tvernews.ru
04 февраля Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области один москвич в упор застрелил другого из охотничьего ружья

03 Февраля 2017 18:50
Автор: TIA

55-летний житель Москвы обвиняется в совершении преступления по статье «Убийство».

По версии предварительного следствия, 29 сентября прошлого года в вечернее время, находясь в деревне Жарковского района во время распития спиртных напитков он поссорился с другим жителем Москвы. После чего вооружился двуствольным ружьем модели ИЖ-43 и умышленно в упор выстрелил в живот знакомому.

Смерть потерпевшего наступила в результате огнестрельного ранения от травматического шока тяжелой степени.

Уголовное дело направлено в Жарковский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщает прокуратура Тверской области, данное преступление относится к категории особо тяжких, за него предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: убийство застрелил застрелил из охотничьего ружья убил знакомого
Смотрите также:
Комментарии (4)

  • Хычник_Ёж 
    мАсквичи фигли,иностранцы
    03.02.2017 19:33
    0 | 1

    • mishavlasov90 
      Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой  -  http://1tv-zdorovya.blogspot.com  бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами
      03.02.2017 21:18
      0 | 0

  • pessimist 
    Убийства (людей) на охоте отнюдь не редкость. Это один из самых мякгонаказываемых способов отправить человека в мир иной. Уголовное дело заводят не по 105-й, а по 109-й статье, наказание - чуть строже шлепков по попе. И поэтому в данной новости удивляет не сам факт убийства, а именно статья.
    03.02.2017 21:07
    1 | 1

    • Whois 
      Где тут написано про охоту?
      03.02.2017 23:06
      0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Узнай, какое животное подходит именно тебе. Суперпростой тест

2017-02-02 10:41
87

В Твери живодёры связали собаку и перерезали ей горло

2017-02-01 17:58
67

Один дворник в бордовой форме со снегоуборщиком заменяет четверых в Твери

2017-02-01 11:30
59

О «синей болезни», клиентах и ценах на татуировки в интервью с тату-мастером Ильей Мусиенко

2017-01-30 11:19
58

К вопросу о сроках проведения МРТ

2017-02-02 10:57
46

Одна из самых крутых свадеб 2016 года была в Тверской области: олигарх потратил на свадьбу дочки более 60 млн.рублей

2017-02-03 11:21
39

ООО "ТверьЛифт" о происшествии в "Южном": лифт не срывался, это было обычное "застревание"

2017-01-30 12:20
37

Краткий обзор изменений правил учета коммунальных услуг

2017-01-28 14:23
33

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100