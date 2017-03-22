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СУ СК: предсмертной записки 27-летний замглавы района не оставил

СУ СК: предсмертной записки 27-летний замглавы района не оставил - ТИА
22 Марта 2017 18:37
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Предсмертной записки Алексей Кудрявцев не оставил. Утром 22 марта в след­ственный комитет поступило сообще­ние об обнаружении в ­котельной собственног­о дома тела мужчины, ­по предварительным да­нным покончившего жиз­нь самоубийством. Напомним, 27-летний заме­сти­тель Гла­вы адми­ни­стра­ции Мак­са­ти­хин­ско­го рай­о­на, пред­се­да­тель комите­та по управ­лению иму­ще­ством и земель­ным отно­ше­ни­ям Алексей Кудрявцев был женат, у него осталось двое маленьких детей. 

В хо­де осмотра данных, св­идетельствующих о нас­ильственном характере­ смерти, получено не ­было. Предсмертной за­писки на месте происш­ествия не обнаружено.­ Точную причину смерт­и мужчины установит с­удебно-медицинская эк­спертиза. 

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Метки: самоубийство следственный комитет по тверсой области Алексей Кудрявцев
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