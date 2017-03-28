"Россельхозбанк" вводит предварительную запись для тверских вкладчиков "ТГБ"

В «Россельхозбанке» прокомментировали ситуацию с очередями, сложившуюся после того, как банк приступил к выплате страхового возмещения тверским вкладчикам «Торгового городского банка». Напомним, с утра 27 марта, первого дня выплат, у офиса «Россельхозбанка» началось столпотворение: по-видимому, горожане опасались, что денег может хватить не на всех.

По сообщению пресс-службы банка, для организации выплат в Тверской области задействованы 17 офисов, расположенных как в Твери, так и в других городах региона. Обратиться за получением страхового возмещения вкладчики АО «ТГБ» могут в течение года в любой офис банка, осуществляющий выплаты.

Во избежание очередей с 29 марта в Тверском филиале Банка будет введена предварительная запись вкладчиков, обращающихся за возмещением, что позволит им в спокойном режиме оформить необходимые заявления и получить выплаты без очередей и ажиотажа.