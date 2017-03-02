Народ штурмует Торговый городской банк: пенсионеров увозит скорая, а предпринимателям выдают по пять тысяч мелочью

Клиенты штурмуют отделения Торгового городского банка в Твери. Деньги предпринимателям выдают в мешочках по пять тысяч рублей монетами в одни руки, о том, что будет завтра, молчат и разводят руками. В банке сегодня душно и огромные очереди, некоторые ожидающие падают в обморок, бабулек увозит из здания "скорая помощь".

Клиенты штурмуют отделения Торгового городского банка в Твери. Деньги предпринимателям выдают в мешочках по пять тысяч рублей монетами в одни руки, о том, что будет завтра, молчат и разводят руками. Когда мы подъехали к центральному офису, на крыльце сидела пожилая женщина и почти плакала. Привезла её сюда «скорая».

«Сто шестьдесят тысяч «Тверской генерации» перечислили, а деньги не дошли. Они нас спрашивают: «Где деньги за тепло?» А мы что можем ответить? Банк рухнул! - говорит она. – Ещё одна женщина отсюда только что на скорой уехала.

В банке сегодня душно и огромные очереди. Говорят, вчера народу меньше было, а сегодня у всех случилась паника. Люди боятся потерять свои деньги. Первая очередь стоит в единственную работающую кассу, вторая ещё длиннее – к начальству. Люди ждут приёма с 8 утра, некоторые падают в очереди в обморок.

К начальству просто так не пробраться. Дверь на магнитном замке, пропускают к руководству только по двое и по списку. Но толку от приёма чуть, как говорят предприниматели, начальство ничего толкового сказать не может.

- Что нам теперь делать-то? – спрашивает сидящая на единственном в душном коридоре стуле женщина. – Юридические лица с носом останутся. Вклады только у физических лиц и ИП застрахованы. А здесь в основном ТСЖ, да гаражные кооперативы.

Люди громко поздравляют каждого вышедшего из кассы с деньгами. Тут в очереди начинается истерика. Молодая женщина выходит красная, с двумя мешками и нервно смеётся, показывая мешки: «Вы только посмотрите, что выдали. Курам на смех».

Предприниматели, получившие свой мешок с пятью тысячами мелочью, спешат к машинам. Мешки тяжёлые и местами рваные, в руках держать совсем не с руки. Бросят мешок в салон и тут же бегут обратно – занимать очередь к руководству в надежде узнать правду о будущем своих денег.

Как они рассказывают, платежи начали задерживать ещё с 22 февраля. Наличные толком тоже не выдают. Если вчера в банке можно было получить 10 тысяч в одни руки, то сегодня – только пять, и то монетами:

- И не объясняют никак, чего дальше ждать. Говорят, всё нормально будет. А что нормально, если у меня на счету миллион четыреста тысяч, а выдают пять монетами? Куда я их засуну? – злится на крыльце молодой мужчина. – В очереди больше не буду стоять. Себе дороже: бабки тут скандалят, а потом на скорой уезжают.

Председатели гаражных кооперативов, ожидающие свои мешки, рассказывают, что на счетах у одной 50 тысяч рублей, у другой – 10 тысяч 300 рублей. Но даже такие деньги в банке выплатить не могут. Сегодня всем раздают по пять тысяч, а выдадут ли что-нибудь завтра – не знают.

Физических лиц, имеющих вклады в банке, уговаривают деньги сейчас не снимать – проценты потеряют.

- В любом случае ваши вклады застрахованы, - говорит сотрудница. – Вы ничего не теряете.

- А если лицензию отберут, банк обанкротится?

- Даже если что-то страшное произойдёт, вам деньги вернут в течение двух недель

- А лицензия?

- Если бы лицензию у нас отозвали, вы бы сюда даже не попали, - успокаивает клиента сотрудница банка.

В очереди то и дело говорят о «санации», «отзыве лицензии» и «банкротстве». Аналогичное, как сообщают в соцсетях, сегодня пороисходит во всех тверских отделениях Торгового городского банка.

Напомним, 28 февраля РИА новости, ссылаясь на свой источник в банковских кругах, сообщило, что Центробанк отключил «Торговый городской банк» от системы БЭСП («Банковские электронные срочные платежи»). Как поясняет издание, кредитные организации, которые ЦБ отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии. В редких случаях отключение от системы является временным и вызванным техническими причинами, например, хакерской атакой или вышедшим из строя оборудованием. С 28 февраля все тверские подразделения банка перешли на четырёхчасовой режим работы с 9.00 до 13.00.

От пресс-службы Торгового городского банка редакции ТИА толкового комментария тоже получить не удалось. На многочисленные телефонные звонки сегодня пресс-служба не отвечает.

- Вы расскажите, как они народ мучают! Очереди хуже, чем в больницах! - кричат нам вслед из очереди и добавляют: - Про персонал только плохого не пишите, они не виноваты ни в чём.

На выходе, вероятно, от нервов, на нас «спустила собак» ещё одна клиентка банка пенсионного возраста:

- Вот из-за вас банк и закроют! Расходились тут журналисты, вы во всем и виноваты! Три дня в очереди стоишь, а они придут и всё испортят.