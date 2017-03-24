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Пользователи соцсети ополчились на Собчак за то, что она рекламировала оскандалившуюся чёрную икру из Ржева

24 Марта 2017 11:40
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Фоторепортаж

Действительно, в соцсети Instagram на странице компании-производителя чёрной икры "Золото Каспия" опубликованы фотографии Ольги Бузовой и Ксении Собчак, которые рекламируют деликатес, говоря о том, что это икра премиум класса, натуральная и т.п. Что это реклама не приходится сомневаться, поскольку они предлагают купить икру и даже получить 10% скидки по промокоду.

Пользователи соцсети после того, как разразился скандал по поводу фальсификации икры, резко негативно отреагировали на пост Собчак, написав оскорбительные комментарии. Про Бузову пока нет ничего, поскольку она отрекламировала "Золото Каспия" всё же перед новым годом, то есть до новостей про расфасовку опасной китайской икры под видом продукта собственного производства. Ксения же написала очередной пост к празднику 8 Марта, за что и получила в комментариях про "фуфло" и "икру для гламурных свиней".

К слову, среди звёзд, рекламирующих деликатес, есть также Галкин и Лепс, по крайней мере, их фотографию в ресторане с банкой фирменной икры тоже разместили на официальной страничке компании.  

Напомним, следователи провели проверку по сообщениям в СМИ о производстве на Ржевском рыбоводном комплексе черной икры марки "Золото Каспия", не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По результатам ее было возбуждено уголовное дело по  ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Ранее оперативники изъяли тонну черной икры, предназначенную для дорогих супермаркетов столицы. Оказалось, что под видом элитной икры продавалась китайская, которую перефасовывали в переоборудованных под рыбоводный комплекс помещениях.

В период с 21 августа 2014 по 6 марта 2017 года на территории ООО «Ржевский рыбоводный комплекс», расположенного в поселке Восточный города Ржева, неустановленные лица производили, а также продавали под видом икры осетровых пород продукцию, опасную для жизни и здоровья  потребителя.

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Метки: ольга бузова ксения собчак золото каспия чёрная икра ржевский рыбоводный комплекс фальсифицированная икра китайская икра
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Комментарии (29)

  • Uylo_Yobannen 
    Ох, бяда, бяда... Надо петицию пейсать.
    24.03.2017 11:44
    0 | 5

  • Dobry кrtek 
    Руки прочь от Бузовой! Не проститутка она! Может быть...
    24.03.2017 11:52
    0 | 4

    • Uylo_Yobannen 
      - Вась, тебе Людка из бухгалтерии дала?
- Не-а.
- И мне не дала.
- Вот ведь б***ь!
      24.03.2017 11:55
      0 | 3

    • Судья 
      не проститутка она!! но эт не точно)))
      24.03.2017 12:20
      0 | 1

  • Maltseva 
    Анастасия Волочкова тоже рекламирует...
    Прикрепленные изображения:
    24.03.2017 11:55
    0 | 4

    • Leandr 
      Они будут все отрицать, скажут, что не ели черной икры, и всё это инсинуация Обамы, который до сих пор никак не успокоится.
      24.03.2017 12:02
      0 | 3

    • Судья 
      задницу?
      24.03.2017 12:20
      0 | 0

  • Leandr 
    Судя по настроениям комментаторов ТИА, создать негативный фон вокруг черной икры не удается. А без этого дело в суде развалится?
    24.03.2017 12:05
    0 | 0

  • Zorkiy 
    Поэтому с недавних пор и поставил крест на чёрной/красной - беру и Вам рекомендую такую:
    Прикрепленные изображения:
    24.03.2017 12:06
    0 | 1

    • Uylo_Yobannen 
      Фуфло! Баклажанная форева!
      24.03.2017 12:11
      1 | 4

      • Zorkiy 
        Родился и вырос на Крайнем Севере, а по сему "предметом" владею и всякие обвинения в "нищебродстве" отметаю с ходу...и: Минусую публично!
        24.03.2017 12:58
        0 | 0

