Торговые ряды в Вышнем Волочке восстановят после обрушения кровли

Кровля северного комплекса «Гостиный двор» в Вышнем Волочке будет восстановлена после обрушения. Такое решение приняли 13 марта на оперативном совещании с членами Правительства, которое прошло под председательством губернатора Игоря Рудени.
Объект находится в историческом центре Вышнего Волочка и является памятником архитектуры федерального значения.
Губернатор поставил задачу руководству регионального Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства подобрать достойную организацию, которая приведет в порядок кровлю. Параллельно начнется процесс передачи объекта из федеральной собственности в областную. Это важно с точки зрения дальнейшего восстановления визитной карточки города.
Поводом к рассмотрению вопроса послужило коллективное обращение жителей Вышнего Волочка, которые просят привести в порядок это исторически значимое и видовое место города.
Обрушение секции кровли произошло на северном корпусе комплекса «Гостиный двор», построенного еще в конце 18 века. Конструкция не выдержала тяжести скопившегося снега.
Комментарии (6)
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Vojdy
13.03.2017 17:27
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Uylo_Yobannen
13.03.2017 17:42
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dojdinka
13.03.2017 19:28
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