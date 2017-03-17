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В 2018 году начнётся газификация Краснохолмского района Тверской области

17 Марта 2017 16:37
Автор: TIA

В Краснохолмском районе уже в этом году начнется подготовка к газификации. Об этом 17 марта заявил Губернатор Игорь Руденя на встрече с местным ветеранским активом.

По словам главы региона, в этом году необходимо начать подготовку документации, сами работы - в следующем году. До этого требуется провести реконструкцию Бежецкой газораспределительной станции. Подключать, в первую очередь, планируется социальные объекты, предприятия, затем жилой фонд. Главы сельских поселений должны заранее проработать территориальные схемы подключения объектов и размещения сетей.

 

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Метки: газификация краснохолмский район
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Комментарии (1)

  • maxxx72 
    Т.е. за 100 лет советской власти туда только сейчас газ дошел?
    17.03.2017 21:18
    0 | 0
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