Следователи проводят проверку после гибели женщины на пожаре

Пожар, унесший жизнь женщины, произошёл утром 12 марта в деревне Дубровки Селижаровского района. По предварительным данным, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем. По факту смерти на пожаре следователи проводят проверку.
В результате пожара дом практически полностью уничтожен огнем, в ходе тушения которого обнаружено тело местной жительницы. Как сообщает пресс-лужба СУ СК РФ, погибшая 1972 года рождения.
На месте происшествия работают следователь и криминалисты Следственного комитета, сотрудники УМВД и МЧС. По данному факту Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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