В Торжке дети плавали на льдине, как на бригантине

Очевидцы сняли на мобильный телефон, как двое мальчишек бороздят просторы Тверцы, а вместо весел у них палки. Все произошло вчера на ул. Красноармейская. Как рассказывает Екатерина Потапова-Ивушкина, к счастью ребят на льдине заметил ее супруг, который и позвонил в службу спасения, а то водная прогулка могла закончиться плачевно.

Очевидцы сняли на мобильный телефон, как двое мальчишек бороздят просторы Тверцы, а вместо весел у них палки. Все произошло вчера на ул. Красноармейская. Как рассказывает Екатерина Потапова-Ивушкина, к счастью ребят на льдине заметил ее супруг, который и позвонил в службу спасения, а то водная прогулка могла закончиться плачевно.

Жители Торжка говорят, что мальчишки поставили на уши весь город. Спас хулиганов мужчина, который с берега схватил одного из мальчиков за палку и подтянул к себе. Перепугались все не на шутку - и юные искатели приключений, которым, по словам очевидцев 5 и 8 лет, а также взрослые, наблюдавшие эту картину.