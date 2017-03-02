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У детской областной больницы Твери новые телефоны для записи на КТ и МРТ-исследования

02 Марта 2017 12:46
Автор: TIA

Из-за ЧП изменились некоторые телефоны больницы. Об этом сообщается на официальном сайте медицинского учреждения.

Запись на КТ-исследование по полису ОМС амбулаторных пациентов до 18 лет по направлению специалистов ведется по телефону: 8-963-153-57-18.

Запись на магнитно-резонансную томографию по полису ОМС для амбулаторных пациентов до 18 лет проводится по направлению в 6-ой городской больнице:  (4822)35-48-15;  35-45-16.

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Метки: детская областная больница мрт-исследование кт-исследование
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Комментарии (1)

  • Dobry кrtek 
    35-48-15;  35-45-16-это телефоны коммерческой организации "ЛДЦ МИБС" ( не реклама ). Оплата по полису ОМС уже себя зарекомендовала.)
    02.03.2017 13:20
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