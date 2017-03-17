В Твери отметят День святого Патрика. А что вы знаете об этом святом?

17 марта в мире отмечают день День святого Патрика. Изначально это был в первую очередь религиозный праздник, посвящённый фигуре святого как крестителя и просветителя Ирландии, но постепенно перерос как религиозные, так и национальные границы. Пройдите новый тест на ТИА и проверьте, что вы знаете об этом празднике и этом святом!

17 марта в мире отмечают день памяти святого Патрика или просто День святого Патрика. Изначально это был в первую очередь религиозный праздник, посвящённый фигуре святого как крестителя и просветителя Ирландии, но постепенно перерос как религиозные, так и национальные границы.

Сегодня это своего рода международный день Ирландии и ирландской культуры, поклонники которой устраивают парады и фестивали по всему миру, танцуют ирландские танцы и одеваются в зелёное. Христиане в этот день посещают церковные службы, кроме того, в День святого Патрика смягчаются ограничения, связанные с постом, и разрешается употребление алкоголя.

В России тоже отмечают День святого Патрика. С 1999 года проходит международный фестиваль «День святого Патрика», который начинается в Московском международном Доме музыки и продолжается на многочисленных площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Калуги, Дубны, Кирова, Екатеринбурга и других городов.

В Твери тоже уже несколько лет подряд отмечают День святого Патрика. 22 марта в 19:00 ОДК "Пролетарка" пройдёт благотворительный концерт "St Patrick's Day в Твери". Часть средств, собранных на нём, планируется направить на развитие выездной службы помощи неизлечимым онкологическим больным и восстановительные работы на территории будущего стационара хосписа "Анастасия".

В программе примут участие народный ансамбль этнической музыки «Ашель» (Тверь), коллектив ирландского танца «Степполтон» (Тверь), оркестр волынщиков «City Pipes» (Москва), придворный музыкант посольства Ирландии в Москве Катерина Московскова и кельтик-рок группа Art Ceilidh / St.Patrick’s Brigade (Москва).