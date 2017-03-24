Пользователи соцсети ополчились на Собчак за то, что она рекламировала оскандалившуюся чёрную икру из Ржева

Действительно, в соцсети Instagram на странице компании-производителя чёрной икры "Золото Каспия" опубликованы фотографии Ольги Бузовой и Ксении Собчак, которые рекламируют деликатес, говоря о том, что это икра премиум класса, натуральная и т.п. Что это реклама не приходится сомневаться, поскольку они предлагают купить икру и даже получить 10% скидки по промокоду.

Пользователи соцсети после того, как разразился скандал по поводу фальсификации икры, резко негативно отреагировали на пост Собчак, написав оскорбительные комментарии. Про Бузову пока нет ничего, поскольку она отрекламировала "Золото Каспия" всё же перед новым годом, то есть до новостей про расфасовку опасной китайской икры под видом продукта собственного производства. Ксения же написала очередной пост к празднику 8 Марта, за что и получила в комментариях про "фуфло" и "икру для гламурных свиней".

К слову, среди звёзд, рекламирующих деликатес, есть также Галкин и Лепс, по крайней мере, их фотографию в ресторане с банкой фирменной икры тоже разместили на официальной страничке компании.

Напомним, следователи провели проверку по сообщениям в СМИ о производстве на Ржевском рыбоводном комплексе черной икры марки "Золото Каспия", не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По результатам ее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Ранее оперативники изъяли тонну черной икры, предназначенную для дорогих супермаркетов столицы. Оказалось, что под видом элитной икры продавалась китайская, которую перефасовывали в переоборудованных под рыбоводный комплекс помещениях.

В период с 21 августа 2014 по 6 марта 2017 года на территории ООО «Ржевский рыбоводный комплекс», расположенного в поселке Восточный города Ржева, неустановленные лица производили, а также продавали под видом икры осетровых пород продукцию, опасную для жизни и здоровья потребителя.