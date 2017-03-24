Экс-сенатор Леонид Лебедев подал в Генеральную прокуратуру России заявление на подполковника тверской полиции Алексея Пушкарева

Об этом сообщает "Новая газета" в журналистском расследовании "Эхо Нью-Йорка на Волге.

Могут ли уголовные дела возбуждаться в Твери, когда спор миллиардеров идет в США".

Автор материала Ирек Муртазин пишет, что ряд уголовных дел оказались тесно связаны с судебным процессом, приближающимся к развязке в Нью-Йорке, а именно:

- Уголовное дело с долгами ОАО ТГК-2 за поставку газа

- Дело, инициированное компанией Lonicera Participation Corp, заподозрившей хищение активов ТГК-2 на сумму 220 миллионов долларов

- Судебный процесс в итальянском Турине о контрабанде оружия из Украины

- Приобретение «Роснефтью» компании ТНК-BP.

А что касается Твери, Леонид Лебедев рассказал "Новой", что он обратился в Генеральную прокуратуру России с заявлением в отношении руководителя следственного управления УМВД России по Тверской области подполковника Алексея Пушкарева за привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного и злоупотребление должностными полномочиями.

Это ответ Лебедева на уголовное преследование по статье "Мошенничество в особо крупных размерах", напомним, что дело против него возбудили в Твери в сентябре 2016 года.

Идут суды в Америке и в России, вместо ТГК -2 появилась "Тверская генерация", руководство которой также под следствием, да еще и в СИЗО. Только в Твери ничего не меняется: трубы с завидной регулярностью как рвались, так и рвутся, переодически оставляя жителей города без тепла и горячей воды.