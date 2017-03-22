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29 марта участники фестиваля КВН региональной лиги «Верхневолжье» выступят на гала-концерте в Твери

22 Марта 2017 22:00
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29 марта в ДК «Химволокно» в Твери состоится гала-концерт фестиваля региональной лиги международного союза КВН «Верхневолжье», в котором примут участие команды из городов области и других субъектов РФ.

Фестиваль традиционно открывает новый сезон игр лиги «Верхневолжье». Лучшие команды приглашаются на гала-концерт. В этом году почётными гостями события станут члены команды ТвГУ «Плюшки имени Ярослава Гашека».

По итогам фестиваля «КиВиН-2017», который собрал более 500 команд, «Плюшки имени Ярослава Гашека» вышли в высшую лигу КВН. Участие тверитян в «КиВиНе» стало возможным благодаря грантовой поддержке, оказанной по решению Губернатора Игоря Рудени.

В марте прошли игры 1/8 финала высшей лиги. По их результатам тверская команда получила высокие оценки жюри и теперь выступит в четвертьфинале соревнований весёлых и находчивых.

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Метки: Плюшки имени Ярослава Гашека кивин КВНщики КВНщики
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