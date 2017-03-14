Пропавшую девушку из Твери нашли

Девушку искали с 4 марта. И спустя 10 дней она нашлась. Как сообщает ВПСО «Сова», она жива и здорова. Где пропадала и по какой причине не давала о себе знать столько времени – не уточняется.
Девушку искали с 4 марта. И спустя 10 дней она нашлась. Как сообщает ВПСО «Сова», она жива и здорова. Где пропадала и по какой причине не давала о себе знать столько времени – не уточняется.
|2017-03-08 12:23
|2017-03-09 10:28
|2017-03-14 09:54
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|2017-03-11 10:05
|2017-03-11 18:06
|2017-03-09 20:07
|2017-03-11 14:29
Комментарии (7)
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Алексей Владимирович
14.03.2017 16:12
1
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4
kudimov
14.03.2017 16:20
0
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12
Whois
14.03.2017 16:48
0
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3