В Торжке наградили мужчин, которые спасли ребят с дрейфующей льдины

Героями стали Александр Борисович Козлов и Виталий Сергеевич Иванов. Спасатели получили благодарственные письма главы города.

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– Сначала думали, что плывет один человек. А когда льдина приблизилась, то поняли, что на ней дети. Подъехала пожарная машина. Но увидев, что сотрудники МЧС могут не поспеть, мы побежали к ребятам, сломали палку и подтянули льдину к берегу, после чего помогли подросткам выбраться на берег, – рассказали на награждении мужчины.

Напомним, очевидцы сняли на мобильный телефон, как двое мальчишек бороздят просторы Тверцы, а вместо весел у них были палки. Все произошло 15 марта на ул. Красноармейская.