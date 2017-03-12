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25 марта Тверь вновь выйдет на митинг против живодёров

25 марта Тверь вновь выйдет на митинг против живодёров - ТИА
12 Марта 2017 14:07
Автор: TIA

25 марта на митинг против жестокости к животным выйдет больше 100 городов России. В Твери акция начнётся в 14.00 на площади Славы. Организаторы митинга приглашают присоединиться всех неравнодушных к проблемам обращения с животными. 

Напомним, впервые Тверь вышла на митинг 5 Ноября 2016 года. Митингующие требовали справедливого наказания двум живодёркам из Хабаровска, которые зверски убивали четвероногих и выкладывали фото и видео издевательств в интернет, а также ужесточения наказания по статье 245 УК РФ о жестоком обращении с животными.

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Метки: митинг против жестокости митинг против живодёров хабаровские живодерки
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Комментарии (2)

  • vorobjaninoff 
    Дело было в ноябре прошлого года... Они так теперь будут лет сто выходить?
    12.03.2017 19:26
    0 | 0

    • Net. 
      "Дела" подобные этому совершаются так часто, что если бы знать обо всех, я думаю, многим захотелось бы "убрать  биологический мусор" физическим путём. Поскольку наши законы не охраняют ни несчастных животных, ни наши моральные принципы! Хотелось бы верить, что так или иначе все мучители познают муки своих жертв стократно! Да будет так!
      12.03.2017 19:36
      0 | 0
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