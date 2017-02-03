В Тверской области один москвич в упор застрелил другого из охотничьего ружья

55-летний житель Москвы обвиняется в совершении преступления по статье «Убийство».
По версии предварительного следствия, 29 сентября прошлого года в вечернее время, находясь в деревне Жарковского района во время распития спиртных напитков он поссорился с другим жителем Москвы. После чего вооружился двуствольным ружьем модели ИЖ-43 и умышленно в упор выстрелил в живот знакомому.
Смерть потерпевшего наступила в результате огнестрельного ранения от травматического шока тяжелой степени.
Уголовное дело направлено в Жарковский районный суд для рассмотрения по существу.
Как сообщает прокуратура Тверской области, данное преступление относится к категории особо тяжких, за него предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Комментарии (4)
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pessimist
03.02.2017 21:07
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1
Whois
03.02.2017 23:06
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