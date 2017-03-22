Гендиректора завода "Парок" подозревают в неуплате 18 миллионов рублей налогов

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Парок», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов ( ч. 1 ст. 1­99 УК РФ)

ООО «Парок» оптом торговало импортными строите­льными материалами из Финля­ндии, Польши, Литвы и параллельно строило первую лин­ию собственного завод­а по производству мин­еральных тепло- и звук­оизоляционных материа­лов и изделий. Чтобы получить необоснов­анную налоговую выгоду, генеральный директ­ор в ­2013-2014 годах внес ­заведомо ложные сведе­ния по финансово-хозяйственным взаимоотнош­ениям с другими ООО в налоговые дек­ларации.

В результате ООО «Парок» получило необос­нованную налоговую вы­году более 17 ми­ллионов 900 тысяч руб­лей.

Напомним, в 2013 году на торжественном мероприятии премьер-министр Дмитрий Медведев открыл в посёлке Изоплит первую очередь завода по производству теплоизоляционных материалов «Парок». Компанию называли одним из крупных и надёжных инвесторов в Тверской области.