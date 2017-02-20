Для любителей кельтской культуры и ирландской музыки в Твери пройдёт благотворительный концерт

22 марта в 19.00 в большом зале Дворца культуры «ПРОЛЕТАРКА» состоится благотворительный концерт «St Patrick's Day в Твери», организованный медицинской автономной некоммерческой организацией «Тверской хоспис «Анастасия».

22 марта в 19.00 в большом зале Дворца культуры «ПРОЛЕТАРКА» состоится благотворительный концерт «St Patrick's Day в Твери», организованный медицинской автономной некоммерческой организацией «Тверской хоспис «Анастасия».

В программе примут участие известные творческие коллективы:

- Народный ансамбль этнической музыки «Ашель» (Тверь) – лауреат различных конкурсов, представитель Тверской области на Олимпийских играх Сочи-2014.

- Коллектив ирландского танца «Степполтон» (Тверь) – танцевальная группа народного ансамбля этнической музыки «Ашель», лауреат VII Международного фольклорного конкурса "Интерфолк в России", постоянный участник городских и областных мероприятий.

- Оркестр волынщиков «City Pipes» (Москва) – участники федеральных, международных фестивалей, турниров.

- Катерина Московскова - арфистка, придворный музыкант посольства Ирландии в Москве.

- Знаменитая Кельтик-рок группа Art Ceilidh/ St.Patrick’s Brigade (Москва).

Проведение концерта задумано как благотворительное мероприятие, посвящённое выдающемуся кельтскому святому первых веков христианства святому Патрику, Просветителю Ирландии, а также культурному наследию Северо-Запада Европы и России.

Часть собранных средств планируется передать в поддержку Тверскому хоспису» Анастасия» – для развития выездной службы помощи неизлечимым онкологическим больным и для восстановительных работ на территории будущего стационара.