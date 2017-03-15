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Экс-руководство "Тверской генерации" останется в СИЗО до июня: Горелову и Горохову вновь на 3 месяца продлили арест

Экс-руководство "Тверской генерации" останется в СИЗО до июня: Горелову и Горохову вновь на 3 месяца продлили арест - ТИА
15 Марта 2017 09:59
Автор: TIA

14 марта на очередном заседании в Центральном районном суде Твери было принято решение о продлении на три месяца срока содержания под стражей генерального директора ООО «Тверской энергетический комплекс» Яна Горелова и управляющего ООО «Тверская генерация» Сергея Горохова. Оба обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238, ч. 4 ст. 159 УК РФ. За решёткой они останутся по 18 июня 2017 года включительно. При этом общий срок ареста уже составит 8 месяцев 29 суток.   

На заседании судья также рассмотрел ходатайства Горелова и Горохова об изменении меры пресечения с заключения под стражу на залог или домашний арест, однако обоим было вновь отказано. Напомним, в прошлый раз защитник Горелова адвокат Розенберг просил отпустить своего клиента под залог в размере 3 млн. рублей. 

Гендиректора ООО "ТЭК" Яна Горелова и управляющего ООО "Тверская генерация" Сергея Горохова задержали вечером 20 сентября. По версии следствия, Горелов и Горохов не выполнили установленные приказом Министерства энергетики РФ требования по проведению эксплуатационных испытаний и плановых ремонтов теплосетей в период подготовки к отопительному сезону. Из-за этого в  2015-2016 гг. в Заволжском, Центральном и Московском районах города произошли прорывы магистральных трубопроводов, что стало причиной отключения отопления и горячего водоснабжения в жилых домах.

Следствием недальновидной политики руководства коммерческого предприятия стала трагедия, которая произошла 14 сентября текущего года: девочка 2008 года рождения провалилась в участок теплотрассы неподалеку от дома и лишь чудом самостоятельно выбралась и добралась до дома, откуда была госпитализирована с ожогами третьей степени (40-50 % поверхности тела) в больницу.

Сразу после ареста в Твери назначили новых руководителей "Тверской генерации" и "ТЭК".

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Метки: ян горелов сергей горохов тверская генерация
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Комментарии (11)

  • Змейка 
    Не повезло. Даже жаль. Видимо, еще долго не выпустят. Нужно будет через знакомых передать инструкцию "Как выжить в тюрьме" ...
    15.03.2017 10:32
    5 | 2

    • Zorkiy 
      Не-у-бе-рег-ли...
      15.03.2017 10:55
      3 | 0

  • Житель подземелья 
    Не успели соскочить.... Не то, чтобы очень жаль, но идут явно как стрелочники.
    15.03.2017 10:51
    0 | 4

  • kudimov 
    Я не адвокат и не прокурор, но по данному обвинению (на мой взгляд обывателя) могли бы и под домашним арестом посидеть.
    15.03.2017 10:57
    1 | 2

    • Змейка 
      kudimov, совершенно верно, Вы не в следственном комитете работаете. Если они сидят, значит на это есть определенные причины, о которых публично пока не говорят ...
      15.03.2017 11:00
      2 | 1

      • kudimov 
        А Вы, Змейка, не иначе, как в СК работаете? В каком звании, если не секрет? Если у Вас личная неприязнь и обида к этим людям, это вовсе не значит, что плохие - они.
        15.03.2017 11:18
        1 | 3

        • Змейка 
          kudimov, мне кажется, Вы преувеличиваете. В последнее время я не пишу ничего плохого в адрес бывших руководителей Тверской генерации. Наоборот, мне действительно их очень жаль, они неважно выглядят, осунулись очень, постарели. Да, тюрьма никого не красит. Ну а желание передать книгу - это плохо?
          15.03.2017 11:24
          2 | 0

          • kudimov 
            Они уже с сентября листают эту "книгу жизни".
            15.03.2017 11:36
            1 | 3

            • Змейка 
              Именно! Значит, есть за что её листать!
              15.03.2017 11:42
              2 | 0

              • kudimov 
                Вам виднее, не я же в СК работаю.
                15.03.2017 11:50
                0 | 3

  • Vodnik-76 
    А экс-губернатор Шевелёв, который нашёл такого замечательного "инвестора" в теплоэнергетику Твери, мэр Корзин и депутаты ТГД, которые отказались принимать её в муниципальную собственность, наказания не понесут? Как с гуся вода? Это же они, в первую очередь, виноваты за отсутствие ремонта и разрывы, а не марионетки-исполнители
    15.03.2017 11:59
    0 | 1
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