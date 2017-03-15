Тверские депутаты просят выделить ещё 4 миллиона на бездомных собак

Организация, которая займется отловом бездомных собак и кошек, уже «почти найдена» – это Тверская сельхозакадемия. Конкурсную документацию пропишут таким образом, чтобы известные в Твери ловцы из Рамешек и другие больше не смогли выиграть конкурсы на отлов.

Организация, которая займется отловом бездомных собак и кошек, уже «почти найдена» – это Тверская сельхозакадемия. Конкурсную документацию пропишут таким образом, чтобы известные в Твери ловцы из Рамешек и другие больше не смогли выиграть конкурсы на отлов. Как рассказал журналистам Адександр Корзин, специалисты администрации посчитали, что для решения проблемы безнадзорных животных нужно порядка 5 миллионов рублей. Поэтому Тверская городская Дума предлагает администрации города в рамках программы «Благоустройство города Твери» на 205-2020 годы увеличить финансирование на 4 миллиона рублей на организацию отлова и содержания безнадзорных животных. Эти деньги предлагается выделить дополнительно плюс к 1,5 миллионам рублей, которые ежегодно выделяются из областного бюджета. Всего получится 5,5 миллиона.

- Строить ничего не будем. Мы хотим найти организацию, у которой уже есть помещение, или они арендуют его. Это будет организация, которая обладает потенциалом для профессионального отлова животных, передержки, лечения и так далее. Мы будем иметь помещение, врачей, - рассказал Александр Корзин.

К разговору о ветврачах, ТИА уже рассказывало о профессоре ТГСХА Эдуарде Макаряне, который планирует испытывать на бездомных животных свои препараты «Теокомпозит» и «Тестам». Первый, как утверждает разработчик, отращивает отрезанные лапы, выращивает новые глаза, убивает рак и поднимает на ноги парализованных животных. Соавтором препарата является ректор ТГСХА Олег Балаян, по совместительству депутат Тверской городской Думы.

Второй препарат Макаряна – «Тестам» - без операции стерилизует кошек и кастрирует котов. Половые органы, как утверждает профессор, некротизируются, отсыхают и растворяются.

- Сейчас статистика укусов собаками людей в Твери нормальная, если можно так сказать, не критичная. Мы считаем, что этим решением мы стимулируем администрацию к профессиональному решению проблемы, - прокомментировал решение депутатов глава города.