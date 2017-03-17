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В Твери отметят День святого Патрика. А что вы знаете об этом святом?

В Твери отметят День святого Патрика. А что вы знаете об этом святом? - ТИА
Фото: Thad Zajdowicz
17 Марта 2017 12:53
Автор: TIA

17 марта в мире отмечают день памяти святого Патрика или просто День святого Патрика. Изначально это был в первую очередь религиозный праздник, посвящённый фигуре святого как крестителя и просветителя Ирландии, но постепенно перерос как религиозные, так и национальные границы. 

Сегодня это своего рода международный день Ирландии и ирландской культуры, поклонники которой устраивают парады и фестивали по всему миру, танцуют ирландские танцы и одеваются в зелёное. Христиане в этот день посещают церковные службы, кроме того, в День святого Патрика смягчаются ограничения, связанные с постом, и разрешается употребление алкоголя.

В России тоже отмечают День святого Патрика. С 1999 года проходит международный фестиваль «День святого Патрика», который начинается в Московском международном Доме музыки и продолжается на многочисленных площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Калуги, Дубны, Кирова, Екатеринбурга и других городов.

 

В Твери тоже уже несколько лет подряд отмечают День святого Патрика. 22 марта в 19:00 ОДК "Пролетарка" пройдёт благотворительный концерт "St Patrick's Day в Твери". Часть средств, собранных на нём, планируется направить на развитие выездной службы помощи неизлечимым онкологическим больным и восстановительные работы на территории будущего стационара хосписа "Анастасия".

В программе примут участие народный ансамбль этнической музыки «Ашель» (Тверь), коллектив ирландского танца «Степполтон» (Тверь), оркестр волынщиков «City Pipes» (Москва), придворный музыкант посольства Ирландии в Москве Катерина Московскова и кельтик-рок группа Art Ceilidh / St.Patrick’s Brigade (Москва).

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Метки: день святого патрика в твери тест на тиа
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Комментарии (11)

  • romich 
    Знать не знаю и не хочу.
    17.03.2017 13:10
    3 | 8

  • striom 
    Патрикацишвили?
    17.03.2017 13:15
    0 | 0

  • VIRRA-EL_ 
    С Патриком лично не знакомы, а вот святой Валентин уже что-то стал напрягать и дороговато обходиться в качестве приложения к 8 марта...
    17.03.2017 13:21
    2 | 3

    • hell 
      Эту традицию в США популяризировал в ХХ веке голливудский актер Рудольф Валентино (1895– 1926). Он слыл голливудским "богом любви" и устраивал бисексуальные оргии под названием "Дня Валентина" – вот откуда растет нынешний "праздник всех влюбленных" в современной упаковке.
      17.03.2017 13:41
      3 | 1

  • horton 
    У одних моих знакомых кота зовут так же...
    17.03.2017 13:25
    0 | 2

  • bublik 
    как вариант:
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    17.03.2017 13:33
    0 | 3

  • Я не ем печеньки 
    россияне, ну зачем вы себя обманываете? Начинайте буйно и с богатырской удалью праздновать Independence Day, Thanksgiving Day и, например,Queen's birthday. Что такого? Полосатую ленточку нацепил, иконку взял (как вариант скотчем к машине приклеил) и погнал тусоваться. За-мир-во-всем-мире, но против США) только адъ, только хардкор....
    17.03.2017 13:56
    4 | 3

    • BARBAdos 
      уже начал?
      17.03.2017 14:25
      0 | 1

  • Buzzer 
    На кой хрен нам ваш патрик? Когда день Ярилы отмечать будем?
    17.03.2017 14:22
    1 | 2

  • bae99 
    В чем его святость?
    17.03.2017 14:34
    0 | 0

  • Йожик Малафей 
    Бред какой-то. Опять стараемся к Западу примазаться....
    17.03.2017 15:23
    1 | 2
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