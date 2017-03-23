Экс-руководители "Тверской генерации" подали жалобы на приговор суда

27 марта 2017 года апелляционная инстанция Тверского областного суда рассмотрит жалобы адвокатов на постановления Центрального районного суда о продлении срока содержания под стражей управляющего ООО «Тверская генерация» Сергея Горохова и генерального директора ООО «Тверской энергетический комплекс» Яна Горелова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В поданной жалобе защитник Горелова просит об избрании в отношении доверителя меры пресечения в виде домашнего ареста, защитник Горохова настаивает на отмене постановления районного суда о продлении избранной меры пресечения.

Напомним, районным судом срок содержания под стражей продлен обоим по 18 июня 2017 года включительно.

Задержали Яна Горелова и Сергея Горохова вечером 20 сентября 2016 года. По версии следствия, Горелов и Горохов не выполнили установленные приказом Министерства энергетики РФ требования по проведению эксплуатационных испытаний и плановых ремонтов теплосетей в период подготовки к отопительному сезону. Из-за этого в 2015-2016 гг. в Заволжском, Центральном и Московском районах города произошли прорывы магистральных трубопроводов, что стало причиной отключения отопления и горячего водоснабжения в жилых домах.

Следствием недальновидной политики руководства коммерческого предприятия стала трагедия, которая произошла 14 сентября текущего года: девочка 2008 года рождения провалилась в участок теплотрассы неподалеку от дома и лишь чудом самостоятельно выбралась и добралась до дома, откуда была госпитализирована с ожогами третьей степени (40-50 % поверхности тела) в больницу.

Сразу после ареста в Твери назначили новых руководителей "Тверской генерации" и "ТЭК".