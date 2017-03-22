СУ СК: предсмертной записки 27-летний замглавы района не оставил

Предсмертной записки Алексей Кудрявцев не оставил. Утром 22 марта в следственный комитет поступило сообщение об обнаружении в котельной собственного дома тела мужчины, по предварительным данным покончившего жизнь самоубийством. Напомним, 27-летний заместитель Главы администрации Максатихинского района, председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Алексей Кудрявцев был женат, у него осталось двое маленьких детей.
В ходе осмотра данных, свидетельствующих о насильственном характере смерти, получено не было. Предсмертной записки на месте происшествия не обнаружено. Точную причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.
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