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Администрация Твери ищет нового перевозчика на маршрут № 6. Прежний отстранен за неоднократные нарушения

13 Марта 2017 14:30
Автор: TIA

Расторгнут договор с ООО «ТСХ ТРАНС» и ООО «Авто Сити». Эти перевозчики обслуживали маршрут № 6 «м-н «Юность» (МЖК) - пос. Мамулино» с сентября 2015 года.

Как сообщает администрация города Твери, в соответствии с пунктом 4.2.7 Договора перевозчик обязан предоставлять льготы и преимущества по провозной плате при перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Тверской области.

На территории региона отдельным категориям граждан предоставлен льготный проезд на основании единого социального проездного билета в соответствии с постановлением администрации области от 16.02.2005 № 32-па «О введении на территории Тверской области единого социального проездного билета».

Однако прежний перевозчик отказывался возить льготные категории граждан, причем многократно, а потому договор с нарушителем был разорван. Теперь администрация ищет нового, о чем сообщается на официальном сайте.

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Метки: перевозчики твери новый перевозчик маршрутки твери администрация твери
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Комментарии (27)

  • Leo-L 
    А что может помешать этим же товарищам открыть новое ООО и снова, с теми же автобусами, баллотироваться в перевозчики?
    13.03.2017 14:35
    0 | 8

    • jazz-y 
      ООО «ТСХ ТРАНС+» и ООО «Авто Сити+» :)
      13.03.2017 14:36
      0 | 7

      • Leo-L 
        Или, чтобы получить лояльность комиссии - ООО "ЕСПБ" :)
        13.03.2017 14:40
        0 | 7

      • Ferapont 
        Зачем им геморр. Экскурсионные шайтан-арба в Твери более востребованы.
        13.03.2017 14:43
        0 | 6

    • Garykus 
      Это конечно хорошо, но вроде как 220ФЗ за несоблюдение условий договора невозможно лишить карты маршрута и свидетельства на маршрут. А следовательно 6 маршрутка ( ООО «ТСХ ТРАНС» и ООО «Авто Сити») и дальше будет ездить вместе с новым перевозчиком. То есть Начнутся еще большие гонки между прежним и новым перевозчиком на этом маршруте.
      13.03.2017 16:47
      0 | 0

  • Milka69 
    Главное чтобы пока эта дележка идет жители не остались и вовсе без транспорта.Ибо мамулино дыра и от туда в 7 вечера уже не выехать.
    13.03.2017 14:37
    0 | 8

  • hell 
    Во всех маршрутках №6 висят объявления "с 03 ноября 2016- без льгот".  А сейчас то кто работает? Из окна офиса видна конечная данного маршрута, сейчас там стоят 3 штуки.
    13.03.2017 14:41
    0 | 5

  • ДеД 
    Первый (и настоящий) Глава Твери Александр Петрович Белоусов решил одну из городских транспортных проблем просто: купил недорого в Турции два (или три?) подержанных Мерседеса-автобуса и организовал 20-й маршрут.
Предлагаю нынешним главам Твери купить в Минске МАЗы-автобусы и решить проблему!
    13.03.2017 14:50
    0 | 11

    • Ferapont 
      Часы уже приобрели. Теперь не знают, где взять бабла на ремонт.
      13.03.2017 14:58
      0 | 6

      • ДеД 
        Честно говоря, не понимаю одного.
 Жителям Твери (в том числе и мне), не обременёнными личными Жигулями, Мерседесами и Бентли, нужно ездить по родному городу туда-сюда.
Мы, жители Твери и её гости (граждане РФ, и не граждане, налогоплательщики и др.) готовы платить за проезд!
"Слушай, насялника, на дэньги, довези, а?"
        13.03.2017 15:17
        0 | 8

    • rzhevsky14 
      Автобусы были новыми. Их было совсем не два и не три. Деньги давались Европейским банком реконструкции и развития под немаленькие проценты, и не только Твери, а также в ряде областных центров. В сове время слышал, что деньги там были нагреты немаленькие, плюс автобусы шли своим ходом в Новоросийска с нарушением режима обкатки....
      13.03.2017 15:06
      0 | 5

      • ДеД 
        Да я и не претендую на достоверность, хотя и близко знал А.П.
Я - о результате! "Двадцатка" и сейчас востребована!
        13.03.2017 15:21
        0 | 5

  • BARBAdos 
    вот когда вместо джамшуток на 6-ой маршрут зарядят автобусы ПАТП-1, то жители Мумулина и МЖК на своей шкуре прочувствуют все преимущества муниципального транспорта.)) Получасовые ожидания, стоячий проезд, скорость на уровне велосипеда - будут ехать мамулинцы на газовых автобусах и со слезами на глазах вспоминать те времена, когда можно было за полчаса с комфортом доехать с их родины до мкр. Юность, при этом не ожидая транспорт по нескольку десятков минут...
    13.03.2017 14:57
    7 | 7

    • kudimov 
      БАРБАдос, не Вы ли владелец ООО «ТСХ ТРАНС» случаем?))
      13.03.2017 15:02
      0 | 6

      • BARBAdos 
        я вообще бизнесом не занимаюсь, тем более маршруточным. Там скорее всего владельцы из того же региона, что и водилы. Просто мамулинцев мне искренне жаль - итак судьба забросила их в этот райский уголок, так теперь еще и добивают эксклюзивным проездом муниц. транспорта...
        13.03.2017 15:13
        1 | 3

