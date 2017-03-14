В Твери пропала девушка

В Твери пропала Надточаева (Мануйлова) Алена Игоревна 1998 г.р.

В Твери пропала Надточаева (Мануйлова) Алена Игоревна 1998 г.р.

Последний раз выходила на связь вечером 4 марта. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 158 см, глаза карие, волосы черные крашеные, худощавого телосложения.

Была одета: пуховик молочного цвета, черные сапоги, черная шапка, темно-синие джинсы.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8-910-646-34-34 или 102.