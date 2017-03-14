Важная информация: временные телефоны отделений тверской детской областной больницы

У некоторых отделений больницы появились временные телефоны для связи, о чем сообщается на официальном сайте медучреждения.

У некоторых отделений больницы появились временные телефоны для связи, о чем сообщается на официальном сайте медучреждения. - 1-е педиатрическое отделение 32-13-74 (телефон приемного отделения гинекологической больницы, приглашать врачей 1 терапевтического отделения); - 2-е педиатрическое отделение 34-51-03 (пост); - нейрохирургическое 34-97-29 (телефон 2-го хирургического отделения, приглашать врачей нейрохирургического отделения); - неврологическое отделение 34-61-10 (пост); - урологическое отделение 8-920-693-31-44. Напомним, у детской областной больницы Твери появились новые телефоны для записи на КТ и МРТ-исследования.

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