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В Торжке дети плавали на льдине, как на бригантине

В Торжке дети плавали на льдине, как на бригантине - ТИА
16 Марта 2017 15:38
Автор: TIA

Видео

Очевидцы сняли на мобильный телефон, как двое мальчишек бороздят просторы Тверцы, а вместо весел у них палки. Все произошло вчера на ул. Красноармейская. Как рассказывает Екатерина Потапова-Ивушкина, к счастью ребят на льдине заметил ее супруг, который и позвонил в службу спасения, а то водная прогулка могла закончиться плачевно.

Жители Торжка говорят, что мальчишки поставили на уши весь город. Спас хулиганов мужчина, который с берега схватил одного из мальчиков за палку и подтянул к себе. Перепугались все не на шутку - и юные искатели приключений, которым, по словам очевидцев 5 и 8 лет, а также взрослые, наблюдавшие эту картину.

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Метки: дети плавали на льдине мальчишки плавали на льдине спасли детей
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Комментарии (5)

  • Leandr 
    Мамка бы увидела, убила б.
    16.03.2017 16:18
    0 | 2

    • BARBAdos 
      8-летнему точно надо люлей дать, за то что 5-летнего затащил... Зато наверное на всю жизнь запомнят это нежданное путешествие))
      16.03.2017 16:33
      0 | 3

  • antiER 
    Вспомнил детство, правда лет 12 было, в 8, а тем более в 5 лет на льдинах плавать все таки рановато.
    16.03.2017 16:46
    0 | 7

  • VIRRA-EL_ 
    Плавали они там как известный продукт в проруби, а не "как на бригантине". Драть нещадно.
    16.03.2017 17:53
    0 | 2

  • Buzzer 
    Я тоже плавал на льдинах, правда годков мне было поболее восьми.
    16.03.2017 18:36
    0 | 0
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