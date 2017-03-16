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В Жарковском 55-летнего москвича осудили на шесть лет колонии строгого режима за убийство

16 Марта 2017 11:32
Автор: TIA

55-летний москвич получил шесть лет колонии строгого режима за убийство. Государственное обвинение поддержала прокуратура Жарковского района. 

Напомним, вечером 29 сентября 2016 года обвиняемый, находясь в деревне Жарковского района, распивал спиртное с 61-летним жителем Москвы. По данным СУ СК, между двумя знакомыми возникла ссора, в ходе которой 61-летний мужчина начал бить собутыльника руками и ногами по телу и голове. Тогда обвиняемый достал из своего автомобиля, гладкоствольное охотничье ружье и в упор выстрелил в живот приятелю. От полученного ранения потерпевший скончался в больнице на следующее утро. 

Приговором Жарковского районного суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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Метки: убийство в Тверской области прокуратура жарковского района москвич убил знакомого в тверской области
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Комментарии (3)

  • pessimist 
    В Нерезиновой освободились 2 места для жителей Жарков.
    16.03.2017 12:44
    0 | 1

    • antiER 
      Стоило ехать за 500 км
      16.03.2017 12:52
      0 | 1

      • BARBAdos 
        побухать в Жарковском - особое удовольствие видать...

Странно, что в жарках вообще еще суд есть - вымирающее поселение, руденя б туда съездил, оценил масштабы туризма...
        16.03.2017 14:23
        0 | 0
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