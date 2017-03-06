ТИА объявляет конкурс "Самое трогательное фото"

Редакция ТИА объявляет традиционный весенний конкурс «Самое трогательное фото». Присылайте фото ваших дорогих и милых, самых-самых членов семьи и домашних любимцев – а может, и незнакомых вам людей, которых случайно запечатлели на улице или в кафе.

Редакция ТИА объявляет традиционный весенний конкурс «Самое трогательное фото». Ждём от читателей фотографии ваших идеальных мужчин, самых красивых дам, любимых матерей и отцов, бабушек и дедушек, маленьких защитников и юных принцесс. Присылайте фото ваших дорогих и милых, самых-самых членов семьи и домашних любимцев – а может, и незнакомых вам людей, которых случайно запечатлели на улице или в кафе.

Как конкурс проходил в 2014 и 2015 годах, можно посмотреть здесь.

Мы ждём фото любого срока давности: сканы старых чёрно-белых фотографий из семейных архивов, полароидные и «мыльничные» снимки, цифровые фото – кадры, которые зафиксировали моменты нежности и любви. Обязательно расскажите нам истории об этих памятных для вас снимках!

Мы принимаем конкурсные фото на почту info@tvernews.ru до 26 марта включительно. Утром 27 марта мы объявим голосование и к концу недели подведём итоги и наградим победителей.

Авторы лучших фото получат призы от партнёра конкурса, ресторана «Москва» - сертификаты на посещение ресторана и «Москва-Москва шоу»:

I место – сертификат на сумму 4000 рублей

II место – сертификат на сумму 3000 рублей

III место – сертификат на сумму 2000 рублей

Ресторан «Москва» - место, где вы забудете обо всех проблемах и заботах. Каждую пятницу и субботу вас ждёт душевная атмосфера, новые знакомства и зажигательные танцы. «Москва-Москва шоу» - новый формат развлечений для тех, кто хочет весело провести вечер в тёплой дружеской обстановке.

Под интеллигентный юмор ведущих, интерактивы и качественную музыку от тверских кавер-групп вечер пролетит незаметно, оставив после себя только приятные впечатления! Во время программы вы успеете познакомиться с другими гостями ресторана и получить приятные подарки и сюрпризы. Но и после окончания основной части шоу веселье продолжится танцами под живое исполнение и музыку DJ. Отметьте день рождения на «Москва-Москва шоу» – и вы получите готовую праздничную программу, сюрприз от ресторана и заряд отличного настроения.

«Москва-Москва шоу» ждёт вас каждые пятницу и субботу с 19:30 по адресу: Трехсвятская 49. Заказ столиков по телефонам: 47-60-89, 8(996)347-81-77.

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