В Жарковском 55-летнего москвича осудили на шесть лет колонии строгого режима за убийство

55-летний москвич получил шесть лет колонии строгого режима за убийство. Государственное обвинение поддержала прокуратура Жарковского района.

55-летний москвич получил шесть лет колонии строгого режима за убийство. Государственное обвинение поддержала прокуратура Жарковского района.

Напомним, вечером 29 сентября 2016 года обвиняемый, находясь в деревне Жарковского района, распивал спиртное с 61-летним жителем Москвы. По данным СУ СК, между двумя знакомыми возникла ссора, в ходе которой 61-летний мужчина начал бить собутыльника руками и ногами по телу и голове. Тогда обвиняемый достал из своего автомобиля, гладкоствольное охотничье ружье и в упор выстрелил в живот приятелю. От полученного ранения потерпевший скончался в больнице на следующее утро.

Приговором Жарковского районного суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.