевидцы, на митинге практически не было. После собрания на площади Славы митингущие отправились гулять к центру города. Участники дошли до ТЦ "Олимп" и там разошлись. В происходящее никто не вмешивался. Задержанных на тверском несогласованном антикоррупционном митинге нет.

В региональных акциях "Он нам не Димон" приняли участие тысячи человек, как сообщают федеральные СМИ. Почти все акции не были согласованы. В большинстве городов единичные задержания, но в целом в полицию забрали десятки человек, как сообщает newsru.com. Инициатор митингов, как пишет РБК, задержан в Москве.