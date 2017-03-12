Следователи проводят проверку после гибели женщины на пожаре

Пожар, унесший жизнь женщины, произошёл утром 12 марта в деревне Дубровки Селижаровского района. По предварительным данным, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем.

Пожар, унесший жизнь женщины, произошёл утром 12 марта в деревне Дубровки Селижаровского района. По предварительным данным, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем. По факту смерти на пожаре следователи проводят проверку.

В результате пожара дом практически полностью уничтожен огнем, в ходе тушения которого обнаружено тело местной жительницы. Как сообщает пресс-лужба СУ СК РФ, погибшая 1972 года рождения.

На месте происшествия работают следователь и криминалисты Следственного комитета, сотрудники УМВД и МЧС. По данному факту Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.