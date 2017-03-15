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Тверские депутаты просят выделить ещё 4 миллиона на бездомных собак

Тверские депутаты просят выделить ещё 4 миллиона на бездомных собак - ТИА
15 Марта 2017 13:18
Автор: TIA

Организация, которая займется отловом бездомных собак и кошек, уже «почти найдена» – это Тверская сельхозакадемия. Конкурсную документацию пропишут таким образом, чтобы известные в Твери ловцы из Рамешек и другие больше не смогли выиграть конкурсы  на отлов. Как рассказал журналистам Адександр Корзин, специалисты администрации посчитали, что для решения проблемы безнадзорных животных  нужно порядка 5 миллионов рублей. Поэтому Тверская городская Дума предлагает администрации города в рамках программы «Благоустройство города Твери» на 205-2020 годы увеличить финансирование на 4 миллиона рублей на организацию отлова и содержания безнадзорных животных. Эти деньги предлагается выделить дополнительно плюс к 1,5 миллионам рублей, которые ежегодно выделяются из областного бюджета. Всего получится 5,5 миллиона.

- Строить ничего не будем. Мы хотим найти организацию, у которой уже есть помещение, или они арендуют его. Это будет организация, которая обладает потенциалом для профессионального отлова животных, передержки, лечения и так далее. Мы будем иметь помещение, врачей, - рассказал Александр Корзин.

К разговору о ветврачах, ТИА уже рассказывало о профессоре ТГСХА Эдуарде Макаряне, который планирует испытывать на бездомных животных свои препараты «Теокомпозит» и «Тестам». Первый, как утверждает разработчик, отращивает отрезанные лапы, выращивает новые глаза, убивает рак и поднимает на ноги парализованных животных. Соавтором препарата является ректор ТГСХА Олег Балаян, по совместительству депутат Тверской городской Думы.

Второй препарат Макаряна – «Тестам» - без операции стерилизует кошек и кастрирует котов. Половые органы, как утверждает профессор, некротизируются, отсыхают и растворяются.

- Сейчас статистика укусов собаками людей в Твери нормальная, если можно так сказать, не критичная. Мы считаем, что этим решением мы стимулируем администрацию к профессиональному решению проблемы, - прокомментировал решение депутатов глава города.

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Метки: приют для бездомных собак испытания препаратов на бездомных животных в твери тгсха конкурсы на отлов
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Комментарии (19)

  • pessimist 
    Странная новость. Начали за здравие (надо мол выделить денег для последующего выпиливания), а кончили опять петросяном. Очевидно неровное дыхание по отношению к персонажу, отращивающему конечности.
    15.03.2017 13:41
    0 | 8

    • BARBAdos 
      я так понимаю, что Петросян сначала будет тестамом собак кормить ,а после того, как у них половые органы отсохнут, зверям будут давать теокомпозит и все причиндалы заново отрастут и заработают...
      15.03.2017 14:33
      0 | 3

  • horton 
    Не очень поняла фразу: "...которая обладает потенциалом для профессионального отлова животных...". 
Это студентов Тверской сельхозакадемии подразумевают?
    15.03.2017 13:50
    0 | 8

  • Belkin 
    АДександр Корзин прав, ловцам из Рамешек не чего ловить в Твери
    15.03.2017 14:25
    0 | 7

  • Leo-L 
    "Сейчас статистика укусов собаками людей в Твери нормальная..."
Фраза недели, если был бы конкурс фраз.
    15.03.2017 14:27
    1 | 10

    • Derevyaka 
      Действительно еще не все жители Твери покусаны собаками, 
им надо срочно обратиться в питомник
      15.03.2017 14:30
      1 | 3

  • Leandr 
    Балоян соавтор препарата, который выращивает глаза! Это наверное его так переклинило после поездки в Осташков. А может сначала переклинило и поэтому он решил поехать в Осташков (вместе с Холодовым):
https://tvernews.ru/news/219417/
    15.03.2017 14:32
    0 | 3

  • Leandr 
    Для тех, у кого нет времени щелкать по ссылке (https://tvernews.ru/news/219417/) я приведу выжимки из дискуссии:
...В  местной библиотеке собрались коммунисты, бабки-истерички, которые за деньги могут охаить даже собственного зятя, последователи Навального. Вобщем, деятели в  Осташкове известные и кочующие с митинга на митинг.  
Олег Балаян начал «За здравие», задал дежурный вопрос, как присутствующие относятся к местной власти? Вопрос на Селигере риторический, поскольку экс-глава города вышел по амнистии за превышение полномочий, Глава района только готовится сесть за превышение полномочий, а в соседнем ЗАТО Глава, осужденный за мошенничество уже восстановился в должности.
Понимая, что вопрос «не катит» , господин Балаян тут же меняет тактику и задает второй дежурный вопрос,  - а знает ли народ своих депутатов? Подсадной народ натужно молчит, поскольку их депутат Шереметкер сидит здесь, в президиуме, и уже успела оскандалиться в областном суде.

