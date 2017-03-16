В Жарковском 55-летнего москвича осудили на шесть лет колонии строгого режима за убийство

55-летний москвич получил шесть лет колонии строгого режима за убийство. Государственное обвинение поддержала прокуратура Жарковского района.
Напомним, вечером 29 сентября 2016 года обвиняемый, находясь в деревне Жарковского района, распивал спиртное с 61-летним жителем Москвы. По данным СУ СК, между двумя знакомыми возникла ссора, в ходе которой 61-летний мужчина начал бить собутыльника руками и ногами по телу и голове. Тогда обвиняемый достал из своего автомобиля, гладкоствольное охотничье ружье и в упор выстрелил в живот приятелю. От полученного ранения потерпевший скончался в больнице на следующее утро.
Приговором Жарковского районного суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
Комментарии (3)
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pessimist
16.03.2017 12:44
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antiER
16.03.2017 12:52
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BARBAdos
16.03.2017 14:23
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