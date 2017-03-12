25 марта Тверь вновь выйдет на митинг против живодёров

25 марта на митинг против жестокости к животным выйдет больше 100 городов России. В Твери акция начнётся в 14.00 на площади Славы. Организаторы митинга приглашают присоединиться всем неравнодушных к проблемам обращения с животными.

25 марта на митинг против жестокости к животным выйдет больше 100 городов России. В Твери акция начнётся в 14.00 на площади Славы. Организаторы митинга приглашают присоединиться всех неравнодушных к проблемам обращения с животными.

Напомним, впервые Тверь вышла на митинг 5 Ноября 2016 года. Митингующие требовали справедливого наказания двум живодёркам из Хабаровска, которые зверски убивали четвероногих и выкладывали фото и видео издевательств в интернет, а также ужесточения наказания по статье 245 УК РФ о жестоком обращении с животными.