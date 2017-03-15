В Тверской области неустановленный водитель сбил пешехода, врезался в автомобиль и скрылся с места ДТП

14 марта около 16.50 на ул. Бассейная в поселке Васильевский Мох неустановленный водитель на машине, предположительно УАЗ темного цвета, сбил 59-летнюю женщину-пешехода, а затем врезался в стоящий автомобиль DFM S30. Виновник с места ДТП скрылся. Пешеход с тяжелыми травмами госпитализирована.

14 марта около 16.50 на ул. Бассейная в поселке Васильевский Мох неустановленный водитель на машине, предположительно УАЗ темного цвета, сбил 59-летнюю женщину-пешехода, а затем врезался в стоящий автомобиль DFM S30. Виновник с места ДТП скрылся. Пешеход с тяжелыми травмами госпитализирована.

13 марта около 12.20 на проспекте Калинина в Твери неустановленный водитель, на автобусе предположительно №154 маршрута резко затормозил, и 75-летняя женщина упала. Женщина встала для выхода из автобуса, за поручень во время движения не держалась. Она самостоятельно обратилась за помощью в больницу.

14 марта на улице Дарвина трезвый 45-летний водитель на «Мазде" сбил 71-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги, по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила травмы и госпитализирована.

14 марта около 03.45 на 115 км а/д М-10 «Россия» Конаковского района Тверской области 47-летний водитель на "Мерседес Бенц" уснул за рулем и столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем МАН с полуприцепом Тонар. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Мерседес, с травмами мужчина госпитализирован.

За сутки 14 марта всего в Тверской области произошло 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы разной степени тяжести, сообщает УГИБДД России по Тверской области