Полицейские разыскивают девушку, которая передвигается по России с дальнобойщиками

УУР ГУ МВД России по Новосибирской области разыскивает 17-летнюю несовершеннолетнюю Екатерину Воропаеву, которая 3 августа 2016 ушла из дома, расположенного по адресу: ул. Куйбышева, д.32, кв.3, р.п. Тальменка, Алтайского края, в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.

УУР ГУ МВД России по Новосибирской области разыскивает 17-летнюю несовершеннолетнюю Екатерину Воропаеву, которая 3 августа 2016 ушла из дома, расположенного по адресу: ул. Куйбышева, д.32, кв.3, р.п. Тальменка, Алтайского края, в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась. В последний раз ее видели 9 августа 2016 на территории Ленинского района города Новосибирска, у кафе «Улыбка» (стоянка дальнобойщиков). Она может передвигаться по регионам России с водителями дальнобойщиками.

Приметы: на вид 17-18 лет, среднего телосложения, рост 160 см, волосы темные длиной до плеч, глаза голубые. Была одета: рубашка темно-синего цвета, брюки темно-синие, кроссовки светлые.

В случае получения какой-либо информации о разыскиваемой, сотрудники полиции просят сообщать по телефонам: 8 (383) 232-27-00; 913-795-10-47