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Тверской антикоррупционер считает, что его жену пытались убить, замаскировав покушение под ДТП

Тверской антикоррупционер считает, что его жену пытались убить, замаскировав покушение под ДТП - ТИА
17 Марта 2017 18:35
Автор: TIA

Видео

14 марта в поселке Васильевский Мох Калининского района Тверской области неизвестный водитель, предположительно на автомобиле "УАЗ Хантер", сбил 59-летнюю Тамару, директора местной УК, и скрылся с места аварии. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами. Муж пострадавшей Александр Перминов уверен, что это не случайное ДТП, а заказное убийство, причем он знает, кто заказал его жену.

17 марта муж пострадавшей, руководитель представительства Московского антикоррупционного комитета в Тверской области, Александр Перминов рассказал ТИА о случившемся.

- 14 марта в 16.55 мне позвонили с работы жены и сказали, что ее убили, я рванул на место аварии, по дороге вызвал полицию и скорую. Когда я приехал, то увидел, что жена лежит на обочине возле своего автомобиля с перебитыми ногами.  Это было жуткое зрелище. Удар был столь сильный, что машина жены оказалась вся смята, ее автомобиль ударом отбросило в кювет. То есть жена была буквально вмята в машину. С тяжелейшими травмами ее доставили в больницу. Очевидцы рассказали, что автомобиль, по описаниям похожий на УАЗ "Хантер", целенаправленно ехал убивать жену, ни о каком случайном ДТП здесь речи не идет.

По словам Александра, перед тем, как потерять сознание, жена ему также рассказала о  случившемся. Когда  она вышла с работы, чтобы забрать документы из автомобиля, никаких машин рядом не было. Но через несколько минут, когда она была у своей машины, услышала дикий рев мотора. Женщина сказала мужу: «Я не успела отскочить», - и назвала имя того, кого подозревает в покушении на убийство.

- Я знаю, кому помешала моя жена, и я уверен в этом. Организаторы покушения – местный депутат и его семейство – шайка бандитов, которые захватили власть в поселке Васильевский Мох.

История началась несколько лет назад, местные бандиты, по словам Александра, подмяли под себя все. Не удалось захватить лишь котельную, которая обеспечивала теплом весь поселок и которой руководила его жена. Но бандиты силой захватили объект. А Тамаре сказали, что ей нет места в поселке.

- "Ты здесь никто и звать тебя никак, иди отсюда вон", - сказали они ей. "Здесь все наше: это наш поселок и наши рабы, и здесь мы будем делать то, что считаем нужным". Жена моя не могла согласиться с этим, ведь она была руководителем, за ней стоял коллектив. Все обращения в полицию и прокуратуру не привели ровном счетом ни к чему. Полиция обращения проигнорировала, а затем начала работу по дискредитации моей жены. После смены законодательства и вступления в силу изменений в Жилищный кодекс полномочия по сбору платежей с населения за услуги ЖКХ перешли управляющим компаниям. Так случилось, что моя жена на тот момент возглавила УК в Васильевском мхе. Местные бандиты стали делать все, чтобы жена оставила свое место работы, а  УК перешла в их владение.

Александр Перминов в 2008 году был депутатом Собрания депутатов поселения Васильевский Мох, сейчас он руководитель представительства Московского антикоррупционного комитета в Тверской области, его жена в этом комитете работает экспертом. Александр Перминов рассказал, что у него собрано более 1000 документов, подтверждающих преступления всех тех, кто замешан в покушении на убийство его жены, а также на тех, кто покрывает их. Он не доверяет тверской полиции, а потому после случившегося обратился за помощью к руководителю Московского антикоррупционного комитета. После этого обращения его принял  руководитель Следственного управления Следственного комитета по Тверской области.

- Я написал заявление, где указал всех, кого я подозреваю в покушении на убийство моей жены. Я готов все собранные документы предоставить следствию. Я добьюсь, чтобы никто не ушел от заслуженного  наказания, чтобы это покушение не списали как обычное, рядовое ДТП.

В пресс-службе СУ СК по Тверской области ТИА отказались давать комментарий по этому поводу.

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Метки: убийство замаскированное под ДТП тверь угрозы Александр Перминов
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Комментарии (25)

  • Бертран 
    Вот какие преступления происходят в нашем регионе. Запутанные, искусно подготовленные, коварные и с политической подоплёкой. А вы, господа, хотите чтобы наши полицейские досконально разрабатывали пьяниц режущих собак.
    17.03.2017 18:48
    3 | 9

    • -GIP- 
      Организаторы покушения – местный депутат от ЕР и его семейство – шайка бандитов.
      17.03.2017 19:08
      0 | 17

  • kudimov 
    Никогда не думал, что коммуналка поселка Васильевский Мох является золотым дном для кого-то, и что на этой почве возможны разборки с наездом машины на человека. По меньшей мере - странная история. Вроде не 90-е на дворе.
    17.03.2017 18:55
    1 | 7

    • Leandr 
      местный депутат и его семейство – шайка бандитов, которые захватили власть... ужас
      17.03.2017 19:07
      0 | 6

    • Виктор (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/100008068690612/) 
      Так 90е собственно никуда и не уходили.
      Прикрепленные изображения:
      17.03.2017 19:21
      0 | 9

