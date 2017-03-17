В 2018 году начнётся газификация Краснохолмского района Тверской области

В Краснохолмском районе уже в этом году начнется подготовка к газификации. Об этом 17 марта заявил Губернатор Игорь Руденя на встрече с местным ветеранским активом.

В Краснохолмском районе уже в этом году начнется подготовка к газификации. Об этом 17 марта заявил Губернатор Игорь Руденя на встрече с местным ветеранским активом.

По словам главы региона, в этом году необходимо начать подготовку документации, сами работы - в следующем году. До этого требуется провести реконструкцию Бежецкой газораспределительной станции. Подключать, в первую очередь, планируется социальные объекты, предприятия, затем жилой фонд. Главы сельских поселений должны заранее проработать территориальные схемы подключения объектов и размещения сетей.