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Народ штурмует Торговый городской банк: пенсионеров увозит скорая, а предпринимателям выдают по пять тысяч мелочью

Народ штурмует Торговый городской банк: пенсионеров увозит скорая, а предпринимателям выдают по пять тысяч мелочью - ТИА
02 Марта 2017 14:25
Автор: TIA

Фоторепортаж
Видео

Клиенты штурмуют отделения Торгового городского банка в Твери. Деньги предпринимателям выдают в мешочках по пять тысяч рублей монетами в одни руки, о том, что будет завтра, молчат и разводят руками. Когда мы подъехали к центральному офису, на крыльце сидела пожилая женщина и почти плакала. Привезла её сюда «скорая».

«Сто шестьдесят тысяч «Тверской генерации» перечислили, а деньги не дошли. Они нас спрашивают: «Где деньги за тепло?» А мы что можем ответить? Банк рухнул! - говорит она. – Ещё одна женщина отсюда только что на скорой уехала.

В банке сегодня душно и огромные очереди. Говорят, вчера народу меньше было, а сегодня у всех случилась паника. Люди боятся потерять свои деньги. Первая очередь стоит в единственную работающую кассу, вторая ещё длиннее – к начальству. Люди ждут приёма с 8 утра, некоторые падают в очереди в обморок.

К начальству просто так не пробраться. Дверь на магнитном замке, пропускают к руководству только по двое и по списку. Но толку от приёма чуть, как говорят предприниматели, начальство ничего толкового сказать не может.

- Что нам теперь делать-то? – спрашивает сидящая на единственном в душном коридоре стуле женщина. – Юридические лица с носом останутся. Вклады  только у физических лиц и ИП застрахованы. А здесь в основном ТСЖ, да гаражные кооперативы.

Люди громко поздравляют каждого вышедшего из кассы с деньгами. Тут в очереди начинается истерика. Молодая женщина выходит красная, с двумя мешками и нервно смеётся, показывая мешки: «Вы только посмотрите, что выдали. Курам на смех». 

Предприниматели, получившие свой мешок с пятью тысячами мелочью, спешат к машинам. Мешки тяжёлые и местами рваные, в руках держать совсем не с руки. Бросят мешок в салон и тут же бегут обратно – занимать очередь к руководству в надежде узнать правду о будущем своих денег. 

Как они рассказывают, платежи начали задерживать ещё с 22 февраля. Наличные толком тоже не выдают. Если вчера в банке можно было получить 10 тысяч в одни руки, то сегодня – только пять, и то монетами:

- И не объясняют никак, чего дальше ждать. Говорят, всё нормально будет. А что нормально, если у меня на счету миллион четыреста тысяч, а выдают пять монетами? Куда я их засуну? – злится на крыльце молодой мужчина. – В очереди больше не буду стоять. Себе дороже: бабки тут скандалят, а потом на скорой уезжают.

Председатели гаражных кооперативов, ожидающие свои мешки, рассказывают, что на счетах у одной 50 тысяч  рублей,  у другой – 10 тысяч 300 рублей. Но даже такие деньги в банке выплатить не могут. Сегодня всем раздают по пять тысяч, а выдадут ли что-нибудь завтра – не знают.

Физических лиц, имеющих вклады в банке, уговаривают деньги сейчас не снимать – проценты потеряют.

- В любом случае ваши вклады застрахованы, - говорит сотрудница. – Вы ничего не теряете.

- А если лицензию отберут, банк обанкротится?

- Даже если что-то страшное произойдёт, вам деньги вернут в течение двух недель

- А лицензия?

- Если бы лицензию у нас отозвали, вы бы сюда даже не попали, - успокаивает клиента сотрудница банка.

В очереди то и дело говорят о «санации», «отзыве лицензии» и «банкротстве». Аналогичное, как сообщают в соцсетях, сегодня пороисходит во всех тверских отделениях Торгового городского банка.

Напомним, 28 февраля РИА новости, ссылаясь на свой источник в банковских кругах, сообщило, что Центробанк отключил «Торговый городской банк» от системы БЭСП («Банковские электронные срочные платежи»). Как поясняет издание, кредитные организации, которые ЦБ отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии. В редких случаях отключение от системы является временным и вызванным техническими причинами, например, хакерской атакой или вышедшим из строя оборудованием. С 28 февраля все тверские подразделения банка перешли на четырёхчасовой режим работы с 9.00 до 13.00.

