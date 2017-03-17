Тверской областной суд оставил без удовлетворения жалобы Минфина РФ и СУ СК о снижении компенсации морального вреда в пользу Елены Жидковой

Ранее Елена Жидкова, бывший министр здравоохранения Тверской области, обратилась в Заволжский районный суд Твери с гражданским иском к Казне РФ в лице Министерства финансов РФ, Управлению Федерального казначейства Тверской области, Следственному комитету РФ о компенсации морального вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования. Она запросила компенсацию в 5 миллионов рублей.

Ранее Елена Жидкова, бывший министр здравоохранения Тверской области, обратилась в Заволжский районный суд Твери с гражданским иском к Казне РФ в лице Министерства финансов РФ, Управлению Федерального казначейства Тверской области, Следственному комитету РФ о компенсации морального вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования. Она запросила компенсацию в 5 миллионов рублей.

В исковом требовании было написано, что она необоснованно привлекалась к уголовной ответственности и была отстранена от должности. Выдвинутые обвинения негативно отразились на ее репутации. Елена Жидкова уточнила, что пережила сильнейшее эмоциональное потрясение, из-за чего ухудшилось ее здоровье, и она была вынуждена обратиться к врачу.

Выслушав мнение сторон, суд принял решение взыскать в пользу Жидковой в счет компенсации морального вреда 300 тысяч рублей.

Однако Минфин РФ и СУ СК Тверской области пытались обжаловать это решение, снизить размер компенсации.

Как сообщила ТИА пресс-секретарь Тверского областного суда Нина Туманова, высшая инстанция оставила без изменения решение Заволжского районного суда.