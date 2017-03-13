Администрация Твери ищет нового перевозчика на маршрут № 6. Прежний отстранен за неоднократные нарушения

Расторгнут договор с ООО «ТСХ ТРАНС» и ООО «Авто Сити». Эти перевозчики обслуживали маршрут № 6 «м-н «Юность» (МЖК) - пос. Мамулино» с сентября 2015 года.

Расторгнут договор с ООО «ТСХ ТРАНС» и ООО «Авто Сити». Эти перевозчики обслуживали маршрут № 6 «м-н «Юность» (МЖК) - пос. Мамулино» с сентября 2015 года.

Как сообщает администрация города Твери, в соответствии с пунктом 4.2.7 Договора перевозчик обязан предоставлять льготы и преимущества по провозной плате при перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Тверской области.

На территории региона отдельным категориям граждан предоставлен льготный проезд на основании единого социального проездного билета в соответствии с постановлением администрации области от 16.02.2005 № 32-па «О введении на территории Тверской области единого социального проездного билета».

Однако прежний перевозчик отказывался возить льготные категории граждан, причем многократно, а потому договор с нарушителем был разорван. Теперь администрация ищет нового, о чем сообщается на официальном сайте.