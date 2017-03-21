По ящикам тверитян раскидывают листовки с извещением о предстоящем банкротстве ГУК "Тверь"

21 марта на почту ТИА пришло письмо от обеспокоенного жителя Твери. Он рассказал, что накануне вечером в почтовом ящике обнаружил необычную листовку. "Просьба помочь разобраться и привлечь общественное внимание к данной проблеме, чтобы мы, жители домов, обслуживаемых ГУК "Тверь" не остались у "разбитого корыта" полностью без управляющей компании", - пишет читатель.

21 марта на почту ТИА пришло письмо от обеспокоенного жителя Твери. Он рассказал, что накануне вечером в почтовом ящике обнаружил необычную листовку. "Просьба помочь разобраться и привлечь общественное внимание к данной проблеме, чтобы мы, жители домов, обслуживаемых ГУК "Тверь" не остались у "разбитого корыта" полностью без управляющей компании", - пишет читатель.

ООО "ТрансСервис", осуществляющее для ООО ГУК "Тверь" услуги по сбору и вывозу коммунальных отходов, в листовке информировало жителей домов о том, что управляющая компания имеет перед ним задолженность в размере более 1,5 млн рублей. В "ТрансСервисе" якобы решили обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ГУК "Тверь" банкротом. Кроме того, листовка предупреждала: руководство УК пытается перевести жилой фонд в свою новую организацию ООО "ТВС-Проект", чтобы снова накопить долги и обанкротиться.

Мы позвонили по телефонам, указанным в объявлении - они оказались действующими. На вопросы неохотно и скупо отвечала некая Алла Александровна. "Раз так написано в объявлении, значит, так и есть. Больше никаких комментариев я вам дать не могу", - сказала она и бросила трубку.

После этого редакция ТИА связалась с директором ООО ГУК "Тверь" Егором Рябковым. По его словам, это уже не первый раз, когда жители домов, обслуживаемых управляющей компанией, получают листовки подобного содержания. Он считает, дело в том, что у руководителей ООО "ТрансСервис" есть собственная УК "Пример", и вбросом листовок, по его мнению, они "расшатывают ситуацию", чтобы подтолкнуть жильцов сменить управляющую компанию.

- У нас действительно есть задолженность перед ООО "ТрансСервис", но при наших оборотах её можно погасить в течение двух недель. Для сравнения, "Водоканалу" мы были должны больше четырёх миллионов, но нам пошли навстречу и долг вскоре был выплачен. Сумма задолженностей потребителей перед ГУК "Тверь", в свою очередь, превышает 11 млн рублей. Мы собираем только 88% средств, а ресурсоснабжающие организации требуют все 100%, в то время как претензионно-исковая работа по физическим лицам идёт медленно.

Рябков рассказал, что не нашёл на сайте суда никаких свидетельств того, что на УК подано заявление о банкротстве. Обвинения же в том, что ГУК "Тверь" собирается "незаконными методами" перевести куда-то обслуживаемый жилой фонд директор отвергает: этого нельзя сделать каким-то иным способом, кроме как решением общего собрания жильцов.