Тверской антикоррупционер считает, что его жену пытались убить, замаскировав покушение под ДТП

14 марта в поселке Васильевский Мох Калининского района Тверской области неизвестный водитель, предположительно на автомобиле "УАЗ Хантер", сбил 59-летнюю Тамару, директора местной УК, и скрылся с места аварии. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами. Муж пострадавшей Александр Перминов уверен, что это не случайное ДТП, а заказное убийство, причем он знает, кто заказал его жену.

14 марта в поселке Васильевский Мох Калининского района Тверской области неизвестный водитель, предположительно на автомобиле "УАЗ Хантер", сбил 59-летнюю Тамару, директора местной УК, и скрылся с места аварии. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами. Муж пострадавшей Александр Перминов уверен, что это не случайное ДТП, а заказное убийство, причем он знает, кто заказал его жену.

17 марта муж пострадавшей, руководитель представительства Московского антикоррупционного комитета в Тверской области, Александр Перминов рассказал ТИА о случившемся.

- 14 марта в 16.55 мне позвонили с работы жены и сказали, что ее убили, я рванул на место аварии, по дороге вызвал полицию и скорую. Когда я приехал, то увидел, что жена лежит на обочине возле своего автомобиля с перебитыми ногами. Это было жуткое зрелище. Удар был столь сильный, что машина жены оказалась вся смята, ее автомобиль ударом отбросило в кювет. То есть жена была буквально вмята в машину. С тяжелейшими травмами ее доставили в больницу. Очевидцы рассказали, что автомобиль, по описаниям похожий на УАЗ "Хантер", целенаправленно ехал убивать жену, ни о каком случайном ДТП здесь речи не идет.

По словам Александра, перед тем, как потерять сознание, жена ему также рассказала о случившемся. Когда она вышла с работы, чтобы забрать документы из автомобиля, никаких машин рядом не было. Но через несколько минут, когда она была у своей машины, услышала дикий рев мотора. Женщина сказала мужу: «Я не успела отскочить», - и назвала имя того, кого подозревает в покушении на убийство.

- Я знаю, кому помешала моя жена, и я уверен в этом. Организаторы покушения – местный депутат и его семейство – шайка бандитов, которые захватили власть в поселке Васильевский Мох.

История началась несколько лет назад, местные бандиты, по словам Александра, подмяли под себя все. Не удалось захватить лишь котельную, которая обеспечивала теплом весь поселок и которой руководила его жена. Но бандиты силой захватили объект. А Тамаре сказали, что ей нет места в поселке.

- "Ты здесь никто и звать тебя никак, иди отсюда вон", - сказали они ей. "Здесь все наше: это наш поселок и наши рабы, и здесь мы будем делать то, что считаем нужным". Жена моя не могла согласиться с этим, ведь она была руководителем, за ней стоял коллектив. Все обращения в полицию и прокуратуру не привели ровном счетом ни к чему. Полиция обращения проигнорировала, а затем начала работу по дискредитации моей жены. После смены законодательства и вступления в силу изменений в Жилищный кодекс полномочия по сбору платежей с населения за услуги ЖКХ перешли управляющим компаниям. Так случилось, что моя жена на тот момент возглавила УК в Васильевском мхе. Местные бандиты стали делать все, чтобы жена оставила свое место работы, а УК перешла в их владение.

Александр Перминов в 2008 году был депутатом Собрания депутатов поселения Васильевский Мох, сейчас он руководитель представительства Московского антикоррупционного комитета в Тверской области, его жена в этом комитете работает экспертом. Александр Перминов рассказал, что у него собрано более 1000 документов, подтверждающих преступления всех тех, кто замешан в покушении на убийство его жены, а также на тех, кто покрывает их. Он не доверяет тверской полиции, а потому после случившегося обратился за помощью к руководителю Московского антикоррупционного комитета. После этого обращения его принял руководитель Следственного управления Следственного комитета по Тверской области.

- Я написал заявление, где указал всех, кого я подозреваю в покушении на убийство моей жены. Я готов все собранные документы предоставить следствию. Я добьюсь, чтобы никто не ушел от заслуженного наказания, чтобы это покушение не списали как обычное, рядовое ДТП.

В пресс-службе СУ СК по Тверской области ТИА отказались давать комментарий по этому поводу.