Как не стать "козлом отпущения" в коммунальных войнах между тверскими УК

21 марта на ТИА вышла статья «По ящикам тверитян раскидывают листовки с извещением о предстоящем банкротстве ГУК «Тверь», в которой, по сути, речь шла о споре двух хозяйствующих субъектов, в результате которого могут пострадать ни в чём не повинные граждане. Материал был написан в ответ на письмо нашего читателя.

Пользователь сообщил, что их управляющая компания ООО ГУК "Тверь" задолжала 1.5 миллиона рублей ООО "ТрансСервис" за вывоз мусора, поэтому последнее подало иск в арбитражный суд с требованием признать УК банкротом. Более того, в листовке имелись сведения, что руководство ГУК "Тверь" пытается перевести жилой фонд в свою новую организацию ООО "ТВС-Проект".

Тогда внятного комментария от авторов листовки - ООО "ТрансСервис" - ТИА добиться не удалось, зато директор ООО ГУК "Тверь" Егор Рябков был словоохотлив и сообщил, что во-первых, никакого заявления о банкротстве в суд он не видел, а во-вторых, у руководителей ООО «ТрансСервис» есть собственная УК «ПРИМЕР» и вбросом листовок они «расшатывают ситуацию», чтобы подтолкнуть жильцов сменить управляющую компанию». Да, от долга за вывоз ТБО в 1.5 миллиона рублей господин Рябков не отказывался.

После выхода материала на сайте ТИА руководство ООО «ТрансСервис» сочло нужным всё же пояснить своё видение ситуации. Так, компания заверила, что никакого отношения к УК «ПРИМЕР» не имеет, о чём предоставила выписки из налоговой службы. А вот учредителем ООО ГУК «Тверь» и ООО «ТВС-Проект» является одно и тоже лицо - Рябков Егор Михайлович, а основным видом деятельности этих организаций является как раз эксплуатация жилого фонда.

В ответ на слова директора ООО ГУК «Тверь» о том, что он не нашел на сайте суда никаких свидетельств о заявлении о банкротстве, ООО «ТрансСервис» сообщило, что заявление было принято арбитражным судом Тверской области ещё 17 марта 2017г. и зарегистрировано под номером А66-3118/2017.

Действительно, на официальном сайте арбитражного суда Тверской области сведения о таком заявлении имеются. Но...речь почему-то идёт об основном долге всего лишь в 300 тыс. рублей, к тому же заявление подано в арбитражный суд с нарушением требований закона (в заявлении кредитора должны быть, в том числе, указаны доказательства оснований возникновения задолженности - счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и иные документы). Поэтому суд оставил заявление без движения - то есть ООО «ТрансСервис» необходимо предоставить документы.

Вывод пока из всех этих споров и коммунальных войн напрашивается один: чтобы у холопов чубы не трещали, пока паны дерутся, жителям следует самим позаботиться о своей управляющей компании. Никто без решения собственников не вправе сменить УК. А такое решение принимается общим голосованием либо на очном собрании, либо заочно с помощью протоколов. Следовательно, жители, должны быть внимательны ко всем листовкам и бумажкам, появляющимся в почтовых ящиках, а также провести собрание по поводу управляющей компании - устраивает или не устраивает качество услуг. Более того, собственники вправе потребовать от УК финансового отчёта - как и на что тратятся деньги, собранные с жильцов, и откуда взялся долг в 1.5 миллиона рублей.