    • hell 
      Кудимов, дорогой,не  наивничай,там еще и земелькой попахивает... боле ниче не скажу... в личку ругайся на меня...)))
      17.03.2017 19:25
      0 | 6

      • kudimov 
        Дай личку, но ругаться смогу в нее тока в понедельник.
        17.03.2017 19:30
        0 | 3

    • Leo-L 
      Пускай меня все простят, но всяческие антикоррупционные комитеты вызывают у меня дремучий пессимизм...
      17.03.2017 19:28
      0 | 15

      • hell 
        Лео, улыбайся чаще...)))
        17.03.2017 21:46
        0 | 0

  • gorik vartanov 
    Мля ну что за БРЕД СИВОЙ ЛОШАДКИ, где вы видел киллеров на уазике ???, а если в самый ответственный момент у него мост отвалится или коробку заклинит или масло вытечет. Хотели бы ее вальнуть подкараулили бы и всадили из гладкоствольного обреза сразу из 2-х стволов и поди опредили из чего стреляли, ну если бы суперпрофессионалы-стандартно ак 74, тт, пм с глушителем и т.д. 
P.s Знаете почему индеец Джо неуловимый....
    17.03.2017 20:48
    3 | 8

    • Sosochek 
      Нее, дело было видимо так: была прекрасная погода, дул ветерок и пока главная героиня брала документы из машины юбочку приподняло ветерком и проезжающий мимо пацанчик засмотрелся на прелести красавицы и потерял контроль.
      Прикрепленные изображения:
      17.03.2017 22:50
      0 | 2

  • олег (https://plus.google.com/110620052439253253836) 
    ОТ ТОГО ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ГОСПОДИН ПЕРМИНОВ ПОЛИЦИИИ ИЛИ НЕ ДОВЕРЯЕТЕ СИТУАЦИЯ НЕ ИЗМЕНИТСЯ И ИСКАТЬ НАДУМАННЫХ КИЛЛЕРОВ ВАШЕЙ СУПРУГИ ВСЕРАВНО ПРИДЕТСЯ ПО ПОРУЧЕНИЮ СЛЕДОВАТЕЛЯ СУСК ПОЛИЦЕЙСКИМ ! ТОЛЬКО ВОТ ТЯЖЕЛО ИСКАТЬ ЧЕРНУЮ КОШКУ В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ, ОСОБЕННО ЕСЛИ ЕЕ ТАМ НЕТ !
    17.03.2017 20:55
    2 | 7

  • Aлешка (http://www.youtube.com/channel/UCYta37m0qj4SrZY2OGZl-6g) 
    Во еще один кандидат к Малахову на шоу, а если серьезно, ну раз никто не помог надо в Федеральную экспертную службу обратиться, такие сложные и запутанные дела-их профиль, они в этом большие спецы, там есть майор Майский он то точно распутает этот коррупционный клубок и всех выведет на чистую воду.
    17.03.2017 21:32
    0 | 6

    • paracetamol 
      Шурыгину точно переплюнут!
      17.03.2017 22:12
      0 | 4

    • Nyuta 
      К Малахову не стоит.  Битва экстрасенсов поможет!
      17.03.2017 23:00
      0 | 0

  • -GIP- 
    А вот походу "и его семейство – шайка бандитов" подтянулись в крайних комментах
    17.03.2017 21:35
    0 | 4

    • Aлешка (http://www.youtube.com/channel/UCYta37m0qj4SrZY2OGZl-6g) 
      не поверишь - в душе не е...у о ком идет речь, реально забавный тип, этакий трясущийся правдоруб из Левиафана, таких реально на "пусть говорят" любят
      17.03.2017 21:59
      0 | 2

      • -GIP- 
        Да понятно, шел мимо, споткнулся...
        17.03.2017 22:42
        0 | 1

  • Sobaken 
    Обычное рядовое ДТП. Видимо у антикоррупционера глубокая фантазия!!!
    17.03.2017 22:03
    2 | 4

  • Алексей Владимирович 
    то то я думая с чего это к нам великий художник из Питера приезжал. а тута вона как закручено!
    17.03.2017 22:20
    0 | 3

    • Sobaken 
      Забыли добавить ваше любимое- ДЕФЕКТИВНЫЙ
      17.03.2017 22:27
      0 | 2

      • Алексей Владимирович 
        давеча я вона каку фотку нашел- себя дефективным посчитаешь
        Прикрепленные изображения:
        17.03.2017 22:38
        0 | 2

        • Aлешка (http://www.youtube.com/channel/UCYta37m0qj4SrZY2OGZl-6g) 
           точно ! это он был за рулем уазика ! Во сюжет !
          17.03.2017 22:44
          0 | 1

    • -GIP- 
      Дык он в багажнике кого-то вез, мож прикопать у реки решил, а тут негламурные подтянулись, свидетели опять же, пришлось подвиг героический совершать. А ночевал он, как пить дать, в васькином мхе.
      17.03.2017 22:50
      0 | 0

  • Sosochek 
    Будь мужиком!!! Разберись сам с обидчиками,если знаешь кто это. Или любовница дороже???
    17.03.2017 22:24
    0 | 3
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