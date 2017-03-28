По маршруту №6 в Твери временно будут курсировать два перевозчика

На маршруте № 6 в Твери в течение месяца будут работать два перевозчика. Один из них будет работать по единому социальному проездному билету, другой - нет, сообщает пресс-служба администрации Твери.

Напомним, 13 марта администрация города расторгла договор с ООО «ТСХ ТРАНС» и ООО «Авто Сити», которые обслуживали маршрут № 6 «мкр «Юность» (МЖК) - пос. Мамулино» с сентября 2015 года. Причиной этому стал тот факт, что перевозчики многократно отказывались возить льготные категории граждан. Кроме того, на перевозчика был наложен штраф, который он в установленном порядке оплатил.

С прекращением действия договора для перевозок тверичан по шестому маршруту комиссия выбрала другого перевозчика, который получил временные маршрутные карты на 180 дней. Однако старый перевозчик 15 марта обратился в суд, и 23 марта на месяц были приняты обеспечительные меры, в соответствии с которыми администрация Твери не имеет права требовать от перевозчика остановить работу, несмотря на расторгнутый договор. В настоящий момент администрацией Твери подано заявление об отмене обеспечительных мер.

Таким образом, на маршруте до решения суда остаётся перевозчик, который в нарушение договора не работает по ЕСПБ. А также новый, которому ещё до наложения обеспечительных мер были выданы временные маршрутные карты с условием работы по ЕСПБ.

Администрация Твери советует пассажирам в ближайшее время уточнять непосредственно в транспорте, осуществляется ли в нём перевозка по ЕСПБ. После принятия решения суда на данном маршруте останется только один перевозчик, а в дальнейшем будет проведён новый конкурс.