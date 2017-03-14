Важная информация: временные телефоны отделений тверской детской областной больницы

У некоторых отделений больницы появились временные телефоны для связи, о чем сообщается на официальном сайте медучреждения.
- 1-е педиатрическое отделение 32-13-74 (телефон приемного отделения гинекологической больницы, приглашать врачей 1 терапевтического отделения);
- 2-е педиатрическое отделение 34-51-03 (пост);
- нейрохирургическое 34-97-29 (телефон 2-го хирургического отделения, приглашать врачей нейрохирургического отделения);
- неврологическое отделение 34-61-10 (пост);
- урологическое отделение 8-920-693-31-44.
Напомним, у детской областной больницы Твери появились новые телефоны для записи на КТ и МРТ-исследования.
Комментарии (2)
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Nyuta
14.03.2017 16:18
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