        • Эго 
          "Юколу делают так. Из груды рыб хватают лосося пожирнее. Удар ножа - и нет головы. Вжик - она отлетела в сторону, никому не нужная. Молниеносный надрез вдоль сочного брюха, и взору открывается ценное рубиновое мясо, Нож смело разъединяет боковины на два пласта, соединенных хвостом. За хвост же и вешают мясо на вешалки сушильных балаганов - к осени обветренная (а иногда и червивая) юкола будет готова. Собаки ведь все сожрут, даже лососину! 
    Соломина поразил не сам процесс заготовки юколы, а то варварство, с каким безжалостный нож выбрасывал на землю икру. Возле разделочного стола кетовая икра лежала метровым слоем, и она пищала под ногами, обрызгивая сапоги животворным соком. Было жутко при мысли, что тут заживо погребены не миллионы, а может быть, даже миллиарды лососиных жизней. 
    - Нельзя же так, - сказал Соломин с упреком. - Ведь в Петербурге на Невском икру продают фунтиками, как конфеты. 
    - До Питера нам далече, - отвечали промышленники. 
    - Вы хоть сами-то ешьте. 
    - Ня-я вкусно! - скривился парень с бельмом на глазу. 
    - Кормите собак. 
    - Ня-я жрут, подлые. 
    - Тьфу! - и Соломин ушел прочь с этой живодерни. "

Пикуль В.С.     "БОГАТСТВО"
          24.03.2017 13:20
          0 | 0

    • Paul_Moriarty 
      А я такую предпочитаю.
      Прикрепленные изображения:
      24.03.2017 12:13
      0 | 4

      • Leandr 
        Это кабачковая? Она лучше баклажанной, которую Уло продвигает?
        24.03.2017 12:18
        0 | 2

        • Paul_Moriarty 
          Кабачковая.
На вкус и цвет - все фломастеры разные. Я баклажаны не очень...
Если до сих пор подобного гастрономического опыта не было, то лучше опробовать и то, и то.
          24.03.2017 12:19
          0 | 2

          • Leandr 
            А мне все равно, что баклажаны, что кабачки. Но у кабачков преимущество - они легче чистятся, а с баклажанами намудохаешься
            24.03.2017 12:22
            0 | 1

            • Paul_Moriarty 
              Прибор вам в помощь! Чистит норм!
Но лучше использовать эти овощи в том возрасте (я имею ввиду возраст овощей, а не возраст кулинара ;) ), когда чистка еще не требуется.
              Прикрепленные изображения:
              24.03.2017 12:27
              0 | 1

              • Leandr 
                Нечищенные получаются жестковатыми и икра становится не похожей ни на красную не на черную.
                24.03.2017 12:35
                0 | 0

  • pessimist 
    В принципе Собчак обвинять не в чем. В ее посте не написано же, что данная икра получена от рыб. Следовательно вранья нет. А что не сказано по поводу происхождения данного продукта от китайской камышовой жабы - так ее, Собчак, об этом и не спрашивал никто. А китайские фермеры вполне могут выращивать и жаб.
    24.03.2017 12:32
    0 | 2

    • Leandr 
      У камышовой жабы икра красная как у пескарей и плотвичек.
      24.03.2017 12:37
      0 | 0

      • Paul_Moriarty 
        Кетайцы покрасят. Делов-то!
        24.03.2017 12:41
        0 | 1

      • Proletary 
        Тут вроде весь наш расистский ку-клукс-клан в сборе, не дадут соврать. Наверняка уже есть чОрная жаба, ГМО заполонили.
        24.03.2017 12:46
        0 | 1

        • Paul_Moriarty 
          Она?
          Прикрепленные изображения:
          24.03.2017 12:51
          0 | 2

          • Leandr 
            Предлгаю осудить не тех, кто производит икру и рекламирует ее, а тех, кто ее покупает и жрет! 80 тыщ за кило!
            24.03.2017 12:56
            0 | 0

          • Proletary 
            Такая во Ржеве долго не проживет, криминальный город.
            Прикрепленные изображения:
            24.03.2017 13:03
            0 | 1

            • Leandr 
              Это ночной Ржев?
              24.03.2017 13:09
              0 | 1

              • Uylo_Yobannen 
                Вечерний. Ночью там даже на улицу выйти опасно, не то, что фотоаппарат доставать.
                24.03.2017 13:17
                0 | 0

              • Proletary 
                Это снято в Волочке, судя по пейзажу.
                24.03.2017 13:21
                0 | 0

  • dnik 
    Блин, какой же у нас народ наивный! Тут тупо
отжимают бизнес и ничего более. Думаете, что те, кто постоянно ест черную икру не может отличить конфетку от говна? Это нам, простолюдинам хоть белковую подсунь, мы не разберемся, а там народ подкованный - всякую хрень жрать не будут. Да и в новостях показывали этот "свинарник" - вполне приличное производство. Так, сто вывод очевиден - заказали органам сей бизнес, вот они и отжимают
    24.03.2017 13:20
    0 | 0
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