Экс-руководство "Тверской генерации" останется в СИЗО до июня: Горелову и Горохову вновь на 3 месяца продлили арест

14 марта на очередном заседании в Центральном районном суде Твери было принято решение о продлении на три месяца срока содержания под стражей генерального директора ООО «Тверской энергетический комплекс» Яна Горелова и управляющего ООО «Тверская генерация» Сергея Горохова. Оба обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238, ч. 4 ст. 159 УК РФ. За решёткой они останутся по 18 июня 2017 года включительно. При этом общий срок ареста уже составит 8 месяцев 29 суток.

14 марта на очередном заседании в Центральном районном суде Твери было принято решение о продлении на три месяца срока содержания под стражей генерального директора ООО «Тверской энергетический комплекс» Яна Горелова и управляющего ООО «Тверская генерация» Сергея Горохова. Оба обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238, ч. 4 ст. 159 УК РФ. За решёткой они останутся по 18 июня 2017 года включительно. При этом общий срок ареста уже составит 8 месяцев 29 суток.

На заседании судья также рассмотрел ходатайства Горелова и Горохова об изменении меры пресечения с заключения под стражу на залог или домашний арест, однако обоим было вновь отказано. Напомним, в прошлый раз защитник Горелова адвокат Розенберг просил отпустить своего клиента под залог в размере 3 млн. рублей.

Гендиректора ООО "ТЭК" Яна Горелова и управляющего ООО "Тверская генерация" Сергея Горохова задержали вечером 20 сентября. По версии следствия, Горелов и Горохов не выполнили установленные приказом Министерства энергетики РФ требования по проведению эксплуатационных испытаний и плановых ремонтов теплосетей в период подготовки к отопительному сезону. Из-за этого в 2015-2016 гг. в Заволжском, Центральном и Московском районах города произошли прорывы магистральных трубопроводов, что стало причиной отключения отопления и горячего водоснабжения в жилых домах.

Следствием недальновидной политики руководства коммерческого предприятия стала трагедия, которая произошла 14 сентября текущего года: девочка 2008 года рождения провалилась в участок теплотрассы неподалеку от дома и лишь чудом самостоятельно выбралась и добралась до дома, откуда была госпитализирована с ожогами третьей степени (40-50 % поверхности тела) в больницу.

Сразу после ареста в Твери назначили новых руководителей "Тверской генерации" и "ТЭК".