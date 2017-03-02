У детской областной больницы Твери новые телефоны для записи на КТ и МРТ-исследования

Из-за ЧП изменились некоторые телефоны больницы. Об этом сообщается на официальном сайте медицинского учреждения.

Из-за ЧП изменились некоторые телефоны больницы. Об этом сообщается на официальном сайте медицинского учреждения.

Запись на КТ-исследование по полису ОМС амбулаторных пациентов до 18 лет по направлению специалистов ведется по телефону: 8-963-153-57-18.

Запись на магнитно-резонансную томографию по полису ОМС для амбулаторных пациентов до 18 лет проводится по направлению в 6-ой городской больнице: (4822)35-48-15; 35-45-16.