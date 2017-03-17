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Маршрутчик "под кайфом" перевозил пассажиров

Маршрутчик "под кайфом" перевозил пассажиров - ТИА
17 Марта 2017 17:06
Автор: TIA

Сотрудники Госавтоинспекции по Твери совместно с сотрудниками Управления государственного автодорожного надзора по Тверской области в очередной раз провели профилактическое мероприятие «Маршрутное такси». 17 марта  на площади Гагарина проверяли 55-е маршрутки и выявили кучу нарушений, вплоть до управления транспортным средством водителем под наркотиками. 

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тверской области, сотрудники Госавтоинспекции проверяли наличие путевой документации, правильность ее ведения и заполнения, техническое состояние транспортных средств на линии. При выявлении правонарушений составляли административные материалы, как на водителей, так и на должностных лиц.

В рамках рейда были выявлены факты управления водителями транспортных средств с неисправностями и условиями, с которыми запрещена их эксплуатация. Кроме этого, один из водителей управлял маршруткой с признаками наркотического опьянения, что подтвердили проведенные в наркодиспансере Твери исследования.

Позже был выявлен и доставлен в полицию водитель по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации».

55-е маршрутки давно стали притчей во языцех в Твери. Водители играют на дорогах в догонялки, сталкиваются с эвакуаторами, врезаются в столбы. 

Госавтоинспекция обращается с просьбой к жителям города Твери не оставаться равнодушными и своевременно реагировать и предоставлять информацию о водителях маршрутных такси, грубо нарушающих ПДД в дежурную части Госавтоинспекции, по телефонам: 58-04-00, 58-59-00 или 02. При этом необходимо сообщить адрес, где находится данный водитель, марку, цвет автомобиля, государственный регистрационный знак, номер маршрута и предположительное его направление движения. Помните, возможно, именно Ваш звонок спасёт чью то жизнь.

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Метки: рейд маршрутное такси гибдд по тверской области 55 маршрутка происшествия с маршрутками
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Комментарии (3)

  • horton 
    Заголовок прочитала - попыталась представить...)
У... Исправили...
    17.03.2017 17:33
    0 | 2

  • kudimov 
    Может кто-нибудь проверить, что водители маршруток реально проходят предрейсовый медосмотр? А выпускающий механик проверяет техническое состояние транспортного средства?)
Год назад в нашем доме проживал водитель, маршрутку ставил во дворе. Утром выходил с сигаретой в зубах, заводил, ставил номер и - на линию. Все.
    17.03.2017 17:47
    0 | 12

    • zilberman 
      Какой к черту механик, какой медосмотр, они даже машину помыть не могут. Ездят все грязные как (хотя, почему как?) черти.
      17.03.2017 17:52
      0 | 9
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