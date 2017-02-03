В Тверской области один москвич в упор застрелил другого из охотничьего ружья

55-летний житель Москвы обвиняется в совершении преступления по статье «Убийство».

По версии предварительного следствия, 29 сентября прошлого года в вечернее время, находясь в деревне Жарковского района во время распития спиртных напитков он поссорился с другим жителем Москвы. После чего вооружился двуствольным ружьем модели ИЖ-43 и умышленно в упор выстрелил в живот знакомому.

Смерть потерпевшего наступила в результате огнестрельного ранения от травматического шока тяжелой степени.

Уголовное дело направлено в Жарковский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщает прокуратура Тверской области, данное преступление относится к категории особо тяжких, за него предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.