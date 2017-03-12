Тверские «Плюшки имени Ярослава Гашека» прошли в четвертьфинал Высшей лиги КВН

За три путевки в 1/4 финала боролись шесть команд

За три путевки в 1/4 финала боролись шесть команд: Сборная Большого Московского Государственного Цирка, Москва, «Без консервантов», Санкт-Петербург, Сборная Баку, Азербайджан, «Плюшки имени Ярослава Гашека», Тверь, «Хара Морин», Улан-Удэ, «Урал», Нижний Тагил.

Тверские КВНщики одержали победу в 1/8 финала (10,7 баллов) и прошли в четвертьфинал. Также в четвертьфинал попали «Сборная Большого московского государственного цирка» (10,3 баллов) и «Сборная Баку» (9,5 баллов).

Посмотреть игру можно 12 марта, в 22:30 на Первом канале.