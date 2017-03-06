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ТИА объявляет конкурс "Самое трогательное фото"

ТИА объявляет конкурс "Самое трогательное фото" - ТИА
06 Марта 2017 16:33
Автор: TIA

Фоторепортаж

Редакция ТИА объявляет традиционный весенний конкурс «Самое трогательное фото». Ждём от читателей фотографии ваших идеальных мужчин, самых красивых дам, любимых матерей и отцов, бабушек и дедушек, маленьких защитников и юных принцесс. Присылайте фото ваших дорогих и милых, самых-самых членов семьи и домашних любимцев – а может, и незнакомых вам людей, которых случайно запечатлели на улице или в кафе.

Как конкурс проходил в 2014 и 2015 годах, можно посмотреть здесь.

Мы ждём фото любого срока давности: сканы старых чёрно-белых фотографий из семейных архивов, полароидные и «мыльничные» снимки, цифровые фото – кадры, которые зафиксировали моменты нежности и любви. Обязательно расскажите нам истории об этих памятных для вас снимках!

Мы принимаем конкурсные фото на почту info@tvernews.ru до 26 марта включительно. Утром 27 марта мы объявим голосование и к концу недели подведём итоги и наградим победителей.

Авторы лучших фото получат призы от партнёра конкурса, ресторана «Москва» - сертификаты на посещение ресторана и «Москва-Москва шоу»:

I место – сертификат на сумму 4000 рублей

II место – сертификат на сумму 3000 рублей

III место – сертификат на сумму 2000 рублей

Ресторан «Москва» - место, где вы забудете обо всех проблемах и заботах. Каждую пятницу и субботу вас ждёт душевная атмосфера, новые знакомства и зажигательные танцы. «Москва-Москва шоу» - новый формат развлечений для тех, кто хочет весело провести вечер в тёплой дружеской обстановке.

Под интеллигентный юмор ведущих, интерактивы и качественную музыку от тверских кавер-групп вечер пролетит незаметно, оставив после себя только приятные впечатления! Во время программы вы успеете познакомиться с другими гостями ресторана и получить приятные подарки и сюрпризы. Но и после окончания основной части шоу веселье продолжится танцами под живое исполнение и музыку DJ. Отметьте день рождения на «Москва-Москва шоу» – и вы получите готовую праздничную программу, сюрприз от ресторана и заряд отличного настроения.

«Москва-Москва шоу» ждёт вас каждые пятницу и субботу с 19:30 по адресу: Трехсвятская 49. Заказ столиков по телефонам: 47-60-89,  8(996)347-81-77.

Ресторан «Москва» в социальных сетях: «В Контакте», Instagram, Facebook.

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Комментарии (15)

  • kudimov 
    При голосовании на данном ресурсе выиграют фото домашних питомцев. Кто реально хочет бороться за сертификаты в ресторан - шлите фото кошечек, собачек, хомячков, кротиков и пр. живности.  Мимими.
    06.03.2017 17:41
    1 | 4

    • Leo-L 
      Я буду голосовать только за людей.
      06.03.2017 17:58
      0 | 2

      • kudimov 
        А я посмотрю, можа и за зверей)
Надо конечно было разбить на две номинации - "люди" и "домашние животные"
        06.03.2017 17:59
        1 | 1

        • ninaubina 
          вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://eta.pe/parazitu
          06.03.2017 18:23
          0 | 0

    • vaspupkov1 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://dimonotsmoke.blogspot.com
      06.03.2017 18:23
      0 | 0

  • Алексей Владимирович 
    город кошатников. они и победят я собак люблю но собаки у нас не в почете. их любят тока когда кто нибудь зарежет
    06.03.2017 18:10
    0 | 3

    • kudimov 
      Старче, вот стали бы отправлять на конкурс фото внука, когда есть реальный риск, что его победят фото хомяков и морских свинок?
      06.03.2017 18:19
      0 | 2

      • Leo-L 
        Или отправить на конкурс фото любимой девушки, а победит не фото другой девушки, а фото чьей-то собаки...) Явный пробел в организации сего мероприятия)
        06.03.2017 18:22
        0 | 2

        • Vojdy 
          отправь фото девушки с собакой и кошкой на руках. Шансы утроятся.)))
          06.03.2017 18:25
          0 | 1

          • horton 
            С языка сняли )))
Шансы упятерятся, если отправлять фото не девушек, а детишек со зверушками...) Недаром и заставка такая к теме...)))
            06.03.2017 18:30
            0 | 1

  • Proletary 
    Отправлю фото губернатора. Приз мой!
    06.03.2017 18:26
    0 | 2

    • dojdinka 
      А какую зверушку он будет держать в руках? Тут надо хорошенько подумать, дабы не промахнуться.
      06.03.2017 18:42
      0 | 0

      • Fotus 
        Медвежатку... "Единая Россия" - наше всё.
        06.03.2017 18:47
        0 | 2

  • Dobry кrtek 
    Себя что ли выслать? Можа пожрать чего дадут...
    06.03.2017 18:55
    0 | 2

    • USSR 
      В этом заведении думаю есть так же нечего как и в причале. Одна конторка
      06.03.2017 19:13
      0 | 0
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