Понимая, что оказался не в том месте и не в то время, лидер тверских Едросов, господин Балаян ретируется из зала, ссылаясь на совещание у губернатора. Попутно, он бросает фразу, что уже поседел, то ли за 15 минут встречи, то ли на должности  главного  Едроса области.
.
...В президиуме остается молодая поросль Едросов, Илья Холодов, известный организатор акции «Подари дрова». Но дрова в Осташкове оказались не нужны, поскольку бабка в зале надсадно орет, что у нее в квартире жара, и ей от этого плохо. Кроме дров у господина Холодова за душой похоже ничего нет и он долго и нудно пытается рассуждать о политике среди теток, которые не так давно поносили его шефа Владимира Васильева, человека несомненно на Селигере уважаемого, обвиняя его в невыполнении обещаний, данных годом ранее в этой же библиотеке. Холодов внимательно слушает стенания обличителей Владимира Абдуалиевича и согласно кивает им головой. Мало того, в конце Илья вообще потерялся и начал чуть не ногами загонять подставной народ фотографироваться для отчета. При этом Илья кричит на весь зал «Моя фамилия Холодов, идите все сюда!»
    15.03.2017 14:36
    0 | 3

  • Whois 
    "Это будет организация, которая обладает потенциалом для профессионального отлова животных"
Речь о сети шавермочных?
    15.03.2017 14:38
    1 | 3

    • Leandr 
      Балоян вызвался оказывать услуги. Собак будут возить в сельхозакадемию.
      15.03.2017 14:42
      0 | 3

  • F 
    Я два года назад писал обращение в администрацию Пролетарского района по поводу собак, живущих в районе остановок Республиканская-ЖБИ. Мне ответили, что и организация соответствующая есть, и договор с ней и вообще они все поняли и собак поймают. Только собаки бегают до сих пор, периодически пытаются тяпнуть людей и постоянно обгавкивают всех и вся. Внимание вопрос - на что выделяют деньги? Может и выделять их не надо, если один фиг никто ничего не делает?
    15.03.2017 14:44
    1 | 4

  • Bonch 
       Тут очень  много нюансов, особенно сомнительно, а точнее отвратно выглядит история с ветврачём шарлатаном.
    Но в  целом вариант с приютом  на базе  ТГСХА неплохой .  Или,  скорее, лучше  всех  тех,  что были  и есть. Я  был в  ТГСХА не  один  раз, по этой  теме. Мы ездили  с  профессионалами от Госветслужбы, с волонтёрами, зоозащитниками и др. неравнодушными к проблеме  людьми. То, что увидели  на  месте (2 г. назад) нас в целом порадовало.
    Ещё  раз подчеркну, что нюансов тут  куча.  Надо создать наблюдательный  Совет на общ.  началах,  чтобы отслеживать деятельность по  отлову  и  содержанию братьев  меньших. 
    А  пока,  полагаю, что  стоит выделить средства под  ответственность (и отчётность) О. Р. Балаяна,  чтобы  решить застарелую и острую  проблему  Твери.
    15.03.2017 14:54
    1 | 4

  • Бертран 
    Великие ученые разработали чудо- препарат, это открытие сродни открытию пенициллина, господа- тут нобелевской премией пахнет, а вы подняли визг и ор, которые могут ввести ученых в депрессию, усомнится в правильности своих исследований, опустить руки.
Обывателям следует быть скромнее и не совать нос в такие дебри, где не каждый профессор сразу разберет. Некрасиво, это господа.
Вспомните Бруно, Парацельса, Везалия.
    15.03.2017 15:10
    5 | 2

    • F 
      Точно! Чудо-препарат, от которого слепые начинают ходить, немые видеть а хромые слышать. Даешь чудо-таблетку в массы!
      15.03.2017 15:20
      1 | 4

    • Житель подземелья 
      У вас есть домашние жывотные, таварисчь партиец? Давайте их на опыты этому прохвосту от ветеринарии отдадим, слабо?
      15.03.2017 16:01
      0 | 2

      • Бертран 
        Люди живущие в частном доме всегда имеют домашних животных. Там они никого не напрягают им вольготно и свободно. Немец Чиба и кошка Соня. В прудик запущены карасики.
Исследователи должны иметь свой подопытный материал, дабы ошибки не случилось(чистота эксперимента)- изобретать лекарства, это очень сложно и наукоёмко, господа.
        15.03.2017 16:13
        3 | 1

        • Leandr 
          Бертран, вы академии попутали. В сельскохозяйственной академии не изобретают лекарства.
          15.03.2017 16:21
          0 | 1

          • F 
            Почему? Как раз там и изобретают. Правда, для скота. Хотя, какая разница?
            15.03.2017 17:37
            1 | 0

  • Net. 
    За бредовые идеи людей отвечать будут невчем неповинные животные, которым и без того не сладко. Какой то массовый психоз! Цивилизованного и гуманного подхода к решению проблемы я не увидела.
    15.03.2017 17:58
    0 | 0
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