От пресс-службы Торгового городского банка редакции ТИА толкового комментария тоже получить не удалось. На многочисленные телефонные звонки сегодня пресс-служба не отвечает.

- Вы расскажите, как они народ мучают! Очереди хуже, чем в больницах! - кричат нам вслед из очереди и добавляют: - Про персонал только плохого не пишите, они не виноваты ни в чём.

На выходе, вероятно, от нервов, на нас «спустила собак» ещё одна клиентка банка пенсионного возраста:

- Вот из-за вас банк и закроют! Расходились тут журналисты, вы во всем и виноваты! Три дня в очереди стоишь, а они придут и всё испортят. 

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Метки: торговый городской банк санация банка отзыв лицензии у банка очереди в торговый городской банк
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Комментарии (42)

  • bublik 
    сами панику наводят, а потом на скорой катаются. стадо блеющих баранов.
    02.03.2017 14:34
    6 | 7

    • GT22 
      хранили бы вы там свои сбережения, не известно как себя повели бы!
      02.03.2017 15:34
      3 | 4

    • RSERG 
      Ты забыл ка холодильники и телевизоры скупал когда рубль обвалился?
      02.03.2017 15:35
      2 | 1

      • bublik 
        по себе судишь?))))
        02.03.2017 16:23
        0 | 0

  • SeregaTver 
    А как они сладко зазывали юриков в свой банк, бесплатное обслуживание, депозиты.............
    02.03.2017 14:39
    0 | 7

  • Dobry кrtek 
    "Кто куда, а я в сберкассу!" ( современная шутка ).
    Прикрепленные изображения:
    02.03.2017 14:43
    0 | 4

    • kudimov 
      Крот, а у Вас то где накопления хранятся?)
      02.03.2017 14:50
      3 | 2

      • Dobry кrtek 
        В "дюймовочках".
        02.03.2017 14:55
        1 | 4

        • kudimov 
          А че не в "ласточках"?
          02.03.2017 14:59
          1 | 2

          • Dobry кrtek 
            А "дюймовочки" летать не умеют.) Всё надёжнее. А Вы, небось, в матрас накопления зашили? Спать не жёстко?)
            02.03.2017 15:03
            0 | 3

            • kudimov 
              Ага, банка бок наминает)
              02.03.2017 15:13
              0 | 3

    • Koppel 
      Только Сбер(касса), только хардкор. Лучше синица в руках, чем "утка" под кроватью. Нах... эти прачечные с кэшбеками, бесплатным обслуживанием и прочими заманухами...
      02.03.2017 14:55
      0 | 4

      • Nicolayy 
        платное обслуживание - это вообще маразм. давать кому-то в пользование свои деньги, да еще и платить за это.
        02.03.2017 15:28
        3 | 5

    • MOHAPX 
      Развели тут настоящий балаган,
ни капли сочувствия людям
      02.03.2017 16:22
      0 | 2

  • Leo-L 
    Банку трындец, это понятно. "Физикам" можно не беспокоится, они получат свои вклады, а вот "юрикам" не позавидуешь.
    02.03.2017 14:43
    3 | 10

    • Nicolayy 
      не всё так хорошо, у многих деньги в нормальной валюте лежат, а не в деревянных. Это был единственный банк с более-менее нормальными процентами для долларов и евро, ну, а выплаты все получат в древесине теперь по текущему курсу.
      02.03.2017 15:31
      2 | 3

  • Ufthang 
    И зачем люди несут копеечку в эти пидарас-конторы? Непонятно.
    02.03.2017 15:07
    1 | 6

    • Nicolayy 
      Лучше задумайтесь, зачем пидорасы из ЦБ отнимают лицензии у частных банков. Хотят, чтобы мы в их поганые государственные говнобанки а-ля сбербанк и втб24 деньги несли, где приставы бабки за штрафы снимают, где низкие проценты по вкладам и где надо за каждую мелочь платить - за обслуживание, смс-информирование. Кончится всё тем, что люди снова в баксы начнут деньги переводить и дома под подушкой хранить.
      02.03.2017 15:25
      5 | 3

