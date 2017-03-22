В Тверской области заместитель главы района покончил жизнь самоубийством

На сайте Адми­ни­стра­ция Мак­са­ти­хин­ско­го рай­о­на появилось сообщение, что 22 мар­та 2017 года ушел из жиз­ни заме­сти­тель Гла­вы адми­ни­стра­ции Мак­са­ти­хин­ско­го рай­о­на, пред­се­да­тель коми­те­та по управ­лению иму­ще­ством и земель­ным отно­ше­ни­ям Адми­ни­стра­ции Мак­са­ти­хин­ско­го рай­о­на Алексей Кудрявцев. Он родился 10 мая 1989 года в поселке Сан­до­во Твер­ской обла­сти.

Как стало известно ТИА, чиновник ночью покончил жизнь самоубийством в своей квартире. Он был женат, у него осталось двое маленьких детей. В телефонном разговоре один из местных жителей сказал, что "хороший был парень". Оставил ли Алексей Кудрявцев предсмертную записку - неизвестно.

После окон­ча­ния сред­ней шко­лы посту­пил в Сара­тов­скую госу­дар­ствен­ную ака­де­мию пра­ва.

В 2011 году пере­ехал на посто­ян­ное место житель­ства в Мак­са­ти­ху, где рабо­тал помощ­ни­ком про­ку­ро­ра Мак­са­ти­хин­ско­го рай­о­на.

В 2013 году Куд­ряв­цев при­шел рабо­тать в Адми­ни­стра­цию Мак­са­ти­хин­ско­го рай­о­на, а с 2016 года воз­гла­вил Коми­тет по управ­ле­нию иму­ще­ством и земель­ным отно­ше­ни­ям Адми­ни­стра­ции Мак­са­ти­хин­ско­го рай­о­на.

На сайте администрации района говорится, что он "заре­ко­мен­до­вал себя гра­мот­ным спе­ци­а­ли­стом, обла­да­ю­щим доста­точ­ным опы­том и про­фес­си­о­наль­ны­ми зна­ни­я­ми, поз­во­ля­ю­щи­ми ква­ли­фи­ци­ро­ван­но выпол­нять воз­ло­жен­ные на него слу­жеб­ные обя­зан­но­сти. В кол­лек­ти­ве поль­зо­вал­ся ува­же­ни­ем. Доб­ро­со­вест­ный труд Алек­сея Сер­ге­е­ви­ча Куд­ряв­це­ва был отме­чен рай­он­ны­ми и област­ны­ми награ­да­ми. Адми­ни­стра­ция Мак­са­ти­хин­ско­го рай­о­на, Коми­тет по управ­ле­нию иму­ще­ством и земель­ным отно­ше­ни­ям выра­жа­ют глу­бо­кие, искрен­ние собо­лез­но­ва­ния род­ным и близ­ким Алек­сея Сер­ге­е­ви­ча Куд­ряв­це­ва"