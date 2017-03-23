В Тверской области чиновник попался на взятке в 50 000 рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного государственного инспектора отдела государственного энергетического надзора Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Тверской области. Мужчину подозревают в получении взятки.
По версии следствия, 17 марта 2017 года днем главный государственный инспектор на своем рабочем месте в Кимрах получил взятку в сумме 50 тысяч рублей. За эти деньги он обещал правильно проверить на объекте недвижимости эксплуатацию электроустановок. При получении взятки инспектора задержали сотрудники УФСБ России по Тверской области.
Подозреваемого поместили под домашний арест.
Следственный комитет напоминает, что у них работает телефон доверия: 8 (4822) 49-37-50.
По телефону можно сообщить об известных фактах дачи, получения, вымогательства взятки должностными лицами.
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