    • USSR 
      Ехать на скорости в районе сотки летая из ряда в ряд задевая встречную полосу под "оранжевый" свет и креститься?! Нееее! Спасибо! Я автобус подожду, ну если понадобится когда нибудь
      13.03.2017 15:13
      0 | 7

      • BARBAdos 
        судя по вашему нику, вы от ожидания ОТ удовольствие получаете, наверное и по очередям в хлебном магазине тоже ностальгируете? Сходите в ближайшее отделение Почты России там совковый антураж до сих пор сохранился практически без изменений...
        13.03.2017 15:27
        3 | 3

        • USSR 
          Никакой ностальгии уже практически не осталось. На ОТ последний раз ездил в институт и проблем не испытывал никаких. Джамшуток боюсь не только я но и вся моя семья. Избегаем их полностью. К счастью можем обойтись пока и без них. Ну а почта.... Вы не поверите - последние посылки вообще без очередей!
          13.03.2017 15:41
          0 | 4

          • Alx 
            Откуда тогда такие фантазии? "Ехать на скорости в районе сотки летая из ряда в ряд задевая встречную полосу под "оранжевый" свет и креститься?! Нееее!"  Может те, кто на маршрутках действительно ездит, воспринимают все совсем по другому? Борцы с маршрутками, которые ими не пользуются, в итоге добьются только того, что их вместе с семьями пересадят с уютных жоповозок в муниципальные скотовозы.
            13.03.2017 16:10
            4 | 1

            • BARBAdos 
              он же сам сказал, что на них не ездит, поэтому может инфу питает исключительно с инет-ресурсов типо ТИА, где в комментах зачастую такие страшилки и пишут.))
              13.03.2017 16:20
              3 | 0

            • USSR 
              Откуда фантазии? Ну я же глаза открываю когда езжу. Я ж не депутат какой на заднем сидении затонированного авто сидеть. Ну а по ощущениям тех, кто внутри, мне спорно судить, но я бы крестился. Со стороны смотрится жутко когда ПАЗик по Горького например летит по трамвайным попадая во все ямы, обгоняя меня как будто я стою и раскачивает его при этих манёврах как лист осенний на ветру. Не. Спасибо. Стремно
              13.03.2017 16:47
              0 | 1

            • BEKTOP 
              Отчасти вы правы, в том смысле,  что среди тех, кто больше всего выступает против маршрук, очень много начинающих автолюбителей, чайников, впервые купивших машину и севших за руль в годы стабильности. Как все дураки, они привыкли всегда переносить свой опыт на других, и им теперь кажется, что если я теперь купил жоповозку,  держу ее все время под окном на клумбе и даже в ближайший магазин за батоном езжу на личной жоповозке, то маршрутки больше никому не нужны,  и только на дороге мешаются...
Это есть, таких примитивных существ у нас много.

С другой стороны, рыночная Европа как-то обходиться без маршруток . Вообще. Зато государственный транспорт в последние годы быстро развивается. Кое где общественный транспорт уже сделали полностью бесплатным, в Таллинне, например. Это только у нас эволюция ОТ непонятно куда движется.
              13.03.2017 17:07
              2 | 0

          • BARBAdos 
            а я до сих пор с ужасом вспоминаю поездки в ТГУ на автобусе от рынка, когда стоишь, на улице -20, ждешь желтый икарус, а он сцуко не заводится - а водила с газовой горелкой под ним ползает, отогревает...))

Я тоже не в восторге от некоторых маршрутчиков, но они в отличие от ОТ проблему городского транспорта закрывают более качественно. Большой авто и электротранспорт не эффективен в наше время - дороги остались все те же, а количество авто многократно выросло. Большим автобусам и самим сложно проехать и помех он много создает - надо или ограничивать трафик в центре и на оживленных улицах, или большой ОТ заменять на средний и малый...

Насчет почты россии, может это у вас так в Мамулино отделение образцовое, а я вот сегодня в обед уже прочувствовал их сервис на своей шкуре - пол часа ожидания и из 3 посылок получил только одну, несмотря на треки...
            13.03.2017 16:17
            4 | 3

            • USSR 
              Вы зря уважаемый меня в такую даль заселили. На Чайковке мое отделение
              13.03.2017 16:49
              0 | 1

    • Житель подземелья 
      За весь транспорт ПАТП-1 не скажу, но 20, 21, 31 и 41 маршрут обслуживают вполне себе адекватные автобусы (за редким исключением). График выдерживают, на Яндекс.транспорте отображаются. Другое дело, что график у них местами через одно место составлен (поездка в парк в 18.30 местами странно выглядит), но тут уже вопросы к составителям. Так что при выборе джамшутка/автобус я выбираю автобус. Другое дело, что не всегда выбор есть.
      13.03.2017 17:29
      0 | 1

  • BEKTOP 
    Непонятно другое. Если они подавали заявку, победили в конкурсе, в конкурсной документации содержалась обязанность возить по ЕСПБ, а после победы в конкурсе и выхода на линию возить по ЕСПБ тут же отказываются, то непонятно,
почему речь идет всего лишь об отстранении, да и то через несколько месяцев, а не об уголовном наказании руководителей? Не понимаю , почему тут "мошенничество"(и это как минимум!)  нельзя предьявить?
    13.03.2017 16:57
    0 | 1

    • Garykus 
      Так перевозчики не знали что министерство соцзащиты населения компенсирует проезд по еспб очень плохо и максимум можно рассчитывать на 50% от понесенных подтвержденных затрат. Да и то только через суд.
      13.03.2017 17:55
      0 | 0
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