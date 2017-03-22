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В Тверской области заместитель главы района покончил жизнь самоубийством

В Тверской области заместитель главы района покончил жизнь самоубийством - ТИА
22 Марта 2017 16:55
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На сайте Адми­ни­стра­ция Мак­са­ти­хин­ско­го рай­о­на появилось сообщение, что 22 мар­та 2017 года ушел из жиз­ни заме­сти­тель Гла­вы адми­ни­стра­ции Мак­са­ти­хин­ско­го рай­о­на, пред­се­да­тель коми­те­та по управ­лению иму­ще­ством и земель­ным отно­ше­ни­ям Адми­ни­стра­ции Мак­са­ти­хин­ско­го рай­о­на Алексей Кудрявцев. Он родился 10 мая 1989 года в поселке Сан­до­во Твер­ской обла­сти.

Как стало известно ТИА, чиновник ночью покончил жизнь самоубийством в своей квартире. Он был женат, у него осталось двое маленьких детей. В телефонном разговоре один из местных жителей сказал, что "хороший был парень". Оставил ли Алексей Кудрявцев предсмертную записку - неизвестно.

После окон­ча­ния сред­ней шко­лы посту­пил в Сара­тов­скую госу­дар­ствен­ную ака­де­мию пра­ва.

В 2011 году пере­ехал на посто­ян­ное место житель­ства в Мак­са­ти­ху, где рабо­тал помощ­ни­ком про­ку­ро­ра Мак­са­ти­хин­ско­го рай­о­на.

В 2013 году Куд­ряв­цев при­шел рабо­тать в Адми­ни­стра­цию Мак­са­ти­хин­ско­го рай­о­на, а с 2016 года воз­гла­вил Коми­тет по управ­ле­нию иму­ще­ством и земель­ным отно­ше­ни­ям Адми­ни­стра­ции Мак­са­ти­хин­ско­го рай­о­на.

На сайте администрации района говорится, что он "заре­ко­мен­до­вал себя гра­мот­ным спе­ци­а­ли­стом, обла­да­ю­щим доста­точ­ным опы­том и про­фес­си­о­наль­ны­ми зна­ни­я­ми, поз­во­ля­ю­щи­ми ква­ли­фи­ци­ро­ван­но выпол­нять воз­ло­жен­ные на него слу­жеб­ные обя­зан­но­сти. В кол­лек­ти­ве поль­зо­вал­ся ува­же­ни­ем. Доб­ро­со­вест­ный труд Алек­сея Сер­ге­е­ви­ча Куд­ряв­це­ва был отме­чен рай­он­ны­ми и област­ны­ми награ­да­ми. Адми­ни­стра­ция Мак­са­ти­хин­ско­го рай­о­на, Коми­тет по управ­ле­нию иму­ще­ством и земель­ным отно­ше­ни­ям выра­жа­ют глу­бо­кие, искрен­ние собо­лез­но­ва­ния род­ным и близ­ким Алек­сея Сер­ге­е­ви­ча Куд­ряв­це­ва"

 

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Метки: Алексей Кудрявцев Адми­ни­стра­ции Мак­са­ти­хин­ско­го рай­о­на покончил жизнь самоубийством
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Комментарии (7)

  • romich 
    Хилый нынче народец.
    22.03.2017 17:08
    3 | 9

  • TVERSKOY_SK 
    Детский сад скорее всего.
    22.03.2017 17:25
    1 | 3

  • Whois 
    Похоже поставили парня в безвыходную ситуацию в рабочем порядке.
    22.03.2017 17:48
    0 | 8

  • Valter 
    В 27 лет распоряжаться землями целого района- смертельно опасное занятие!
    22.03.2017 19:11
    0 | 4

  • horror 
    http://major-kalter.livejournal.com/123779.html
    22.03.2017 19:40
    1 | 0

  • Gostto 
    Соболезнования. Смысл зубоскалить?
    22.03.2017 19:59
    0 | 0

  • Buzzer 
    Так же должно поступить всё правительство твери и области. Первый готов.
    22.03.2017 20:02
    0 | 0
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