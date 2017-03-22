В Твери МУП «ЖЭК» за 678 000 рублей благоустраивало дороги, которых нет

22 марта на заседании Тверской городской Думы руководитель городской Контрольно-счетной палаты Людмила Желтова рассказала, как в 2015 году в Твери были потрачены деньги на летнее и зимнее содержание дорог, которых на деле в городе нет. Работу выполнял МУП «ЖЭК», работу принимал департамент ЖКХ Твери.

22 марта на заседании Тверской городской Думы руководитель городской Контрольно-счетной палаты Людмила Желтова рассказала, как в 2015 году в Твери были потрачены деньги на летнее и зимнее содержание дорог, которых на деле в городе нет. Работу выполняло МУП «ЖЭК», работу принимал департамент ЖКХ Твери.

Речь идет о семи несуществующих дорогах: пер. Ручейный, ул. Дорошихинская, ул. Краснознаменная, ул. Панафидина, ул. Ратманова, ул. Южная (жилой массив Бортниково), ул. Левобережная. В КСП ТИА дали фотографии этих дорог, на содержании которых городской бюджет в 2015 году потратил 678 000 рублей: 346 000 - на летнее содержание и 332 000 – на зимнее.

Содержанием занималось МУП «ЖЭК», в его обязанности входило наводить здесь порядок. Летом сотрудники МУП чистили эти улицы тракторными щетками и подметально-уборочной машиной, вывозили мусор, укрепляли обочины, восстанавливали целостность асфальтобетонного покрытия горячим асфальтобетоном, а также методом струйно-инъекционного пневмонабрызга. А зимой работники подметали и сгребали здесь снег, посыпали проезжую часть песко-соляной смесью.

Как пояснила Людмила Желтова, акты о выполнении работы подписал Юрий Жуковин, который в тот момент руководил городским департаментом ЖКХ. Теперь КСП предлагает департаменту вернуть деньги в бюджет, а все материалы своей проверки контрольно-счетный орган передал в прокуратуру.