      • VoToN 
        Отнимают так как нормативы не выдерживают, народ же требует чтобы государство контролировало банки, вот и чистят рынок от залетных.
        02.03.2017 15:37
        1 | 3

        • Nicolayy 
          Ну вот в том-то и дело, что государство со своим контролем сует нос не в свое дело. Зачем банкам лицензии вообще? Не должно быть никаких ограничений и дополнительных обязательств. Вот заключен договор с банком, всё должно быть в соответствии с ним, государство никак в это лезть не должно.
          02.03.2017 16:14
          1 | 1

      • Добрая Мышь 
        вы лучше подумайте, сколько тгб кредитов левых выдало и сколько через них денег в страны бывшего ссср уходило.
        02.03.2017 15:48
        1 | 3

    • romich 
      Потому, что они у них  есть. Дома хранят кредитки Тинькофф с отрицательным балансом.
      02.03.2017 15:32
      0 | 0

  • Sedmoy 
    Один широко известный, в узких кругах,  поэт-правдоруб и патриот сказал: 
"Да, сейчас в стране все сложно
Но зачем же ныть, трындеть?...."
Жалкие и ничтожные личности - эти вкладчики банка, надо понимать. То ли дело этот поэт. 
"Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей." - как сказал про таких, тоже поэт, правда чуть  менее известный. :)
    02.03.2017 15:36
    0 | 1

    • kudimov 
      Кстати у этого поэта в свое время был р/с в этом банке, но когда пошли повальные отзывы лицензий КБ, то он перешел в другой банк. Не ныл и не трындел, а просто просек тренд.
      02.03.2017 16:02
      0 | 1

      • Sedmoy 
        Прямо колобок, этот поэт. :)  Но лиса уже ждёт его... :)
        02.03.2017 16:19
        0 | 0

  • ksw 
    Где же палочка -выручалочка? Губернатор, срочно в народ.
    02.03.2017 15:42
    0 | 1

  • Житель подземелья 
    Блин.... Ну вот, сии товарищи опять заставили меня в мистику верить... Я им заначку свою отнести хотел осенью, потом как почуял что-то неладное, плюнул и оставил в "зелененьком". Не, я в курсе, что вклады "физиков" застрахованы и все дела, вот только сколько потом этот вклад ждать по времени и вернут ли его с процентами, вот в чем вопрос.
    02.03.2017 15:50
    0 | 1

    • VoToN 
      Кстати вклады "зелененьких" возвращают в "деревянненьких" пересчитанных по курсу на дату отзыва лицензии банка.
      02.03.2017 15:54
      0 | 2

  • ilich 
    Остается ждать санаторов...
 Из банка даже деньги не перевести на другой счет. С 27 февраля «Торговый городской банк» (бывший «Тверской городской банк») частично отключен от системы банковских электронных срочных платежей Центробанка РФ. 
банк - gовно, - собственные средства составляли 1,2 млрд рублей, средства населения – 7 млрд рублей, активы 36,9 млрд рублей, - санируют быстро. В Твери Банк Балтийский перешел под управление Альфа-Банка и никакой истерики не было, никто даже не заметил этого. А денег там было в разы больше, чем у ТГБ.

И да. Государство  по шумок о Трампе, ЛДНР, уникальных достижениях отечественного самолетостроения в виде деревянных самолетов дальней авиации и рейтингов губернаторов начинает реально  грабить население. 
Клиенты банков жалуются на массовые блокировки счетов.В основном клиенты жалуются на три проблемы: блокировка карт при внесении или снятии крупных сумм либо переводах на счет клиента или третьему лицу. По словам клиентов, банк просит предоставить пояснения и копии документов, подтверждающие источник поступления денежных средств. Срок рассмотрения документов — два — пять рабочих дней, но после рассмотрения банк может принять отрицательное решение о разблокировке счета с формулировкой, что «документы не объясняют экономического смысла операций». Представитель АРБ Алексей Тимошкин  прогнозирует, что количество жалоб будет только нарастать.

И успокойте кто-нибудь бабушку, если она перечислила деньги в адрес Тверской Генерации, то это уже проблемы Рудени. Уж он то свои деньги точно заберет из ТГБ. Не стоит бабульке убиваться, платежку только пусть не потеряет.
    02.03.2017 15:52
    1 | 1

    • BARBAdos 
      йух там, если ТГ деньги не получила на свой счет, то это проблемы бабушки - на просрочку начнут начислять законные неустойку и %%, а потом вообще контору бабушки отключат от отопления...

