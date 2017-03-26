Следователи проводят проверку по факту гибели двух молодых людей на пожаре

26 марта в Следственный комитет поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в частном деревянном доме на улице Пушкина в поселке Красномайский Вышневолоцкого района, двух тел. На пожаре погибли молодые люди 1993 и 1994 годов рождения, последний из которых родственник хозяйки дома.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку. По предварительной версии, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем при эксплуатации электрооборудования.