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Жители Вышнего Волочка просят президента России спасти знаменитые Торговые ряды

Жители Вышнего Волочка просят президента России спасти знаменитые Торговые ряды - ТИА
09 Марта 2017 12:15
Автор: TIA

Фоторепортаж
Видео

В начале марта на сайте www.change.org жители Вышнего Волочка разместили петицию-обращение к президенту РФ Владимиру Путину "История в центре России...Вышний Волочек - рушится!". В письме горожане сетуют на удручающее состояние многих архитектурно-исторических памятников, которые уже на протяжении многих лет разрушаются. В частности, речь идёт о так называемых Торговых рядах. 1 марта 2017 г. произошло обрушение кровли в западном крыле памятника архитектуры федерального значения «Комплекс Гостиного двора» в центре города, построенном в 1787 г. Крыша обрушилась, поскольку многие годы протекала, деревянные стропила фактически сгнили. Размер разрушений составил около 200 кв. метров. На этот раз обошлось без жертв, но в Торговых рядах до последнего работали магазины.

Сейчас торговля уже не ведется, на месте сооружают забор и выселяют арендаторов. Продавцы с собой забирают не только товар, но и пластиковые окна, двери. На глазах у жителей города старинное здание превращается в руины. К проблеме подключились следственные органы – им предстоит выяснить, был ли факт халатности со стороны должностных лиц.

В этом году Северному корпусу Торговых рядов исполнилось 230 лет! Они являются визитной карточкой города. Но в последние десятилетия ситуация с Торговыми рядами сложилась катастрофическая: здания южного и северного корпуса разрушаются, крыша течет, отваливается штукатурка и проваливаются своды и колонны.

Торговые ряды или же иначе Гостиный двор являются не только памятником архитектуры XVIII-XIX вв., но и единственным памятником бывшему здесь Казанскому собору города. С ним они составляли единый ансамбль, служили оградой собору, бывшему погосту и площади.

"За последние 15 лет в городе Вышний Волочек неоднократно менялась местная власть в лице главы города, но тем не менее в городе не менялось ничего! Ничего для достойной жизни горожан и для сохранения исторической архитектуры города. Помимо торговых рядов,  в городе имеется ряд архитектурно-исторических зданий, которые давно уже потеряли исторический вид"...

В петиции также горожане возмущаются состоянием дорог и особенно путепровода над Октябрьской железной дорогой.

"Мы - жители Вышнего Волочка - очень обеспокоены бездействием местных чиновников, город постепенно превращается в руины!..Просим Вас, Владимир Владимирович, обратить пристальное внимание на проблемы нашего города и взять под личный контроль работу местной администрации! Мы любим свой город! И очень хотелось бы, чтоб гости города, покидая его, уезжали влюбленными в город Вышний Волочек!!!".

На сегодняшний день из необходимых 1500 подписей собрали почти 1200.

Автор фото «Pro Вышний Волочек»

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Метки: вышний волочёк торговые ряды памятник архитектуры разрушается памятник архитектуры рухнула крыша
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Комментарии (1)

  • Бертран 
    Нам на больницу надо денег получить из центра, а уж потом об остальном думать.
И к президенту обращаться через голову губернатора не совсем порядочно. Но это Волочек- распустили их там.
    09.03.2017 12:32
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