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Торговые ряды в Вышнем Волочке восстановят после обрушения кровли

Торговые ряды в Вышнем Волочке восстановят после обрушения кровли - ТИА
13 Марта 2017 16:46
Автор: TIA

Кровля северного комплекса «Гостиный двор» в Вышнем Волочке будет восстановлена после обрушения. Такое решение приняли 13 марта на оперативном совещании с членами Правительства, которое прошло под председательством губернатора Игоря Рудени.

Объект находится в историческом центре Вышнего Волочка и является памятником архитектуры федерального значения.

Губернатор поставил задачу руководству регионального Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства подобрать достойную организацию, которая приведет в порядок кровлю. Параллельно начнется процесс передачи объекта из федеральной собственности в областную. Это важно с точки зрения дальнейшего восстановления визитной карточки города.

Поводом к рассмотрению вопроса послужило коллективное обращение жителей Вышнего Волочка, которые просят привести в порядок это исторически значимое и видовое место города.

Обрушение секции кровли произошло на северном корпусе комплекса «Гостиный двор», построенного еще в конце 18 века. Конструкция не выдержала тяжести скопившегося снега.

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Метки: вышний волочёк торговые ряды памятник архитектуры разрушается памятник архитектуры рухнула крыша
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Комментарии (6)

  • BARBAdos 
    под лежачий камень вода не течет... Пока не пнешь этих дармоедов, никто чесаться не будет...
    13.03.2017 17:10
    0 | 2

  • Net. 
    Жители - молодцы! А то бы так всё и похе-ии. И последнее слово было за Руденей.. тоже молодец!
    13.03.2017 17:12
    0 | 0

  • Uylo_Yobannen 
    "Параллельно начнется процесс передачи объекта из федеральной собственности в областную. Это важно с точки зрения дальнейшего восстановления визитной карточки города".

Тема не раскрыта. Предполагается, что в федеральном бюджете денег для этих целей нет, а в областном - сколько хочешь?
    13.03.2017 17:23
    0 | 2

  • Vojdy 
    В этих рядах с прошлого века располагается куча коммерческих магазинов. Если бы их хозяева хоть чуть-чуть следили за состоянием кровли, то подобное не произошло-бы. Жадность..
А так да, за наш с вами счет, т.е. за счет областных налогов отремонтируют крышу на радость коммерсантам.
    13.03.2017 17:27
    0 | 2

    • Uylo_Yobannen 
      Ничего, что коммерсы за аренду площадей деньги платили?
      13.03.2017 17:42
      1 | 2

    • dojdinka 
      А как они будут следить за состоянием здания? Я имею в виду, что это не простое здание, а архитектурный памятник, значит здесь нужен не ремонт, а реставрация. А это другая история, другие деньги. Просто подправить, подпереть, заменить, подштукатурить здесь не прокатит.
      13.03.2017 19:28
      0 | 0
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