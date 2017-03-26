Два молодых человека погибли на пожаре в Тверской области

Сообщение о пожаре поступило в ЦУКС МЧС ночью, в 02.56, 26 марта: в посёлке Красномайский Вышневолоцкого района загорелся жилой дом.

На место пожара выехали отделения пожарно-спасательной части №62. Огонь полностью уничтожил комнату в доме, в том числе, повредил потолочные перекрытия.

В пожаре погибли 21-летний и 22-летний молодые люди.

Чтобы потушить пожар, спасателям понадобилось два часа. Полная ликвидация была объявлена в 5.00