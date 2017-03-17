Виновнику пьяного ДТП на "Инфинити", который сбил на тротуаре пешехода, дали условный срок

16 марта Заволжский районный суд Твери вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя «Инфинити» Сувидова, который сел за руль пьяным, сбил на тротуаре пешехода и скрылся с места ДТП.

16 марта Заволжский районный суд Твери вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя «Инфинити» Сувидова, который сел за руль пьяным, сбил на тротуаре пешехода и скрылся с места ДТП.

ДТП произошло утром 20 ноября прошлого года. Сувидов в состоянии алкогольного опьянения, не имея при себе водительского удостоверения и документов на машину, со скоростью 100 км/ч, как заправский шахматист обгоняя всех и вся, ехал на INFINITI FX37 по Санкт-Петербургскому шоссе. Водитель пересёк сплошную и выехал на встречку, а затем столкнулся с VOLKSWAGEN PASSAT, который поворачивал налево.

После столкновения автомобиль INFINITI FX37 вылетел за пределы проезжей части на тротуар, где сбил пешехода и врезался в светофорный столб. Остановила водителя только встреча с деревом.

Сувидов не нашёл ничего лучше, чем покинуть автомобиль и скрыться с места происшествия. Пешеход был госпитализирован с тяжёлыми травмами.

В судебном заседании Сувидов свою вину признал полностью.

Приговором Заволжского районного суда виновник ДТП был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год и 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком 2 года. В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.