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В Твери МУП «ЖЭК» за 678 000 рублей благоустраивало дороги, которых нет

В Твери МУП «ЖЭК» за 678 000 рублей благоустраивало дороги, которых нет - ТИА
22 Марта 2017 13:59
Автор: TIA

Фоторепортаж

22 марта на заседании Тверской городской Думы руководитель городской Контрольно-счетной палаты Людмила Желтова рассказала, как в 2015 году в Твери были потрачены деньги на летнее и зимнее содержание дорог, которых на деле в городе нет. Работу выполняло МУП «ЖЭК», работу принимал департамент ЖКХ Твери.

Речь идет о семи несуществующих дорогах: пер. Ручейный, ул. Дорошихинская, ул. Краснознаменная, ул. Панафидина, ул. Ратманова, ул. Южная (жилой массив Бортниково), ул. Левобережная. В КСП ТИА дали фотографии этих дорог, на содержании которых городской бюджет в 2015 году потратил 678 000 рублей: 346 000 -  на летнее содержание и 332 000 – на зимнее.

Содержанием занималось МУП «ЖЭК», в его обязанности входило наводить здесь порядок. Летом сотрудники МУП чистили эти улицы тракторными щетками и подметально-уборочной машиной, вывозили мусор, укрепляли обочины,  восстанавливали целостность асфальтобетонного покрытия горячим асфальтобетоном, а также методом струйно-инъекционного пневмонабрызга. А зимой работники подметали и сгребали здесь снег, посыпали проезжую часть песко-соляной смесью.

Как пояснила Людмила Желтова, акты о выполнении работы подписал Юрий Жуковин, который в тот момент руководил городским департаментом ЖКХ. Теперь КСП предлагает департаменту вернуть деньги в бюджет, а все материалы своей проверки контрольно-счетный орган передал в прокуратуру.

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Метки: ремонт дорог ксп Юрий Жуковин Людмила Желтова муп жэк
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Комментарии (15)

  • Судья 
    почему я не удивлён?
    22.03.2017 14:04
    0 | 7

  • Ferapont 
    Если копнуть поглубже. Или применить пытки.. К цифирькам добавится еще нолик, а может и два.
Не зря западнодвинский варяг свалит. Знал, чем его команда занималась безнаказанно все годы.
Печально, что все это так и останется только на интернет-форумах.. Ибо едросовская фемида не только слепа, глуха и безграмотна, но и продажна.
    22.03.2017 14:06
    0 | 11

  • Milka69 
    странно что это стало известно. Видимо неминуема смерть Муп жэка..)))
    22.03.2017 14:06
    0 | 5

  • arcadi007 
    Странно, что про 2015 год стало известно в 2017.
Видимо наказывать уже некого.
    22.03.2017 14:08
    0 | 9

    • Varg 
      Компромат он такой,  с годами только ценнее становится. И ждет своего часа.
      22.03.2017 15:03
      0 | 4

  • Leo-L 
    Эээ... скажут заросли, 2 года прошло, а после ремонта были, как автомагистрали. 
Ну максимум штраф получит, тысяч 10. И все забудут это "досадное недоразумение".
    22.03.2017 14:09
    0 | 10

  • Proletary 
    "Жуковин, который в тот момент руководил городским департаментом ЖКХ"
Как это в то время? Официалный сайт гор. администрации врать не будет. http://www.tver.ru/administration/structure/zamglavi-architect.html
    22.03.2017 14:36
    0 | 3

  • RSERG 
    И кого взяли за заднее место, кого посадили? Опять ни кого!!!!!!!!
    22.03.2017 14:47
    0 | 5

    • Proletary 
      Мохнаткину срок добавили. http://www.rbc.ru/politics/20/03/2017/58cfbf899a7947bff412c7d1
      22.03.2017 15:11
      0 | 3

  • Leandr 
    Вроде бы в этом же 2015 году МУП "ЖЭК" прославился еще и тем, что всю капитально отремонтированную технику сдал во Вторчермет. Остап Бендер отдыхает. Также писали, что МУП продавал и сдавал новую технику в аренду в Москву. Особенно быстро в Твери исчезли так называемые "золотые ручки", поэтому в  этом году снег почти не вывозили, а только сгребали на обочины, так как грузить его на КАМАЗы было нечем. Кучи снега с реагентами сулят и дополнительную выгоду МУПу - в микротрещины асфальта в этом году попало в несколько раз больше влаги да еще и с агрессивными реагентами, в связи с чем значительно сократился срок службы дорог. Поэтому фронт ремонтных работ у МУПа очень широкий - деньги  из бюджета можно грести лопатой.
Ущерб, нанесенный директором МУПа Криворученко бюджету Твери уже не поддается подсчету
    22.03.2017 15:21
    0 | 3

  • Leandr 
    Криворученко завез в Тверь из Подмосковья, скорее всего, Тимофеев. Но и Жуковина надо брать за зад. По всему получается, что это он вырастил МУП "ЖЭК". Но если это поднимает рейтинг Рудени, то брать за зад никого не надо.
    22.03.2017 15:31
    0 | 2

    • Sotrudnik_Afanasiy 
      А причем здесь Криворученко? Он вроде, как три месяца назад пришел на должность директора. И уже при Огонькове. А все это происходило два года назад.
      22.03.2017 15:47
      0 | 0

      • Leandr 
        Вроде бы года два он уже работает, надо проверить. И как он успел за 3 месяца довести коллектив до забастовки? Психопат?
        22.03.2017 15:53
        0 | 0

      • Leandr 
        Вот. Виталий Криворученко, назначен на должность в ноябре 2016 года
        22.03.2017 15:56
        0 | 0

  • Leandr 
    Фотки получились хорошие, мне очень понравились.
    22.03.2017 15:42
    0 | 0
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