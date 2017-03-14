Пропавшую девушку из Твери нашли

Девушку искали с 4 марта. И спустя 10 дней она нашлась.

Девушку искали с 4 марта. И спустя 10 дней она нашлась. Как сообщает ВПСО «Сова», она жива и здорова. Где пропадала и по какой причине не давала о себе знать столько времени – не уточняется.