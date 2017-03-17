Маршрутчик "под кайфом" перевозил пассажиров

Сотрудники Госавтоинспекции по Твери совместно с сотрудниками Управления государственного автодорожного надзора по Тверской области в очередной раз провели профилактическое мероприятие «Маршрутное такси». 17 марта на площади Гагарина проверяли 55-е маршрутки и выявили кучу нарушений, вплоть до управления транспортным средством водителем под наркотиками.

Сотрудники Госавтоинспекции по Твери совместно с сотрудниками Управления государственного автодорожного надзора по Тверской области в очередной раз провели профилактическое мероприятие «Маршрутное такси». 17 марта на площади Гагарина проверяли 55-е маршрутки и выявили кучу нарушений, вплоть до управления транспортным средством водителем под наркотиками.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тверской области, сотрудники Госавтоинспекции проверяли наличие путевой документации, правильность ее ведения и заполнения, техническое состояние транспортных средств на линии. При выявлении правонарушений составляли административные материалы, как на водителей, так и на должностных лиц.

В рамках рейда были выявлены факты управления водителями транспортных средств с неисправностями и условиями, с которыми запрещена их эксплуатация. Кроме этого, один из водителей управлял маршруткой с признаками наркотического опьянения, что подтвердили проведенные в наркодиспансере Твери исследования.

Позже был выявлен и доставлен в полицию водитель по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации».

55-е маршрутки давно стали притчей во языцех в Твери. Водители играют на дорогах в догонялки, сталкиваются с эвакуаторами, врезаются в столбы.

Госавтоинспекция обращается с просьбой к жителям города Твери не оставаться равнодушными и своевременно реагировать и предоставлять информацию о водителях маршрутных такси, грубо нарушающих ПДД в дежурную части Госавтоинспекции, по телефонам: 58-04-00, 58-59-00 или 02. При этом необходимо сообщить адрес, где находится данный водитель, марку, цвет автомобиля, государственный регистрационный знак, номер маршрута и предположительное его направление движения. Помните, возможно, именно Ваш звонок спасёт чью то жизнь.