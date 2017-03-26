Следователи проводят проверку по факту гибели двух молодых людей на пожаре

26 марта в Следственный комитет поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в частном деревянном доме на улице Пушкина в поселке Красномайский Вышневолоцкого района, двух тел. На пожаре погибли молодые люди 1993 и 1994 годов рождения, последний из которых родственник хозяйки дома.
По данному факту следователи проводят доследственную проверку. По предварительной версии, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем при эксплуатации электрооборудования.
Комментарии (1)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Алексей Владимирович
Прикрепленные изображения:
26.03.2017 11:23
0
|
4