В Твери пропала девушка

В Твери пропала Надточаева (Мануйлова) Алена Игоревна 1998 г.р.
Последний раз выходила на связь вечером 4 марта. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: рост 158 см, глаза карие, волосы черные крашеные, худощавого телосложения.
Была одета: пуховик молочного цвета, черные сапоги, черная шапка, темно-синие джинсы.
Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8-910-646-34-34 или 102.
Комментарии (0)Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.