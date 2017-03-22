В Тверской области заместитель главы района покончил жизнь самоубийством

На сайте Администрация Максатихинского района появилось сообщение, что 22 марта 2017 года ушел из жизни заместитель Главы администрации Максатихинского района, председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Максатихинского района Алексей Кудрявцев. Он родился 10 мая 1989 года в поселке Сандово Тверской области.
Как стало известно ТИА, чиновник ночью покончил жизнь самоубийством в своей квартире. Он был женат, у него осталось двое маленьких детей. В телефонном разговоре один из местных жителей сказал, что "хороший был парень". Оставил ли Алексей Кудрявцев предсмертную записку - неизвестно.
После окончания средней школы поступил в Саратовскую государственную академию права.
В 2011 году переехал на постоянное место жительства в Максатиху, где работал помощником прокурора Максатихинского района.
В 2013 году Кудрявцев пришел работать в Администрацию Максатихинского района, а с 2016 года возглавил Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Максатихинского района.
На сайте администрации района говорится, что он "зарекомендовал себя грамотным специалистом, обладающим достаточным опытом и профессиональными знаниями, позволяющими квалифицированно выполнять возложенные на него служебные обязанности. В коллективе пользовался уважением. Добросовестный труд Алексея Сергеевича Кудрявцева был отмечен районными и областными наградами. Администрация Максатихинского района, Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям выражают глубокие, искренние соболезнования родным и близким Алексея Сергеевича Кудрявцева"
Комментарии (7)
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Buzzer
22.03.2017 20:02
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