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Виновнику пьяного ДТП на "Инфинити", который сбил на тротуаре пешехода, дали условный срок

Виновнику пьяного ДТП на "Инфинити", который сбил на тротуаре пешехода, дали условный срок - ТИА
17 Марта 2017 13:30
Автор: TIA

Видео

16 марта Заволжский районный суд Твери вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя «Инфинити» Сувидова, который сел за руль пьяным, сбил на тротуаре пешехода и скрылся с места ДТП.

ДТП произошло утром 20 ноября прошлого года. Сувидов в состоянии алкогольного опьянения, не имея при себе водительского удостоверения и документов на машину, со скоростью 100 км/ч, как заправский шахматист обгоняя всех и вся, ехал на INFINITI FX37 по Санкт-Петербургскому шоссе. Водитель пересёк сплошную и выехал на встречку, а затем столкнулся с VOLKSWAGEN PASSAT, который поворачивал налево.

После столкновения автомобиль INFINITI FX37 вылетел за пределы проезжей части на тротуар, где сбил пешехода и врезался в светофорный столб. Остановила водителя только встреча с деревом.

Фото: Дмитрий Садыков / Подслушано у водителей. Тверь

Сувидов не нашёл ничего лучше, чем покинуть автомобиль и скрыться с места происшествия. Пешеход был госпитализирован с тяжёлыми травмами.

В судебном заседании Сувидов свою вину признал полностью.

Приговором Заволжского районного суда виновник ДТП был  признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год и 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью по управлению  транспортными средствами сроком 2 года. В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

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Метки: суд заволжский суд твери сбил пешехода пьяный водитель дтп по вине пьяного водителя
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Комментарии (7)

  • Судья 
    надо было еще по головке погладить!
    17.03.2017 13:53
    0 | 10

  • uabumoderoff 
    Хотелось бы знать ,сколько денег сувидов сунул судье?
    17.03.2017 13:54
    0 | 12

  • ma1ina 
    Значит, за репосты вконтакте - реальный срок. За нанесение тяжких телесных - реальный срок. За причинение тяжких телесных повреждений в пьяном виде на авто (которое признано средством повышенной опасности даже для трезвого водителя!) сопряженное с грубым нарушением ПДД - 1,5 года условно. Наш суд - самый суровый суд в мире...
    17.03.2017 13:56
    0 | 22

    • Я не ем печеньки 
      ma1ina, а это кто сколько заплатит.... кто-то постоянно ездит пьяный и ему только штрафы выписывают, кто-то за репост идет на строгач, а кто-то крадет миллиардами и вообще даже не получает обвинения....здесь дело не в "судебной" и "правоохранительной" системе (это отдельная большая тема с большим количеством пострадавших и погибших людей, требующая серьезного разбора и коренного изменения с обязательной люстрацией), а в отсутствии реакции общества на творящиеся безобразия. Что мы имеем по факту - пьяное чмо сбило кого-то на тротуаре, устроило ДТП, за взятку отделалось условкой(=ничем) и все терпят? OK, тогда пусть всех давят на тротуарах, значит всем это нравится. И так во всем...
      17.03.2017 14:06
      0 | 9

  • USSR 
    Спасибо пешехода не заставили финика восстанавливать
    17.03.2017 14:07
    0 | 11

  • Бертран 
    Неотвратимость наказания вот, главный фактор в нашей карательной системе, господа. Сажать всех без разбора мы не можем- нас и так упрекают на Западе в излишнем количестве заключённых. Вас послушать, так и расстрел вернуть нужно..
    17.03.2017 14:09
    5 | 0

  • Zorkiy 
    Конечно, наш суд "самый гуманный и справедливый в мире", но не до такой же степени...
    17.03.2017 14:15
    0 | 7
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