Гендиректора завода "Парок" подозревают в неуплате 18 миллионов рублей налогов

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Парок», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов ( ч. 1 ст. 199 УК РФ)
ООО «Парок» оптом торговало импортными строительными материалами из Финляндии, Польши, Литвы и параллельно строило первую линию собственного завода по производству минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий. Чтобы получить необоснованную налоговую выгоду, генеральный директор в 2013-2014 годах внес заведомо ложные сведения по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с другими ООО в налоговые декларации.
В результате ООО «Парок» получило необоснованную налоговую выгоду более 17 миллионов 900 тысяч рублей.
Напомним, в 2013 году на торжественном мероприятии премьер-министр Дмитрий Медведев открыл в посёлке Изоплит первую очередь завода по производству теплоизоляционных материалов «Парок». Компанию называли одним из крупных и надёжных инвесторов в Тверской области.
Комментарии (0)Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.