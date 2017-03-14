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Пропавшую девушку из Твери нашли

14 Марта 2017 16:01
Автор: TIA

Девушку искали с 4 марта. И спустя 10 дней она нашлась. Как сообщает ВПСО «Сова», она жива и здорова. Где пропадала и по какой причине не давала о себе знать столько времени – не уточняется.

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Метки: пропала без вести пропала девушка девушка нашлась
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Комментарии (7)

  • BARBAdos 
    Где пропадала и по какой причине не давала о себе знать столько времени – не уточняется.////

да и не надо уточнять, щас местные товарищи все распедалят - где была, чем и с кем занималась...
    14.03.2017 16:05
    0 | 6

  • hell 
    Ага, я уже минут сорок назад об этом написала в утренней новости о потеряшке...) Очередная шлында малолетняя...
    14.03.2017 16:08
    0 | 3

    • romich 
      С каких она малолетняя. Взрослый человек.
      14.03.2017 16:21
      0 | 1

      • hell 
        Взрослый человек в 18-19, потому что жениться можно?
        14.03.2017 16:27
        0 | 2

  • Алексей Владимирович 
    маньяк опасен и хитёр он никогда не остановиться я знаю что он есть в городе. хорошо что обошлось всё
    14.03.2017 16:12
    1 | 4

    • kudimov 
      Можа сами, Старче, и завлекаете молодых?)) Неча на маньяка валить!)
      14.03.2017 16:20
      0 | 12

    • Whois 
      100% знать о том , что маньяк есть,может только сам маньяк.
      14.03.2017 16:48
      0 | 3
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