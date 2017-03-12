В Калининском районе пропала 80-летняя пенсионерка

12 марта 2017 года около 11:00 ушла из дома в Михайловском сельском поселении Калининского района Тверской области (кооператив Тверь, ул.Новоселов, уч.102), предположительно, в сторону Бежецкого шоссе.

Базанова Зоя Дмитриевна 1936 года рождения 12 марта 2017 года около 11:00 ушла из дома в Михайловском сельском поселении Калининского района Тверской области (кооператив Тверь, ул.Новоселов, уч.102), предположительно, в сторону Бежецкого шоссе.

Приметы : седые волосы, глаза светлые, рост 160 см, полноватая, лицо круглое, плохое зрение.

Была одета: фиолетовая куртка с капюшоном, зеленая шапка (возможно), валенки 37-38 размера, брюки или рейтузы темные.

С собой, возможно, был паспорт (прописка - Комсомольский пр-т, 3) и деньги около 3 тыс.рублей. Имеются проблемы с памятью, плохое зрение (может быть без очков), ходит с палочкой, перенесла инсульт.

Всех, кто обладает какой-ибо информацией о пропавшей, просьба звонить по телефонам 8(910)646-34-34 ИЛИ 102.