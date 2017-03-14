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Полицейские разыскивают девушку, которая передвигается по России с дальнобойщиками

Полицейские разыскивают девушку, которая передвигается по России с дальнобойщиками - ТИА
14 Марта 2017 10:16
Автор: TIA

УУР ГУ МВД России по Новосибирской области разыскивает 17-летнюю несовершеннолетнюю Екатерину Воропаеву, которая 3 августа 2016 ушла из дома, расположенного по адресу: ул. Куйбышева, д.32, кв.3, р.п. Тальменка, Алтайского края, в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась. В последний раз ее видели 9 августа 2016 на территории Ленинского района города Новосибирска, у кафе «Улыбка» (стоянка дальнобойщиков). Она может передвигаться по регионам России с водителями дальнобойщиками.

Приметы: на вид 17-18 лет, среднего телосложения, рост 160 см, волосы темные длиной до плеч, глаза голубые. Была одета: рубашка темно-синего цвета, брюки темно-синие, кроссовки светлые.

В случае получения какой-либо информации о разыскиваемой, сотрудники полиции просят сообщать по телефонам: 8 (383) 232-27-00; 913-795-10-47

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Метки: пропал человек полицейские
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Комментарии (6)

  • romich 
    Зачетная шмара. Хабитус.
    14.03.2017 10:58
    1 | 7

  • Leo-L 
    "... передвигается по России с дальнобойщиками"..................................
Новая формулировка.
    14.03.2017 10:59
    0 | 8

    • horton 
      Ранее как-то была не менее "достойная" формулировка: знакомая дальнобойщика...)
      14.03.2017 11:13
      0 | 3

  • Whois 
    Цыганские гены на все лицо.
    14.03.2017 11:26
    0 | 3

  • ЯэтоЯ 
    а фотка с ростомером после привода??????
    14.03.2017 12:06
    0 | 1

    • Nicolayy 
      Не, это у нее дома обои такие поклеены )))
      14.03.2017 12:13
      0 | 1
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