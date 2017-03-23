Лучший подарок ребенку в каникулы - поход в цирк на программу «Звезды Монте-Карло»

У всех тверских школьников началась прекрасная пора – каникулы. Лучшим подарком для ребенка станет поход в цирк на эксклюзивную, незабываемую программу «Звезды Монте-Карло». 25 марта в 12.00 и в 16.00, а также 26 марта в 12.00 все желающие могут увидеть яркое выступление артистов: опасные трюки на грани человеческих возможностей, красочные номера, претендующие называться произведениями искусства. Восхитительные цирковые животные – крокодилы, карликовые кабанчики, грациозные хищные кошки не оставят равнодушными никого. Справки и заказ билетов потел. 8- (4822)-321429

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