Руденя заберет бабки, которые уже на счетах ТГ, а бабушкины денежки в банки зависли, и походу навсегда.

Не стОит все яйца в одну корзину складывать, нужно несколько счетов иметь.
      02.03.2017 16:01
      1 | 1

    • jazz-y 
      Бабушка - это председатель ТСЖ. ТСЖ - это юр. лицо. Теперь бабушка как руководитель юр. лица будет должна и жильцам за ранее собранные деньги и Генерации за непогашенный долг. А у Рудени проблем нет...
      02.03.2017 16:03
      1 | 1

      • BARBAdos 
        если б у нас все руководители юр.лиц отвечали своим имуществом по обязательствам юр. лица, то мы бы не хуже, чем в Швейцарии жили...
        02.03.2017 16:06
        0 | 2

        • jazz-y 
          Я говорю не о материальной, а о моральной стороне вопроса. ТСЖ - по сути некоммерческие организации, распоряжающиеся целевыми взносами жильцов. Бабушке эти 160 тысяч еще не раз соседи припомнят...
          02.03.2017 16:14
          1 | 1

          • BARBAdos 
            ну это да... Нормальные то люди все поймут, что за хрень случилась, а вот другие бабушки ее сгноят...
            02.03.2017 16:17
            0 | 1

        • kudimov 
          Джаззи прав, на деле так и будет. А у Вас идеалистическое мышление, это неплохо, долго проживете.
          02.03.2017 16:16
          1 | 3

      • ilich 
        Как только банк ставит отметку на платежке об исполнении поручения о переводе денежных средств, то с бабушки взятки гладки. Это уже головная боль банка. Тверская генерация в данном случае становится очередным кредитором банка.

Вы то хоть панику не сейте. )))
        02.03.2017 16:17
        1 | 1

        • jazz-y 
          Есть небольшое "но" - большинство сидит на клиент-банках. Веб-морда и процессинг полностью на стороне банка, а скриншот к делу не пришьешь.
          02.03.2017 16:23
          0 | 0

          • BARBAdos 
            да похер на отметку - пока деньги не появятся на корсчете банка, который обслуживает контрагента, то обязательство по оплате будет считаться неисполненным. Юр. лицо самостоятельно выбирает банк, заключает с ним договор банковского счета и несет все риски в связи с банковским обслуживанием. Бабушка теперь будет с ТГБ разбираться, и это в принципе логично, ТГ же не виновата, что бабушка такой нерадивый банк выбрала...
            02.03.2017 16:34
            1 | 0

        • BARBAdos 
          какую отметку? Синий штамп что ли?)) Вы договора почитайте, там практически везде написано - моментом исполнения обязательства по оплате считается день поступления денежных средств на счет поставщика.

Если банк отключили от системы проведения платежей или деньги просто на корсчете зависли, то получается, что ТСЖ не исполнило свои обязательства по оплате перед ТГ, а ТГБ соответственно не исполнил свои обязательства перед ТСЖ по договору банковского счета...
          02.03.2017 16:25
          1 | 1

    • Житель подземелья 
      Ситуация разная все же. Балтийский лег под Альфу тихо и спокойно, без резких телодвижений, мне в середине лета даже карту именно Балтийского по обмену выдали, хотя предупредили, что они скоро лягут под Альфу, но суету наводить не стоит. ТГБ по ходу реально ждет санация, что чревато как минимум каюку денежек "юриков", так что поэтому народ и суету поднял.
      02.03.2017 16:24
      0 | 1

  • BARBAdos 
    нафик вообще деньги в рублях в банк нести, чтобы потом получать доход, который едва покрывает инфляцию, и при этом полностью зависеть от цены на нефть? Открывать вклады в валюте тоже бессмысленно, там смехотворные %%. Лучше сбережения в нормальной валюте хранить - в долларах, только получше спрятать нужно, ну и не забыть, куда спрятал.))
    02.03.2017 15:56
    0 | 3

  • merlion 
    Да не, нормальный банк, вы чё. Все акционеры-физические лица. Главный акционер жмурик, умер ещё в конце 2015г.
    02.03.2017 16:36
    0 | 1
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