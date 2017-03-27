Департамент дорожного хозяйства и благоустройства ответил на обвинения КСП в тратах на на содержание несуществующих улиц

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Твери ответил на новость "В Твери МУП «ЖЭК» за 678 000 рублей благоустраивало дороги, которых нет". Напомним, 22 марта на заседании Тверской городской Думы руководитель городской КСП Людмила Желтова рассказала, как в 2015 году в Твери были потрачены деньги на летнее и зимнее содержание несуществующих дорог.

Речь шла о семи несуществующих дорогах: пер. Ручейный, ул. Дорошихинская, ул. Краснознаменная, ул. Панафидина, ул. Ратманова, ул. Южная (жилой массив Бортниково), ул. Левобережная. В КСП ТИА дали фотографии этих дорог, на содержание которых из городского бюджета потратили 678 000 рублей.

Как пояснила Людмила Желтова, акты о выполнении работы подписал Юрий Жуковин, который в тот момент руководил городским департаментом благоустройства. Теперь КСП предлагает департаменту вернуть деньги в бюджет, а материалы проверки переданы в прокуратуру.

По утверждению департамента дорожного хозяйства и благоустройства в первый раз тема о том, что МУП «ЖЭК» якобы содержал шесть несуществующих улиц, поднималась в Тверской городской Думе в декабре 2016 года во время отчета контрольно-счетной палаты. Департамент сразу дал необходимые пояснения, позволяющие скорректировать отчет в его результативной части.

Изначально постановлением администрации города Твери от 28.01.2010 г. №116 был утвержден Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Тверь. Данный документ содержал 956 позиций, в том числе, в него были включены улицы Дорошихинская, Краснознаменная, Панафидина, Ратманова, Южная (жилой массив Бортниково) и Ручейный переулок.

Учитывая, что в 2015 году это был основной документ для составления объема работ по содержанию УДС, на основании данного Перечня дорог было составлено техническое задание для контракта с МУП «ЖЭК» от 23.09.2015 г. на содержание улично-дорожной сети города. Вместе с тем, по результатам комиссионного обследования УДС администрацией Твери было выявлено расхождение некоторых позиций Перечня с фактической ситуацией и с объектами улично-дорожной сети. Исходя из этого, департаментом дорожного хозяйства и благоустройства было инициировано внесение изменений и дополнений в Перечень. Контракт с МУП «ЖЭК» на этот момент уже действовал, внести изменения в Техническое задание не представлялось возможным, при этом, фактически работы на обозначенных КСП г. Твери шести улицах в объеме 678 тысяч рублей не производились, акты на согласование в департамент дорожного хозяйства не предоставлялись и, соответственно, никем не подписывались.

После корректировки Перечня, улица Южная (жилой массив Бортниково) более не существует и является частью улицы Борниковская. Улицы Дорошихинская и Краснознаменная были включены в состав улицы Коммуны, улица Ратманова – в состав улицы Буровой с одновременным уточнением параметров данных улиц и исключением из Перечня улиц Дорошихинская, Краснознаменная и Ратманова. Также из Перечня также были исключены улицы Панафидина, Левобережная и Ручейный переулок.

На посыпку песко-соляной смесью на вышеперечисленных улицах, а также подметание и сгребание снега в зимний период было израсходовано порядка 59 тыс. рублей, что документально оформлено в актах. Средства, сэкономленные при корректировке Перечня, были перераспределены на другие виды работ в соответствии с условиями контракта, их объем детально прописан в актах, которые неоднократно были представлены администрацией Твери для проверки контролирующими органами.

Документальное подтверждение вышеизложенных фактов в полном объеме предоставлено в Контрольно-счетную палату города Твери в 2016 году. Позицию КСП относительно того, что МУП «ЖЭК» якобы тратил бюджетные средства на содержание несуществующих улиц, представители департамента называют необъективной и излишне политизированной.