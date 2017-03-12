Пропавшая под Тверью пенсионерка найдена живой

Об этом сообщается в сообществе поисково-спасательного отряда "Сова".

Об этом сообщается в сообществе поисково-спасательного отряда "Сова".

Напомним, Базанова Зоя Дмитриевна 1936 года рождения 12 марта 2017 года около 11:00 ушла из дома в Михайловском сельском поселении Калининского района Тверской области (кооператив Тверь, ул.Новоселов, уч.102), предположительно, в сторону Бежецкого шоссе, и не вернулась.

Поиски пропавшей закончились благополучно спустя несколько часов. Как рассказал ТИА внук Зои Дмитриевны, бабушка пришла домой сама:

- Очень повезло, что её встретилась соседка, так как мы проехали все места, где она могла быть, и нигде её не видели. Мы уже не знали что делать, а светлое время уже заканчивалось. У полиции были ориентировки, но бабушка прошла так, что ни один патруль ей не встретился. Очень повезло, что ей не встретились мошенники, что она не решила никуда ехать из города. "Сове" большое спасибо, постоянно были на связи, были во всех местах ,где могла быть бабушка